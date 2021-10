SEIERSSIKKER: En ung gutt viser seierstegnet foran brennende bildekk under en demonstrasjon i Khartoum etter militærkuppet mandag.

Protester mot militærkupp i Sudan: − Frykter et blodbad

Militærkuppet i Sudan skaper internasjonal uro: – Jeg er mest av alt bekymret for at dette skal bli et skikkelig blodbad, sier Liv Tønnessen.

Av Sven Arne Buggeland

Publisert: Nå nettopp

Hun er seniorforsker ved Chr. Michelsen Institutt (CMI) og har i mer enn et tiår spesialisert seg på Sudan, hvor hun både har utført feltarbeid og undervist ved flere universiteter.

Mandag ble Sudans statsminister Abdalla Hamdok satt i husarrest og hans sivile regjering avsatt. Generalene innførte unntakstilstand i det store, afrikanske landet.

Prodemokratiske grupper var raskt ute og oppfordret til mobilisering mot kuppet. Tusener gikk i tog i hovedstaden Khartoum og ble møtt med tåregass fra sikkerhetsstyrkene.

– Folket er tilbake i gatene for å protestere mot den militære maktovertagelsen. Det rapporteres at demonstrantene blir møtt med skudd og vold, sier Tønnessen til VG.

Tre skal være skutt og drept av soldater og minst 80 er skadet, opplyser den prodemokratiske sentralkomiteen av sudanske leger, ifølge nyhetsbyrået Reuters.

KUPPMAKTER: General Abdel Fattah al-Burhan kunngjorde unntakstilstand i Sudan på nasjonalt TV mandag.

– De har fått nok

Tønnessen tror ikke de militære styrkene vil akseptere fredelig protester – men heller ikke at det sudanske folket bøyer seg med det første.

– De har fått nok. Hele landet demonstrerte i åtte måneder for å få Omar al-Bashir avsatt. De har bitt tennene sammen, for å få et sivilt og demokratisk styresett, sier CMI-forskeren.

Al-Bashir var diktatoren som styrte landet med jernhånd i 30 år. Han ble avsatt i 2019. De militære overtok, men måtte dele makten med en koalisjon for fred og forandring.

Landet skulle i tre år styres av et militært og sivilt overgangsråd, før demokratiske valg skulle gjennomføres. Hittil har general Abdel Fattah al-Burhan ledet rådet.

– Spenninger mellom de sivile og militære fløyene oppsto, i ukene før en representant for demokratibevegelsen skulle overta ledelsen av rådet, forklarer Tønnessen.

PROTEST: Sivilsamfunnet i Sudan protesterer mot at generalene har overtatt makten i landet.

Kuppforsøk og blokade

Et mislykket kuppforsøk i september splittet landet langs gamle skillelinjer. Militære styrker skapte krise for den sivile regjeringen ved å blokkere havnen ved Nilen.

Blokaden resulterte i dyrere brød og bensin. Prisøkningene skapte misnøye i et land som allerede var i en prekær økonomisk situasjon.

Samtidig rapporterte hæren at de hadde slått ned på Islamsk stat (IS) i Sudan.

– Hæren ønsket trolig å vise at de trengs, for å bekjempe fiender og skape ro og orden. De kan være overrasket over hvor stor motstanden mot kuppet er, sier Tønnessen.

Etter at unntakstilstand ble innført mandag, har landets øverste general Abdel Fattah al-Burhan uttalt at han snart vil etablere en «kompetent» regjering, skriver NTB.

Tønnessen er ikke overrasket over militærkuppet.

– En konfrontasjon lå i kortene. Overgangsrådet var en løsning basert på forhandlinger, som etter manges mening bare var en utsettelse av det uunngåelige, nemlig at militæret må gi fra seg makt for at demokratiet skal blomstre i Sudan.

– Militære ønsker makt

Hun sier at den enkle forklaringen på kuppet er at de militære ønsker makt.

– De har lite å vinne på en overgang til sivilt styresett og er ikke interessert i å være med på en prosess der de kanskje mister makt og blir trukket for retten, sier CMI-forskeren.

Hun sier at militære ledere i Sudan har sterke økonomiske interesser knyttet til smugling, også til menneskesmugling.

– Noen av dem som har bakgrunn fra det tidligere regimet, har også heftige brudd på menneskerettighetene på samvittigheten, inkludert folkemord i Darfur, sier CMI-forskeren.

PÅ VAKT: Sudanske sikkerhetsstyrker vokter protestene. Minst tre er drept og 80 skadet av soldatenes kuler.

Samtidig har hæren støtte fra Saudi-Arabia og De forente arabiske emirater.

– Det er stater som definitivt ikke ønsker demokrati eller et islamistisk styre i regionen, men foretrekker et stabilt militært regime i Sudan, sier Tønnessen.

Hun viser til at militære ledere kontrollerer gullgruver som driver storstilt eksport, blant annet til Emiratene.

Militære styrker fra Sudan har også fått godt betalt som leiesoldater for Saudi-Arabia i borgerkrigen i Jemen.

– Innta gatene

Men de sivile motkreftene er godt organisert. Fagorganisasjonen SPA, landets største prodemokratiske gruppe, har bedt alle sudanere kjempe mot enhver form for militærkupp.

– Vi oppfordrer massene til å innta gatene, blokkere veiene med barrikader, til ikke å samarbeide med kuppmakerne og bruke sivil ulydighet til å konfrontere dem, uttaler SPA.

Liv Tønnessen ser på situasjonen med stor bekymring.

– At folket klarte å styrte al-Bashir, har skapt selvtillit og tro på at de kan klare det en gang til. Det er fortsatt åpent hvilken vei det går, men jeg frykter et blodbad der sivile liv går tapt.

FLAGGER: Med flagget som frihetssymbol strømmet demonstranter ut i gatene for å protestere mot militærkuppet.

Fordømmes internasjonalt

Internasjonalt har protestene mot kuppet vært sterke. Både USA, EU, FN, Den arabiske liga og Den afrikanske union (AU) ber om at tidligere avtaler blir opprettholdt.

– Norge står sammen med folket i Sudan og deres streben etter frihet, fred og rettferdighet, skriver utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) på Twitter.

USA har kunngjort midlertidig stand i bistand. Tønnessen tror ikke det vil ha særlig effekt, fordi generalene har så sterke bånd til rike land som Saudi-Arabia og Emiratene.

Tønnessen opplyser at EU yter økonomisk bistand til Sudan, for at landets militære styrker skal patruljere grensene og stanse folkevandringen av migranter fra Afrika til Europa.

– Det ville vært fint om EU stoppet samarbeidet med et Sudan der militæret har tatt makten. Det ville vist tydelig at et demokratisk styre er viktigere enn å stanse migrasjonen.