ØKT SPENNING: Sørkoreanere ser et TV-innslag om den nordkoreanske rakettesten.

Nord-Korea gjennomførte ny rakettest

Nord-Korea gjennomførte ifølge Sør-Korea en ny rakettest like før den nordkoreanske FN-ambassadøren forsvarte landets rett til å teste sine våpen.

Av NTB-AFP-DPA

Sør-Korea, Japan og USA kritiserer oppskytingen. Raketten ble avfyrt i retning Japanhavet, meldte det sørkoreanske nyhetsbyrået Yonhap. En talsmann for det japanske forsvaret sa til nyhetsbyrået AFP at det «ser ut til å være et ballistisk missil». Sør-Koreas forsvar mener det dreier seg om et kortdistansemissil.

Kort tid etter oppskytingen gikk Nord-Koreas FN-ambassadør på talerstolen i FNs hovedforsamling i New York.

– Ingen kan nekte Nord-Korea retten til å i selvforsvar utvikle, teste, produsere og eie våpensystemene tilsvarende de som eies eller utvikles av dem, sa FN-ambassadør Kim Song, med henvisning til Sør-Korea og USA.

– Vi bygger bare opp vårt nasjonale forsvar, slik at vi kan forsvare oss og med sikkerhet ivareta sikkerheten og freden i landet, la han til.

MENER DE HAR LOV: Sørkoreanske soldater patruljerer grensa mot Nord-Korea. Nesten samtidig som meldingene om prosjektilet kom, sa Nord-Korea i FN at landet har lov til å teste våpen.

Amerikansk fordømmelse

Washington fordømmer den siste testen, som de mener er en trussel mot Nord-Koreas naboer og det øvrige verdenssamfunnet.

– Denne oppskytingen er i konflikt med flere av resolusjonene til FNs sikkerhetsråd, heter det i en uttalelse fra amerikansk UD.

– Vår forpliktelse til å forsvare Sør-Korea og Japan er ufravikelig, heter det videre.

Sør-Koreas nasjonale sikkerhetsråd uttrykker bekymring over oppskytingen fra nabolandet.

Japans statsminister Yoshihide Suga sier at den japanske regjeringen vil være mer aktsomme og styrke overvåkingen.

Koreanske samtaler?

For noen dager siden åpnet Kim Yo-jong, diktator Kim Jong-uns søster og rådgiver, for å gjenoppta samtalene med nabolandet.

Hun insisterte imidlertid på at «upartiskhet» og gjensidig respekt er nødvendig.

Hun fordømte det hun kalte «doble standarder» og viste til kritikk fra sørkoreansk og amerikansk hold mot Nord-Koreas militærprogram, samtidig som de to allierte landene også ruster opp.

Sør-Korea gjennomførte sin første test med rakettoppskyting fra en ubåt for knappe to uker siden.

Like etter gjennomførte Nord-Korea denne rakettoppskytingen:

Moon vil ha slutt slutterklæring

Sør-Koreas president Moon Jae-in, som kun har igjen noen måneder i embetet, har i det siste igjen fremmet et ønske om en offisiell slutterklæring på Korea-krigen.

Nord-Korea invaderte Sør-Korea i 1950. Etter tre år med krigføring inngikk landene en våpenhvile, som siden har vedvart.

Nordkoreanerne er underlagt strenge internasjonale sanksjoner over atomprogrammet. Landet har likevel allerede gjennomført mange tester denne måneden, blant dem en med et langtrekkende kryssermissil og også ballistiske missiler, ifølge det sørkoreanske militæret.