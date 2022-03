EKSTRAORDINÆRT MØTE USAs utenriksminister Antony Blinken skal fredag samordne seg med sine Nato-kolleger i Brussel. Her er han med Jens Stoltenberg på Natos forrige utenriksministermøte i Riga 1. desember i fjor.

NATO-ordre: Ikke slåss mot russerne

BRUSSEL (VG) Natos medlemsland har sendt mer enn 20.000 soldater til landene øst i alliansen de siste ukene. USA alene har sendt 12.000. Deres fremste oppgave er å ikke kjempe mot Russland, men å holde Nato ute av en militær konflikt.

Av Alf Bjarne Johnsen

Publisert: Nå nettopp

Fredag er utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) i Brussel for å delta i et hasteinnkalt utenriksministermøte. Bak lukkede dører vil ministrene få status på Russlands invasjon, og diskutere veien videre.

Nato har tegnet en tydelig rød linje for forsvarsalliansen:

– Nato skal ikke bli en del av konflikten. Nato kommer ikke til å sende tropper inn i Ukraina eller sende fly inn i ukrainsk luftrom, sa generalsekretær Jens Stoltenberg da han besøkte soldater i Polen og Estland på tirsdag.

Det er en linje som Russland også har respektert hittil. Den eneste rapporterte grensekrenkelsen var fire russiske jagerfly som onsdag sneiet innom svensk luftrom øst for Gotland i Østersjøen.

Sverige og Finland på innsiden

Kilder i Nato sier at det har høyeste prioritet å gjøre alt som er mulig for å unngå situasjoner som kan lede til misforståelser og spinne ut av kontroll.

Før dette møtet har Nato-landene avklart at Sverige og Finland for første gang skal få sitte inne i alle relevante møter og arbeidsgrupper som behandler Ukraina-krisen, på linje med medlemslandene.

Denne spesielle statusen gjelder denne situasjonen og er ikke noe «medlemskap light» i Nato, har de to landene presisert.

Forsterke?

Utenriksministrene får flere brennhete temaer på sitt bord:

** Det blir en diskusjon om Nato skal forsterke sitt militære nærvær i øst ytterligere. Flere av landene som føler seg mest utsatt, ønsker det. De ønsker også mer alliert fly-patruljering over sine territorier. Men det er ikke ventet beslutninger på møtet fredag.

** Kan Nato-landene øke presset ytterligere på Russland, eller støtte Ukraina på flere måter? VG kjenner til at en flyforbudssone over Ukraina har vært diskutert. Men da måtte kampfly fra alliansen patruljere luftrommet, og det er helt uaktuelt nå.

** Hvordan skal Nato-landene forholde seg til Russland på kort sikt, og inn i fremtiden? Diplomater som VG har snakket med, sier at forholdet er varig svekket, uansett hva som skjer fremover. Men det vil være ønskelig å få i gang igjen nedrustningsforhandlinger med Russland på et tidspunkt i fremtiden, uansett hvordan Ukraina-krisen ender.

** Det er økende bekymring for hva som vil skje med andre alliansefrie land i Ukrainas nærområder, og spesielt Georgia og Moldova. Ingen av disse landene omfattes av Natos felles forsvarsgaranti, men alle tre hamrer nå på EUs dør.

Ukraina og Georgia har de siste dagene søk om ekspress-behandlet medlemskap i EU, mens en søknad fra Moldova ventes om kort tid. Det er et uttrykk for stor nervøsitet over hva Russland vil foreta seg militært etter Ukraina. Litauens president Gitanas Nauseda sa til VG mandag at «ingen i Europa kan føle seg trygge».