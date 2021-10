Lederne for landene i G20-gruppen samlet seg til det tradisjonelle «familiebildet» på konferansesenteret La Nuvola i Roma lørdag.

AFP: G20-landene enige om 1,5-gradersmål

GLASGOW/OSLO (VG) G20-landene er enige om at man skal følge målet fra Parisavtalen, og forsøke å begrense den globale oppvarmingen til 1,5 grader.

Det sier kilder til nyhetsbyrået AFP.

Kildene skal være tett på forhandlingene på toppmøtet. De hevder at G20-lederne går inn for en uttalelse som går lenger enn Parisavtalen i 2015, der man kom fram til at den globale oppvarmingen skulle holdes under 2 grader, og ideelt sett nærmere 1,5 grader.

Det har vært et stort press på G20-landene om å komme fram til en felles klimapolitikk under toppmøtet i Roma, som etterfølges av FNs klimatoppmøte COP26 i Glasgow. De 20 store industrilandene står sammen for 80 prosent av verdens klimautslipp.

Eksperter mener at for å nå 1,5-gradersmålet vil man måtte nærmest halvere globale utslipp innen 2030, og deretter gjøre verden helt karbonnøytral innen 2050.

Klima-og miljøminister Espen Barth Eide (Ap) sier til VG at han er svært fornøyd med at G20-landene nå har kommet til en enighet Roma.

Han har 1,5-gradersmålet som én av tre hovedpunkter han håper å få ut av klimatoppmøtet i Glasgow de kommende ukene.

– Dette er veldig bra og godt jobbet av dem som var der. Det styrker muligheten for å få til en felles beslutning fra Glasgow. Det kan også være med å skape bevegelse på andre felt, sier Eide.

NØKKELROLLE: Espen Barth-Eide (Ap).

De to andre punktene som er viktig for klimaministeren foran klimatoppmøtet, er opptrapping av klimafinansiering - samt å få på plass felles standarder for kvotesystemer.

– De må bli mer ekte, og vi må unngå fallgruver og juks når vi handler kvoter.

Verden har mange ulike kvotesystemer, understreker han:

– Det viktige er at vi må få frem felles standarder. Det beste hadde vært om de andre kvotesystemene i verden kunne ligne mer på den europeiske standarden. En kvote må representere et faktisk utslipp, sier han til VG.

Frankrike og Storbritannia enige om å løse fiskerikrangel

Under G20-toppmøtet ble også Frankrike og Storbritannia er enige om «praktiske og operasjonelle tiltak» som skal roe ned krangelen mellom landene om fiskerirettigheter.

Det opplyser kontoret til Frankrikes president Emmanuel Macron.

I meldingen heter det at Macron og Storbritannias statsminister Boris Johnson snakket sammen under G20-toppmøtet. Der skal de ha blitt enige om umiddelbare avspenningsgrep, og om å komme med mer konkrete tiltak snarest mulig.

Landene har i flere måneder vært uenige om fiskerirettigheter for sine båter i hverandres farvann i Den engelske kanal. Problematikken var svært framtredende i forhandlingene om skilsmisseavtalen mellom Storbritannia og EU etter brexit.

Franskmennene har reagert sterkt på at britene nekter å gi franske fiskere lisensene de har bedt om i tråd med brexitavtalen.

De siste ukene har konflikten eskalert kraftig, og Frankrike har både truet med å nekte britiske fiskere adgang til franske havner, stramme inn tollkontroller, og begrense kraftforsyningen til Kanaløyene.