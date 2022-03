PÅ VAKT: Oberst Corneliu Pavel.

Romanias sjøforsvar til VG: − Vi er kampklare

CONSTANTA (VG) Fra dekk skuer oberst Corneliu Pavel utover Svartehavet. Hvis Putin prøver seg, er han – og Nato – forberedt.

Besetningen blir plutselig stille og stiller seg opp i offisiell hilsen når Pavel, den høyeste rangerte offiseren blant dem, tar første skritt på rampen opp mot fregatten Ferdinand.

– Vi følger veldig tett med på situasjonen i Ukraina. Vi er på «high alert», og jobber med å øke beredskapen vår. Vi er kampklare, forteller oberst Corneliu Pavel i den rumenske marinen til VG.

Det blåser surt på dekket på krigsskipet. Den sindige mannen med isblå øyne forklarer hvordan alliansen nå viser tilstedeværelse og forsvarskapasitet i området.

Sjøforsvaret til Nato-landet Romania spiller nå en viktig rolle fordi Constanta-havnen er den største i hele Svartehavet.

CONSTANTA: Denne havnen er den største i hele Svartehavet. Her holder den rumenske marinen til med to fregatter og fem minesveipere.

Spenningen mellom Nato-land og Russland blir stadig mer anspent. På lørdag sa Putin at de økonomiske sanksjonene innført av vestlige land er som en krigserklæring.

Pavel ønsker at situasjonen avspennes, men sier at de samtidig er beredt på å forsvare seg der de må.

– Vi følger med på situasjonen 24/7. Vi kan ikke fortelle detaljer rundt status, men jeg kan si at vi har oppjustert. Antallet mennesker og skip er det samme, men gradvis har vi økt kampberedskapen hos våre folk.

CONSTANTA: Denne havnen er den største i hele Svartehavet. Her holder den rumenske marinen til med to fregatter og fem minesveipere.

– Så Russland vil tape hvis de prøver seg?

– Vi er del av den sterkeste militæralliansen i verden. Og vi har tre Nato-partnere ved Svartehavet: Bulgaria, Tyrkia og Romania, svarer han.

På grunn av Ukraina-situasjonen har også Norge bidratt med fregatten KNM «Fridtjof Nansen», som siden januar har patruljert i Middelhavet.

Svartehavet er omgitt av seks kyststater. Tre er medlemmer av Nato: Romania, Bulgaria og Tyrkia. Ukraina, Georgia og Russland er ikke det.

Den vestlige delen av Svartehavet, som du ser på kartet, tilhører Nato-landene Romania og Bulgaria. Russland dominerer nordvest.

Putin sikter seg inn mot viktige ukrainske byer ved Svartehavet. Russland tok nylig havnebyen Kherson, og mange tror Odessa er neste på listen.

– Hvis Russland tar Odessa, hvordan påvirker det situasjonen i Svartehavet?

– Vi har alltid fulgt nøye med på vår østlige nabo. I verstefallsscenarioet, som du nevner, vil vi og våre partnere i Nato handle ut fra politisk beslutninger som blir tatt.

Hvis Russland tar Odessa, har de dermed tatt kontroll over Ukrainas viktigste havnebyer ved Svartehavet. Det sikrer Putin både fysisk territorium og kontroll over forsyninger via skip.

CONSTANTA: Denne havnen er den største i hele Svartehavet. Her holder den rumenske marinen til med to fregatter og fem minesveipere.

Det Putin er bekymret over, er at de fem andre statene rundt Svartehavet, som enten er medlem av Nato eller har en ambisjon om det, utgjør en trussel for russiske sikkerhetsinteresser.

– Vi skal unngå at en eneste centimeter av Nato-land blir rørt. Men det er ikke en militær avgjørelse, det er en politisk beslutning som blir tatt av landene og Nato. Som forsvar er vi klare for å handle.

Han understreker at situasjonen roer seg ned og at invasjonen stopper. Han betegner det som skjer, som grusomheter.

BEREDT: Oberst Pavel håper det ikke blir en eskalering av konflikten – men forbereder seg på det verste.

Oberst Pavel forklarer bakteppet til spenningen i Svartehavet:

– Fra 2014 har situasjonen i Svartehavet blitt stadig verre, etter den ulovlige invasjonen av krim-halvøya.

Det gjorde at Russland sikret enda bedre tilgang til Svartehavet. Siden har det vært hyppige militærøvelser, både mellom Nato-land og land som Ukraina.

– For å illustrere, hadde vi 208 dager av marine-nærvær i Svartehavet.

I tillegg er det flere konflikter ved Svartehavet-regionen, som tilstedeværelsen av russiske soldater i Transnistria i Moldova, forteller han.

– Ble du overrasket over at Russland invaderte?

– Ifølge informasjonen som var offentlig, i tillegg til informasjon fra allierte land, kunne vi ikke si at vi var overrasket. Det er derfor vi allerede hadde tatt flere skritt.