MED DE NORSKE: Bildet er av mannen og en av de norske ansatte i 2013.

Jobbet for norske styrker: − Taliban vil drepe meg

Mannen jobbet for Forsvaret på midten av 2000-tallet. Nå frykter han for livet. Hans eneste håp er at norske myndigheter hjelper ham ut.

Av Stine Slettås Machlar

Publisert: Nå nettopp

– For meg er det klart at Taliban vil drepe meg.

Det skriver mannen i 30-årene på melding til VG fra Mazar-e Sharif, den nordafghanske byen der Forsvaret lenge hadde et sterkt militært nærvær. Da Taliban inntok byen lørdag gikk han i skjul i huset sitt, sammen med moren, kona og datteren som er i barnehagealder.

Alle frykter de for livet, forteller han.

– Datteren min hører oss snakke om Taliban hele dagen. Hun sier: «Jeg elsker ikke Taliban». Når jeg spør henne hvorfor, svarer hun: «Fordi de vil drepe deg».

VG kjenner mannens identitet og har sett dokumentasjon på at mannen har jobbet for Forsvaret.

Kontrakten viser at han var ansatt som renholder, men han forteller at han også tolket innimellom, siden han har gode engelskkunnskaper. Dette får VG også bekreftet fra en norsk soldat som jobbet med mannen.

– Jeg er sikker på at det ikke har noe å si for Taliban hva som var min jobb for det norske forsvaret. De vil bare spørre meg om hvorfor jeg samarbeidet med deres fiende. Så vil de si til meg at det er forbudt å hjelpe mennesker som er vantro.

I SKJUL: Mannen gjemmer seg i sitt eget hjem.

Etter Talibans inntog har familien spist mat de hadde i huset, i tillegg har en venn kommet med forsyninger. Vann har de fått fra en brønn bak huset, men han er usikker på hvor lenge det vil holde, forteller han.

– Jeg ser Taliban nede i gaten vår. Vi vil ikke klare å holde oss skjult lenge. Det er et spørsmål om tid før Taliban finner oss. De plyndret huset til naboen for noen dager siden. Mitt eneste håp er at norske myndigheter hjelper oss ut.

REDD: Mannen i 30-årene sier datteren i barneskolealder frykter Taliban.

Håper på hjelp fra Norge

Allerede i juli ba han og 13 andre lokalt ansatte Norge om hjelp til å komme seg ut før NATO trakk sine styrker ut av landet. Ennå har de ikke hørt noe, og mannen forteller at han er desperat.

– Jeg søkte ikke asyl i 2014 fordi det da var forbeholdt de som var ansatt som tolker, men nå er situasjonen en helt annen. Norge må hjelpe oss, mens det ennå er tid. Andre land har hentet ut sine lokalt ansatte. Det må også Norge gjøre.

Til nå har Norge sagt at de prioriterer lokalt ansatte for ambassaden og lokalt ansatte tolker, men de har også åpnet for å vurdere andre ansettelsesforhold.

– Jeg klamrer meg til håpet om at norske myndigheter skal få oss ut. Jeg venter på telefon hver dag. Det er det som gir meg energi til å fortsette å gjemme meg, skriver mannen til VG.

Justis- og beredskapsdepartementet vil torsdag ikke gå i detalj på hvem de jobber med å få ut fra Afghanistan, men skriver i en e-post at de jobber med evakuering.

– Forsvarsdepartementet og Forsvaret jobber nå med en oversikt. Justis- og beredskapsdepartementet kan ikke kommentere spesifikt på dette arbeidet. Nå må vi håndtere situasjonen rundt de lokalt ansatte, og løse utfordringer knyttet til det, skriver kommunikasjonsrådgiver Andreas Bjørklund.

SAMMEN: Den lokalt ansatte afghaneren var tett på de norske styrkene da han jobbet i leiren.

– Det haster

Ifølge en norsk Afghanistan-ekspert er frykten mannen føler ikke vanskelig å forstå. Det haster med å få ut de lokale som har samarbeidet med Norge, mener fredsforsker Kristian Berg Harpviken i PRIO.

– Frykten er reell og det mange ser nå er at det er stor oppmerksomhet om Afghanistan. Skal man ha mulighet til å komme seg i sikkerhet, så er det nå. Ingen kan si med sikkerhet hvordan Taliban agerer, sier han.

KLAR TALE: Fredsforsker i PRIO, Kristian Berg Harpviken, mener Norge har et ansvar for å hjelpe folk tilknyttet Norge.

– Kan bli avstraffelser

Harpviken forklarer at Taliban til nå har unngått represalier, men at det fort kan endre seg.

– Det er ikke vanskelig å skjønne at de er redde, ikke minst fordi det nå i lys av konflikten har vært represalier mot folk som har jobbet for utlendinger. At mange da frykter at det skal bli enda mer represalier når Taliban får den fulle og hele makten det er naturlig, men det er på ingen måte gitt at det blir slik. For det vi ser er at i hvert fall i denne fasen strekker Taliban seg langt for å hindre represalier mot hvem som helst.

– Ganske snart vil nok Taliban få en bedre idé om hvorvidt de vil fortsette å ivareta sikkerheten og forebygge represalier mot folk som har samarbeidet med fienden. Jeg tror det kan bli straffereaksjoner, og straffereaksjoner kan være alt fra fengselsstraff til fysiske avstraffelser, eller at de trues på livet, sier Harpviken.

Mener Norge har et ansvar

Harpviken tror grad av tilknytning til Norge har lite å si for Taliban.

– Jeg tror ikke at noen går fri ved å si: «Jeg kan garantere at jeg får gå fri for jeg har ikke gjort noe annet en å lage mat eller feie gulvet».

Han mener Norge må ta en ny gjennomgang på hvem som skal få komme til Norge.

– Jeg syns det er vanskelig å skjønne at Norge ikke nå bør ta en grundig gjennomgang av alle som har jobbet for Norge. Vi må huske at det er mange andre som har vært tett assosiert med norsk politikk i Afghanistan som ikke nødvendigvis har stått på en norsk lønningsliste, som også har behov for beskyttelse. Da vil jeg si at Norge har et tilsvarende ansvar der.

