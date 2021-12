POLITISK JULEBUDSKAP: Kongressmedlem Thomas Massie fra Kentucky (nederst t.v.) klinket til med dette familiejulekortet.

Kongressmedlem poserer med våpen på julebilde – få dager etter skolemassakre

Den republikanske kongresspolitikeren Thomas Massie ber julenissen stille med ammunisjon og poserer bevæpnet på årets familiejulebilde. Nå får han kritikk av både våpenmotstandere og våpeneiere.

Av Silje Kathrine Sviggum

Kentucky-topppolitikeren Thomas Massie, som representerer Det republikanske partiet i kongressen, vekker oppsikt med årets julebilde. Fire dager etter at fire elever ble skutt og drept i USAs dødeligste skoleskytingen siden 2018, la han ut følgende bønn til julenissen på Twitter:

– God jul! PS. Julenissen, vær så snill å ta med ammunisjon.

Sammen med kona og fem andre familiemedlemmer poserer han foran et juletre. Alle holder et skytevåpen og ser mot kamera.

Saken ble først omtalt av den britiske avisen Independent.

Julekortet har skapt storm i sosiale medier. Både våpenmotstandere og våpentilhengere peprer Massie med kritikk og anklager ham for ufølsom oppførsel.

Sterke reaksjoner

Fire skoleelever ble drept da Ethan Crumbley åpnet ild på Oxford High School i småbyen Oxford, Michigan. Han var selv elev på skolen.

15-åringen er siktet for å ha drept fire elever i alderen 14 til 17 år og for å ha skadet syv andre i angrepet tirsdag. Crumbleys foreldre, James og Jennifer Crumbley, er siktet for uaktsomt drap ved å ha medvirket til drapene. De nekter straffskyld

Blant dem som reagerer sterkt er Fred Guttenberg som mistet en datter under en skolemassakre i Parkland. Han deler bilde av sin avdøde datter Jaime med gravsteinen hennes og henvender seg direkte til toppolitikeren:

– @RepThomasMassie, siden vi først deler familiebilder, her er mitt. Dette er et av de siste bildene jeg tok av Jaime, det andre bildet er fra gravstedet hennes etter Parkland skoleskytingen, tvitrer Guttenberg i sin respons og tilføyer:

– Michigan-skoleskytteren og hans familie pleide å ta bilder som ditt.

En person som kaller seg Beks har reagert med å poste et bilde av de fire ofrene i tirsdagens angrep, og skriver ganske enkelt:

– Foreldrene deres ville vært uenige.

Flere våpeneiere refser også Massie for det de kaller «våpenfetisjisme».

– Jeg er en våpeneier, men jeg forstår ikke våpenfetisjismen til @RepThomasMassie. Det virker særdeles uetisk denne uken, tvitrer en mann ved navn Steve Metz.

Også den britiske tidligere talkshowverten Piers Morgan er rystet. Morgan, som ikke er ukjent for sine egne kontroversielle meninger, later til å mene at Massie går for langt:

– En uke etter nok en grufull skoleskytinghendelse i Amerika, poster en amerikansk kongressmann dette. Jeg er, uvanlig nok, tom for ord, skriver Morgan.

Støttet Kyle Rittenhouse

Forrige uke støttet Massie den kontroversielle frigjøringen av Kyle Rittenhouse (18) som skjøt og drepte to menn og såret en annen under raseopptøyene i Kenoshah, Wisconsin, i fjor sommer. Han forsvarte Rittenhouses handling også etter pågripelsen i fjor, skriver Newsweek.

En kvinnelig Twitter-bruker mener Thomas Massie ikke representerer amerikanere flest.

Massie var også en av 21 republikanske kongressmedlemmer som stemte mot å gi en hedersmedalje til kongresspolitimedlemmer som forsvarte Capitol Hill under angrepet fra Donald Trump-fans 6. januar 2020.

Etter angrepet uttalte Massie at han var «glad for å være bevæpnet under timevis med barrikadering på kontoret sammen med staben vår».