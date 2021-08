BEKREFTER: Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen bekrefter at Forsvaret har sendt ekstra personell til feltsykehuset på flyplassen i Kabul. Foto: Terje Bringedal

Har sendt tyvetalls forsvarsansatte til Afghanistan

Norge forsterker feltsykehuset i Afghanistan og har sendt ekstra personell til Kabul. Forsvaret bekrefter at det dreier seg om et tyvetalls personer.

Av Ida Lyngstad Wernø og NTB

Forsvaret har sendt ekstra personell til Kabul for å støtte driften av feltsykehuset på den internasjonale flyplassen, der Norge leder driften.

– Sykehuset er avgjørende for den allierte tilbaketrekningen som nå pågår, og er i praksis det eneste medisinske tilbudet, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) i en e-post til NTB.

Personellet som ankom Kabul tirsdag kveld, skal bistå med blant annet samband og lederstøtte, slik at sykehuspersonellet skal kunne drive med sin primæroppgave, altså den medisinske beredskapen, opplyser Forsvarsdepartementet.

– Det gjøres sammen med våre allierte en fortløpende vurdering av hvor lenge sykehuset skal bli værende. Det har utvilsomt en nøkkelrolle for å sikre medisinsk beredskap for de som er igjen i Kabul, og det er derfor ikke planen å hente dem hjem nå, sier forsvarsministeren.

Sender tyvetalls personer

Ivar Moen, oberstløytnant og talsperson for Forsvarets operative hovedkvarter (FOH) opplyser til VG at det er et tyvetalls personer som har blitt sendt til Kabul.

– Det er ikke helsepersonell, men personell som skal støtte opp under andre funksjoner, blant annet administrative, sier han.

Han sier det var igjen 26 nordmenn i bidraget før Forsvaret sendte ytterligere personell tirsdag.

– Vi kommer ikke til å gå i detalj på hvilke kategorier vi har sendt ned, men for at styrkesjefen skal løse oppdraget er det viktig at han får tilførsel av personell, i tillegg til at han holder sykehuset operativt, legger han til.

Han forteller at planen har vært at det norske bidraget skulle bistå sykehuset ut 2021, med mulig forlengelse til mars 2022.

– Det er fortsatt et alternativ, selv situasjonen har endret seg dramatisk den siste tiden. Vi har fortsatt planer om å stå der over tid, samtidig som vi planlegger for en hurtig uttrekning dersom situasjonen skulle tilsi det, sier Moen.

Krevende for soldatene

Norske myndigheter har de siste dagene jobbet nå på spreng med å få ut norske og andre ambassadesatte tilbake til Norge, men Forsvarets personell ved feltsykehuset blir værende.

– Vi i Forsvaret har hatt en mer dynamisk tilnærming som går ut på å forsterke bidraget vi har i Afghanistan, heller enn å ha et ensidig fokus på å evakuere og trekke personell ut, sier Moen.

Siden Taliban tok kontrollen over byen har situasjonen ved flyplassen vært kaotisk. Søndag og mandag var situasjonen på flyplassen preget av panikk og kaos, der folk strømmet ut på rullebanene og forsøkte å komme seg på fly ut av landet.

– De norske soldatene opplever situasjonen som krevende, men også som mer stabil og forutsigbar enn det den var i helgen, sier han.

Den kommersielle delen av flyplassen ble stengt siden søndag, men den militære delen har blitt holdt åpen størsteparten av tiden. Feltsykehuset er stasjonert på den militære delen av flyplassen.