Bønn til Støre: Ikke ta klima-pengene fra verdens fattigste

GLASGOW (VG) Ikke ta pengene fra verdens fattigste for å betale for klimatiltakene. Det krever 29 bistandsorganisasjoner i et brev til statsminister Jonas Gahr Støre (Ap). Han svarer at det er et bevisst grep å vri bistandsmidler.

På FNs klimatoppmøte i Glasgow har den norske statsministeren lovet å doble det norske bidraget til klimafinansiering. Før konferansen sa han til VG at klimatiltak blir en hovedsatsing i norsk utviklingspolitikk i årene fremover.

Budskapet er oppfattet som en vridning av norsk bistand, og har fått organisasjoner som Norges Røde Kors, Norsk Folkehjelp og Redd Barna til å reagere:

«Hvis det er pengene fra bistandsbudsjettet (...), er det de mest sårbare, som har bidratt minst til klimaendringene, som betaler deler av vår klimaregning», skriver de i brevet til Støre.

Vanvittig feil

Også Dag Inge Ulstein (KrF), bistandsminister fram til for få uker siden, reagerer på det han oppfatter er en vridning av norsk bistand.

– Det blir vanvittig feil å ta penger fra verdens fattigste. Det endrer ikke verden til det bedre, og er et brudd med tidligere løfter om å skjerme støtte til områder som utdanning, likestilling, matsikkerhet og arbeid for sårbare grupper, sier Ulstein til VG.

Han håper at SV vil «sette foten ned for at bistandsbudsjettet blir en salderingspost».

Fattigdomskrise

Overfor VG forsvarer statsministeren den nye satsingen slik, og sier at det er «et bevisst grep»:

– Klimakrisen er en fattigdomskrise. Den rammer de fattigste hardest. Politikk for utvikling på vei ut av fattigdom må ta utgangspunkt i klima, sier Støre til VG mellom møter på klimatoppmøtet i Glasgow.

Men han legger til at bistandsbudsjettet vil øke i årene som kommer sammen med veksten i økonomien, som en følge av at regjeringen vil bruke en prosent av BNP på bistand.

– Men forstår du at de reagerer?

– Ja, det er en del av deres velkjente budskap. Men innretningen av bistand på 2020-tallet vil være annerledes enn på 80 og 90-tallet, fordi utfordringene som skal møtes, også endrer seg, sier Støre.

Han anslår at andelen til klimatilpasning vil bli tredoblet innenfor rammen av klimafinansieringen.

– Så det vil fortsatt være en stor del av vårt bistandsbudsjett som handler om helse, utdanning og alt det viktige vi gjør for å bekjempe fattigdom. Men jeg er opptatt av å drive fattigdomsbekjempelse som virker. Da handler det om å skaffe kapital for å gi landene mulighet til å investere i bærekraftige løsninger, sier Jonas Gahr Støre.

Utenfor bistandsbudsjettet

Men «alle tiltak som kanskje kan ha en positiv effekt på fattigdom, kan ikke finansieres over bistandsbudsjettet», skriver organisasjonene i brevet.

«Vi er svært bekymret for de mange krisene som rammer verden, og vi anstrenger oss hver eneste dag for å finne de tiltakene og innsatsområdene som gir mest mulig effekt» står det i brevet til statsministeren.

– Den varslede opptrappingen av klimafinansieringen er både riktig og viktig. Norge må ta et større ansvar for utslippskutt, særlig tatt i betraktning av at vår rikdom er basert på eksport av fossil energi. Men samtidig tar vi det som en selvfølge at dette gjøres utenfor bistandsbudsjettet, skriver Henriette Westhrin, generalsekretær i Norsk Folkehjelp, i en e-post til VG.

Ønsker private investeringer

Støre sier at hans regjering også vil innrette satsingen på klimafinansiering slik at den utløser privat kapital.

– Det vil aldri bli nok offentlig kroner, sier Støre, og viser til hvordan vaksinesamarbeidet Gavi trakk til seg privat kapital.

– Noen vil kanskje reagere på at en statsminister i en rødgrønn regjering sier dette?

– Da er det på tide å oppdatere det politiske kartet. En Ap-ledet regjering er hvileløst opptatt av at politikken skal virke. Og vi er for en blandingsøkonomi som kan stimulere fram privat kapital der det kan tjene samfunnet, sier den ferske statsministeren.