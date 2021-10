TILTALT POLITIMANN: Anna og Frode Storåker mistet sønnen Alexander Storåker (16) i mai fjor etter en mopedjakt. Rettssaken mot politimannen som er tiltalt for å ha «forårsaket en annen persons død», starter neste uke.

Mistet Alexander (16) i mopedulykke: − Sorgen gjorde oss først helt lamslåtte

LERUM (VG) Siden mai i fjor har Anna og Frode Storåker kjempet sin livs kamp. I tillegg til å miste et barn, har de også måttet gå til krig mot politiet.

Anna og Frode Storåker setter seg på den faste benken på Lerums kirkegård i Sverige, foran graven til sønnen Alexander. Hit kommer de hver dag.

– Han fikk 16 år, men han fylte dem veldig godt. Jeg tror han har flere venner enn de fleste får et helt liv, sier svenske Anna Storåker, mens hun titter bort på bildet av den lyshårede gutten sin.

For 14 år siden flyttet hun og norske Frode Storåker med familien fra Tromsø til Lerum i Sverige. 12. mai 2020 skulle en politijakt snu opp ned på livet deres.

Alexander og en kamerat blir jaget på moped av en sivil politibil i Lerum. Etter en 300 meter lang jakt krasjer mopeden de sitter på inne i et boligfelt. Kameraten overlever uten store skader, mens Alexander treffer en lyktestolpe. Til tross for at han har hjelm, dør han kort tid etter.

– Sorgen og tapet gjorde oss først helt lamslåtte, så har vi bare prøvd å overleve på vår måte. I tillegg har vi måttet kjempe i hvert eneste ledd i denne etterforskningen, sier Anna.

Like bortenfor benken står bilen deres parkert, med bilskiltet «4U Alex». Under står hashtaggen «#Ride4Alex», som er navnet på minnemarkeringen vennene arrangerer hvert år.

– Alle spør oss hvordan vi orker å kjempe, men vi gjør det jo for Alex og alle de fine ungdommene der ute som kjører moped – som skal ha rett til å kjøre uten å bli skadet av politiet, sier Anna.

Møtte ikke i retten

Politimannen som kjørte den sivile politibilen er tiltalt for «å ha forårsaket en annen persons død, og for tjenestefeil etter å ha innledet samt for å ha fortsatt jakten på mopeden, til tross for at det ikke var forsvarlig», ifølge tiltalen.

Mannen nekter straffskyld.

Mandag skulle rettssaken mot han ha startet i Alingsås tingrett, men i rettssalen kom beskjeden om at den tiltalte politimannen ikke kom til å møte opp på grunn av sykdom, fortalte hans forsvarer. Nå er rettssaken utsatt til slutten av neste uke.

– Det var en ekstrem skuffelse, dette er en lang kamp. Så er det også viktig at vitnene får forklart seg før det går altfor lang tid, sier Frode på kirkegården.

Han legger hånden hardt rundt konas allerede knyttede neve. De ble begge sykemeldt i femten måneder etter ulykken. Frode vet ikke hvor mange timer han har brukt på å lese gjennom dokumenter i saken, sende klager og e-poster.

– Det skal bli veldig deilig når rettssaken er over, og samtidig veldig trist. For det er jo det her vi har jobbet mot og sett frem til. Vi trenger å kunne gå videre i livet, og noen steder sitter vi nå fast, sier Anna.

Alexander var uredd, supersosial, sjarmerende og gikk alltid inn 200 prosent i alt, forteller foreldrene, mens blikkene forsvinner tilbake i tid.

– Jeg orker ikke drive med dette hele mitt liv, jeg vil begynne å leve for den gutten. Finne på morsomme ting, reise til utrolige steder, gjøre alt det han ville, sier Anna.

FORTSATT MED: Det er viktig for Frode og Anna Storåker å ha med seg Alexander i alt de gjør. – Kom Alexander, nå går vi hjem og lager oss litt taco, pleier vi å si.

– Utrolig respektløst

Ved middagsbordet hjemme hos familien, dekker søsknene alltid på til Alexander også. Skoene hans står plassert ved døren ute i gangen, og lillebror bruker klærne hans.

– Å miste et barn holder for et menneske et helt liv, så må man kjempe mot politiet i tillegg, sier Anna.

Politijakter har skapt debatt i Sverige. Trafikkulykkeforskere har advart om at slike forfølgelser har skjedd mange ganger og etter alt å dømme kommer til å fortsette.

– Det er et problem. Jeg har tidligere sett på disse hendelsene som skade- og ulykkessteder, men jeg tror det er på tide å se på det som åsteder, sa trafikkulykkeforsker Jörgen Lundälv til VG utenfor rettssalen mandag.

VG har tidligere skrevet om ungdom i Sverige som forteller om lignende hendelser som Alexanders. I Facebook-gruppen «Twostrokerider Mopedforum», med over 30.000 medlemmer, hevder flere at de har blitt jaktet og kjørt på av politiet.

– Det vi også ønsker, i tillegg til rettferdighet for Alexander, er å få frem en debatt om at det finnes regler som ikke følges av politiet, sier Frode foran sønnens grav.

Foreldrene deltok i SVTs episode «Moppepojkar» i programmet «Uppdrag Granskning», der Alexanders ulykke ble gransket i tillegg til andre mopedjakter i Sverige.

– Alle gjør feil, politiet gjør også feil, sånt kan skje. Men da står man for det og beklager. Vi har per i dag ikke blitt kontaktet av en ansvarlig fra politiet, som ønsker å beklage hendelsen. Det er så utrolig respektløst, sier Anna.

Sier han ville gjort det samme igjen

I dokumentene fra den svenske etterforskningen kommer det fram at Alexander ikke var mistenkt for noe annet enn en mulig trafikkforseelse.

Det er ifølge etterforskningsdokumentene ikke en god nok grunn for å starte en biljakt på gangvei i Sverige, blant annet på grunn av forhøyet risiko for ulykke.

POLITIJAKTEN ENDTE HER: Inn denne grusveien ble Alexander og kompisen jaget av politiet. Det endte katastrofalt.

Selv har den tiltalte politimannen nektet for dette i avhør, og sagt han ville gjort det samme igjen. Videre nekter han for at dette kan klassifiseres som en biljakt og at han selv nesten hadde stoppet politibilen da ulykken skjedde.

– Jeg ble så dårlig da jeg leste det. Hvordan kan et menneske ikke angre en situasjon der et barn har dødd? sier Anna.

Politimannens forsvarer, Erik Pousard, bekrefter at hans klient mener det ikke var snakk om noen form for jakt.

– Han benekter at han handlet uforsiktig og mener at handlingene hans ikke forårsaket Alexanders død. Videre vil jeg ikke spekulere i hva som skal tas opp i rettssaken, sier Pousard.

Fredag neste uke møter foreldrene politimannen i retten. Det ser de frem til.

– Vi kan ikke stå fast i dette, vi kan ikke leve med dette sinnet, sier Anna, før de to flytter benken foran graven tilbake på plass, slik de gjør hver dag, og reiser hjem.

Politiet: – Forfølger når det anses å være berettiget

Politiets områdesjef i Alingsås Johan Lundberg sier politiet generelt følger reglene om forfølgelse av kjøretøy.

– Forfølgelsen blir stadig sjekket av ansvarlig leder ved Regionledningscentralen. Her skal prinsippet om behov og proporsjonalitet alltid tas i betraktning, skriver han i en e-post.

– Driver politiet med biljakter?

– Ja, vi forfølger når det anses å være berettiget i henhold til prinsippet ovenfor. Så er det alltid et spørsmål om når det blir regnet som en forfølgelse, etter at vi har laget et stopptegn med klare lys- og lydsignaler. Jeg overlater til retten å bedømme det i saken her.

Lundberg svarer ikke på VGs spørsmål om politiet tar noe ansvar for det som skjedde med Alexander, men sier at politiet har vært i kontakt med foreldrene etter ulykken.

– Det er alltid tragisk når et ungt menneske omkommer.