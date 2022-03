Putin med kontroversielle Ukraina-anklager: Tortur og menneskelige skjold

I en tale til det russiske folk torsdag, kommer Vladimir Putin med en rekke udokumenterte og kontroversielle påstander om krigen i Ukraina.

Publisert: Nå nettopp

Tortur og henrettelser av krigsfanger. Gisseltagning av utenlandske statsborgere. Bruk av menneskelige skjold.

Dette er noen av handlingene ukrainske myndigheter anklages for av Vladimir Putin i en forhåndsinnspilt videotale som ble publisert torsdag. Han har ikke lagt frem noe bevis på disse påstandene.

Putin fortsatte han å tegne det samme bildet han og det offisielle Russland har forsøkt å skape siden invasjonen startet forrige uke: At russiske soldater slåss for fred og frihet for det som hevdes å være undertrykte grupper av russisktalende ukrainere i Donbas-regionen.

TALTE TIL FOLKET: Russlands president Vladimir Putin.

Dette, og andre påstander om blant annet folkemord i Øst-Ukraina, har flere ganger blitt avvist som grunnløs russisk propaganda.

– Våre styrker slåss for Russland, og for fred for innbyggerne i Donbas. De slåss for at vi ikke skal kunne trues av anti-russiske holdninger på vår grense, skapt av Vesten i årevis, påstår Putin.

«De verste banditter»

Putin har flere ganger kommet med udokumenterbare påstander om Ukraina og landets lederskap den siste tiden. I torsdagens tale går han minst like langt: Ifølge den russiske presidenten er ukrainske soldater «nasjonalister» og «nynazister», som oppfører seg «som de verste banditter».

– Det finnes nynazistiske grupperinger som har utenlandske krigere, også fra Midtøsten, og som bruker sivilbefolkningen som levende skjold, påstår Putin – igjen uten noen dokumentasjon.

Putin hevder også at tusenvis av utenlandske statsborgere, mange av dem studenter, nå er tatt som gisler i Ukraina.

De skal ifølge Putin ha blitt holdt ved jernbanestasjonen i Kharkiv, og han hevder at «nynazistene» i byen skal ha skutt på kinesiske studenter som prøvde å forlate Kharkiv. Heller ikke dette legges det frem beviser på.

– Etter planen

Vladimir Putin hevder samtidig at alt går etter planen for det russiske militæret i Ukraina.

– Den spesielle militæroperasjonen går fremover akkurat i tråd med vårt tidsskjema. Etter planen. Alle oppgaver som har blitt gitt har blitt gjennomført, sier han – én uke etter at russiske styrker og stridsvogner rykket inn i nabolandet.

Flere eksperter har derimot sagt at det er mye som tyder på at Russland har undervurdert motstanden i Ukraina:

Men hjemme i Russland får ikke folket hele bildet: Mens Ukraina hever de har tatt livet av rundt 9000 russiske soldater, sier Russland at de har mistet litt under 500 av sine menn.

I krig er det vanlig at begge sider justerer på sine tall, for å holde moralen i styrkene oppe.

I russisk media er man dessuten påpasselige med å ikke vise bilder hvor man kan se hverken døde russiske soldater eller bilder som viser at russerne skyter raketter mot ukrainske storbyer.

Nupi-forsker Natalia Moen-Larsen har forklart at dette er fordi det russiske folk ikke vil støtte en slik angrepskrig.

Hun forklarer at russere flest anser ukrainerne som et broderfolk, som de ikke vil gå i krig med. Men dersom dette er vinklet som en «frigjøringsoperasjon», så er det noe helt annet, mener hun.

Putin gjentar også påstanden om bruk av menneskelige skjold flere ganger i løpet av talen. Han hevder også at det finnes objektive data og bilder som viser at fienden plasserer tunge militære kjøretøy i tett befolkede områder – men legger ikke frem eller henviser til hvor man kan finne dette.

Både i Putins taler og all annen offisiell russisk kommunikasjon er avsenderne påpasselige med å ikke omtale krigen i Ukraina som hverken en krig eller en invasjon.

– Russiske soldater ofrer sine liv, sier president Putin i sin tale til folket torsdag. Tema for talen var den russiske innsatsen i Ukraina etter at landet i forrige uke invaderte nabolandet.

Putin sa også at russiske soldater «slåss med mot helt til det siste» som «ekte helter».

– Våre soldater viser heltemot og heltedåd. Det gjelder flere kampenheter.

Løfter om kompensasjon

I talen til folket sier Putin også at han er stolt av å være del av et «flernasjonalt» Russland, og at «russere og ukrainere er ett folk».

– Soldatene våre slåss for Russland i Ukraina, sier han.

Videre hedrer han en militær leder i kampstyrkene som skal ha tatt livet av seg selv og sine egne soldater da det ukrainske militæret fikk overtaket, fordi de – ifølge Putin – ville ha blitt torturert.

I GRØFTA: Prorussiske separatister ved en forlatt stridsvogn mellom byene Nikolaevka og Bugas i Donbas-regionen tirsdag.

I talen lover Putin kompensasjon til skadede russere og til familiene til de avdøde russiske soldatene.

– Folket vårt er stolte av våre væpnede styrker. Vi kommer alltid til å huske våre kampkamerater. Vi skal gjøre alt for å støtte deres familier og deres barn.

Deretter ba han om ett minutts stillhet for dem som har mistet livet i krigen så langt.

Putin står fast ved at Russland og Ukraina hører sammen, og langer ut mot det han omtaler som vestlig propaganda.

– Jeg er overbevist om at russere og ukrainere er ett folk, til tross for at store deler av befolkningen i Ukraina er skremt og har hørt for mye propaganda, og selv om noen har gjort bevisste valg i å støtte nynazister som under andre verdenskrig støttet Hitler.