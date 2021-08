VIL HA HASTEMØTE: Karin Andersen (SV) vil at Den utvidede utenriks- og forsvarskomiteen skal møtes så raskt som mulig. Foto: Trond Solberg

SV ber om hastemøte på Stortinget om afghanske eks-ansatte

Med Talibans fremrykking i Afghanistan frykter SV for sikkerheten til afghanere som har jobbet for Norge. Nå ber de om et møte om saken i Stortinget.

NTB

– Nå haster det. Dette gjør meg opprørt. Vi kan ikke akseptere at folk som har vært i norsk tjeneste, blir overlatt til Taliban, som anser dem som forrædere. Flere land som har hatt styrker i Afghanistan, som Danmark og Tyskland, gjør nå nye vurderinger, sier stortingsrepresentant Karin Andersen (SV).

Taliban har de siste dagene tatt kontroll over det meste av nord, sør og vest i Afghanistan i en lynoffensiv.

De siste dagene har bevegelsen beleiret og gått til angrep på Mazar-e-Sharif der norske styrker tidligere var stasjonert. Det bor mange afghanere i byen som har jobbet for det norske Forsvaret.

Andersen mener det bør innkalles til et hastemøte i Den utvidede utenriks- og forsvarskomiteen, slik at partiene på Stortinget får sett på saken.

– Det burde ikke være nødvendig for Stortinget å ta grep. Når regjeringen likevel har satt seg på bakbeina, ser jeg det likevel som tvingende nødvendig at Stortinget gjør sitt. Jeg håper partiene som har sagt at de ønsker dette, nå blir med på dette initiativet, sier Andersen.

Stortinget har ikke ordinære møter før i begynnelsen av oktober. Den utvidede utenriks- og forsvarskomiteen, som er Stortingets konsultasjonsorgan for viktige utenriks- og forsvarspolitiske spørsmål, kan likevel møtes ved behov.