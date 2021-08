LIVSVALGET: Utroskapen de skal ha blitt utsatt for av samme mann, førte sammen amerikanske (f.v.) Bekah King (18), Abi Roberts (19) og Morgan Tabor (21). De bygget om en buss selv og dro på roadtrip. Foto: Privat

Snudde utroskap til roadtrip-eventyr

De hevder at de datet og ble bedratt av samme mann – samtidig. Men Bekah King (18), Abi Roberts (19) og Morgan Tabor (21) tok en uventet hevn: Pusset opp en skolebuss og dro på roadtrip i USA. Sammen.

Av Silje Kathrine Sviggum

Publisert: For mindre enn 40 minutter siden

I et par år var hun intetanende. Men både Morgan Tabor fra Boise i delstaten Idaho hadde en snikende følelse av at noe ikke stemte. I et FaceTime-videointervju med VG forteller 21-åringen om hvordan hun en snøfylt desemberdag i fjor avslørte at mannen hun hadde datet i noen år kjørte parallelløp med minst seks kvinner.

Flere av dem er i dag Tabors beste venner. Det gjelder særlig Bekah King (18) fra samme by og Abi Roberts fra Salt Lake City i nabostaten Utah. For å ta tilbake livskontrollen og gjenvinne selvfølelsen kjøpte de tre en 30 år gammel skolebuss som ble brukt av brannvesenet i Boise, pusset den opp selv på 2,5 måneder og la ut på sitt livs eventyr. CNN omtalte saken først.

Bussen ga de navnet «The BAM bus» etter initialene i fornavnene sine. 25. juni i år la de ut på landeveien. Ferden dokumenteres på Instagram.

– Da jeg avslørte ham, kontaktet jeg først en annen jente og så fant vi felles frem til Abi. Faktisk hadde vi hatt en seks timer lang FaceTime-samtale da han plutselig dukket opp i huset mitt. Jeg sa bare: «Ladies, det er showtime!» og la ned telefonen min, forteller Morgan Tabor til VG fra byen Spokane, Washington, der BAM-bussen nå befinner seg.

Avsløringen

Med Abi Roberts og den andre jenta fremdeles på videosamtale, tok Tabor imot mannen hun inntil da hadde trodd var en eksklusiv kjæreste. Tabor forteller hvordan hun bevegde baklengs tilbake mot kjøkkenbenken, der hun hørte en boblende, nervøs latter fra Abi.

– Jeg forklarte ham at jeg satt i telefonen med noen nye venner. Akkurat i det han løftet hånden for å gi meg high five for dette, plukket jeg opp mobilen, vendte skjermen rundt ham og så sa vi alle tre i kor: «Overraskelse!!!»

– Hvordan reagerte han?

– Ansiktet hans klappet helt sammen. Så ble han streng og kald. Det skremmende var at han hverken beklaget eller innrømmet noe, men i stedet gikk i gang med en halvannen lang samtale med oss der han bare kom med bortforklaringer og unnskyldninger vi i ettertid har avslørt som løgner, svarer Tabor.

Livsdrømmen

Under samtalen, med mannen de hadde trodd var eksklusiv kjæreste, fant Tabor og Roberts ut at de ville gjøre alvor av roadtripdrømmen det viste seg at begge lenge hadde hatt. De fikk med seg Bekah King, som morgenen de snakker med VG føler seg uvel og derfor ikke er med under intervjuet.

Kvinnene beskriver seg selv som frihetselskende eventyrere, villige til å investere alt de hadde og jobbe beinhardt for reisedrømmen.

Opprinnelig var planen å være på reisefot frem til høytiden Thanksgiving i november, men nå har trioen besluttet å bare være hjemme til over jul for å unngå den verste kuldeperioden og deretter fortsette å reise så lenge de klarer.

Fans som følger reisen på sosiale medier får se spektakulære omgivelser som i videoen jentene deler med VG.

– Planen er å kjøre kystveien fra Oregon til California og innover i ørkenstrøkene der og i Arizona til vinteren, forteller Abi Robert.

– Hva lever dere av underveis?

– Vi jobbet veldig hardt fra vi oppdaget utroskapen til vi la ut på veien, men vi har alle tre ting vi gjør som gir inntjening. Jeg selger kunsten min, Bekah jobber langdistanse for en klinikk og Morgan jobber for en organisk matprodusent. I tillegg selger vi klistremerker med bussikonet vårt på, sier Roberts.

Gjenvunnet tillit

Medieomtale i CNN og lokale medier har gitt eventyrerne flere Instagram-følgere, noe som igjen har ført til flere kontakter og gjestfrie tilbud. Ofte kan de parkere bussen gratis fordi folk inviterer dem til å campe på på private eiendommer.

– Folk er så utrolig sjenerøse med tiden og energien sin. Forbindelsene vi har knyttet underveis har gjort det lettere å være på veien, sier Roberts.

– Fjoråret var tøft. Det var flere jordskjelv der vi bor. Med pandemien og utroskapen på toppen ... Det var mye smerte i fjor, folk ble kalde. Det har vært kjekt å se at det finnes genuine, varme folk der ute.

PÅ LANDEVEIEN: Morgan Tabor (t.v.) og Abi Roberts, fotografert av Bekah King som var syk da VG intervjuet dem. Foto: Privat

Ikke et hevntokt

Selv om de er enige om at hevnen er ultimat, presiserer vagabondene at motivet for turen var noe helt annet.

– Vi reiste ikke for å få hevn. Og vi snakker aldri om han som var utro mot oss lenger, annet enn i intervjuer. Vår vennskap skal ikke handle om ham. Utroskapen vi ble utsatt for brakte oss sammen, men det definerer ikke vennskapet. Vi ble bare veldig raskt nære fordi vi gikk gjennom opplevelsen sammen, sier Roberts.

– Å reise på landeveien har gitt meg tilbake tilliten til mennesker. Det trodde jeg aldri skulle skje, jeg trodde tvert imot at mange ville ha dårlige intensjoner. Men det er så mange snille mennesker i verden som ikke er interessert i å date og bruke oss, men i oss som mennesker. Det har vært helende for oss å være med folk som virkelig løfter oss opp og gir god energi.

– Hvordan blir det den dagen turen tar slutt?

– Vi snakker mye om at det kan bli tøft å slutte å være på veien. Vi skjønner ikke hvordan vi skal kunne gå tilbake til vanlige liv. Det er så flott og vakkert å våkne opp hver dag på nye steder, oppdage nye ting, svarer Roberts.

VENNER FOR LIVET: En sittende Bekah King (19) med Morgan Tabor (21) til venstre og Abi Roberts (19) i døråpningen til sin elskede BAM-buss. Foto: Privat

Morgan Tabor nikker.

– Vårt mål er å bli her ute på landeveien. Det stasjonære livet er ikke noe vi ønsker. Nå som vi har åpnet døren til verden vil vi bli her så lenge vi kan.

– Hva har vært den største positive overraskelsen og den største utfordringen?

– Den største belønningen er å møte så mange fantastiske mennesker. Det har vært så øyeåpnende. Livsendrende. Å høre de unike historiene og møte folk som prøver å gjøre det meste ut av livet og behandler andre med snillhet og sjenerøsitet. Det mest utfordrende ...? Å ikke ha aircondition. Det er så varmt her nå og planeten blir stadig varmere.

Myggmareritt

Denne onsdagsmorgenen våknet de helt oppspist av mygg etter å ha glemt å lukke vinduene i bussen. Men jentene er like glade.

Før samtalen avsluttes, har Abi Roberts et livsråd til alle medsøstre:

– Hvis du som kvinne drømmer om noe i livet og blir fortalt at du ikke kan: Lytt til den delen av deg selv som sier at du kan gjøre det. Hold deg til folk som løfter deg, ikke folk som river deg ned. Da vil du være i stand til å stå i din egen kraft og bli lykkelig.