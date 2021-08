STENGER NED: New Zealands statsminister Jacinda Ardern, her avbildet under en pressekonferanse tirsdag. Foto: BIANCA DE MARCHI / AAP

Nedstengning i New Zealand etter ett coronatilfelle

Hele landet stenger ned i tre dager etter at et smittetilfelle ble oppdaget i byen Auckland. Innbyggerne reagerer ved å hamstre i butikkene, tross myndighetenes oppfordringer om å la være.

Av Ida Lyngstad Wernø

Publisert: Nå nettopp

Myndighetene har valgt at hele New Zealand skal inn i en streng og rask nedstengning – en såkalt «snap lockdown». Det kunngjorde statsminister Jacinda Ardern under en pressekonferanse tirsdag.

Årsaken er ett påvist smittetilfelle i regionen Auckland, der det ikke har vært smitte siden februar. Ifølge regjeringen frykter de at deltavarianten skal få fotfeste nye steder i landet.

Ardern forsvarte avgjørelsen tirsdag, og trakk frem Australia som et eksempel på hvorfor det var viktig å handle raskt. Nabolandet har hatt en bølge av deltatilfeller den siste tiden.

– Vi har sett de alvorlige konsekvensene av å vente for lenge med å handle – ikke minst hos naboene våre, sa Ardern under pressekonferansen, ifølge The Sydney Morning Herald.

Tiltakene innebærer at kafeer, restauranter og utesteder må holde stengt for gjester, i tillegg til at innbyggerne oppfordres til å holde seg hjemme.

Både Australia og New Zealand har hatt svært strenge grenserestriksjoner under pandemien. I april åpnet en reiseboble mellom de to landene, som nå er suspendert på grunn av smitten i Australia. Slik så det ut på flyplassen i Sydney da reiseboblen åpnet:

Hamstrer i butikkene

Ifølge VGs coronaoversikt har New Zealand hatt 26 nye smittetilfeller de siste 14 dagene, men det er etter altså etter at det ble påvist smitte i Auckland at de strenge tiltakene innføres.

I Auckland vil nedstengningen vare i syv dager, mens innbyggere i resten av landet etter planen skal kunne få slippe etter tre dager. All vaksinering settes også på vent i 48 timer.

Tirsdag har innbyggerne i Auckland strømmet til butikkene, og det har dannet seg lange køer, til tross for at myndighetene ber dem om ikke å hamstre, skriver The New Zealand Herald.

Sjef for kjeden Foodstuffs, Antoinette Laird sier til avisen at det ikke er grunn til bekymring.

– Vi vet at nyhetene om en nedstengning skaper bekymring, men vi vil forsikre om at vi har mer enn nok varer i hyllene, sier hun.

New Zealand ligger langt bak mange land i vaksineringen, og ifølge John Hopkins universitet er bare 19 prosent av befolkningen vaksinert så langt.