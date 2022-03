forrige







MASSEGRAV I MARIUPOL: Døde gravlegges i en massegrav i utkanten av Mariupol fordi russiske angrep gjør det for farlig å gravlegge hver enkelt.

Massegraver tatt i bruk i Mariupol: Flere drept etter bombing av barnesykehus

Lokale myndigheter og medier i Mariupol hevder at Russlands angrep på byen har fullstendig ødelagt et barnesykehus. Byen hastebegraver nå sine døde i massegraver.

Det melder internasjonale nyhetsbyråer.

De massive angrepene på den beleirede byen er beskrevet som en humanitær katastrofe av blant andre Leger Uten Grenser (MSF).

Det skal være mange drepte og sårede, skriver den lokale TV-stasjonen 24 Kanal på sine nettsider.

Angrepet skal ifølge lokale myndigheter ha skjedd onsdag ettermiddag, og ført til enorme ødeleggelser, skriver NTB. Det skal være en fødeavdeling i bygget.

Luftangrepet på barnesykehuset skal ifølge guvernør Pavlo Kyrlenko i Donetsk fylke ha skjedd under våpenhvilen som var besluttet på forhånd, skriver Reuters.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj fordømmer angrepet:

– Direkte angrep av russiske tropper på fødesykehuset. Folk, barn ligger i ruinene. Grusomt! Hvor mye lenger skal værden være en medskyldig som ignorerer terror? skriver han på Telegram.

– Lukk himmelen akkurat nå! Stopp drapene! oppfordrer presidenten videre.

TALER RUSSLAND MIDT IMOT: Volodymyr Zelenskyj har markert seg som en samlende president for ukrainerne. Her fotografert mens han taler til folket fra Kyiv mandadg 7. mars.

Begraver døde i massegraver

Situasjonen i Marupol er nå så prekær at myndighetene har begynt å begrave de døde i massegraver, skriver nyhetsbyrået AP.

Hyppigheten i bombardementet skal ha ført til at både døde ukrainske soldater og sivile blir begravet i all hast i slike massegraver.

Likhusene i havnebyen er overfylte og offentlig ansatte besluttet at det ikke var mulig å vente med å holde individuelle begravelser. Derfor skal det ha blitt gravd en dyp grøft på en gammel kirkegård i hjertet av byen. Der legges nå døde som hentes fra likhus og private hjem.

MASSIVE ØDELEGGELSER: Barnesykehuset i Mariupol ble jevnet med jorden i et luftangrep onsdag 9. mars.

Dersom angrepene stopper lenge nok til at det er trygt å gjøre jobben for å stenge massegraven, vil grovarbeiderne gjennomføre dette torsdag, opplyser AP.

Onsdag 9. mars måtte arbeidet ved massegraven stoppe opp fordi deler av bomber traff kirkegården. Hendelsen førte til skader på kirkegårdsmuren.

Risikoen for å bli drept er så høy at hverken familiemedlemmer eller sørgende venner får fulgt de døde til graven.

WHO: Hjelpearbeidet monner ikke

Det er dokumentert 18 angrep mot helseinstitusjoner, helsearbeidere og ambulanser i Ukraina siden Russland innledet invasjonen for snart to uker siden.

Det opplyser Verdens helseorganisasjon (WHO) på en pressekonferanse onsdag.

Der ble det også oppgitt at organisasjonen har levert 81 tonn med medisinske forsyninger til Ukraina. WHOs nødhjelpssjef Michael Ryan erkjenner at forsyningene ikke gjøre noen stor forskjell.

– Akkurat nå handler det om å sette bandasje på dødelige sår, sier han.

MARIUPOL-BOMBINGEN: Satelittbilder viser ødeleggelsene i Mariupol onsdag 9. mars.

Rammet av frostskader og krigslidelser

Krigsrammede ukrainere er spesielt utsatt for frostskader og hypotermi (nedkjøling), luftveissykdommer, hjertelidelser, kreft og psykiske lidelser, opplyser WHOs generaldirektør Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Han sier også at WHO-ansatte er sendt til Ukrainas naboland for å gi flyktninger psykologisk hjelp.

Ukrainske myndigheter oppga tirsdag at 61 sykehus er ute av drift som følge av russiske angrep.

Ukraina har gjentatte ganger de siste ukene anklaget Russland for bevisst å angripe sivile mål, blant annet sykehus. Russland nekter for at de bevisst angriper sivile mål.

HARDT RAMMET: Innbyggere i Mariupol fotografert i et av byens bomberom søndag.

FN: Minst 516 sivile drept

Minst 516 sivile er drept og 908 er skadd i krigen Ukraina, ifølge FNs høykommissær for menneskerettigheter (OHCHR).

Det melder Sky News onsdag.

OHCHR bruker strenge kriterier og melder kun om tall på døde og skadde som de selv har kunnet bekrefte. Dermed er de virkelige tallene trolig høyere.

Ifølge FN ble de fleste drept av bombing og luftangrep.

Ukrainske myndigheter rapporterer onsdag at 67 barn skal være drept siden krigen startet, ifølge Reuters.

Reaksjonene fra internasjonale toppolitikere er mange og sterke.

Statsminister Boris Johnson tvitret etter angrepet på barnesykehuset i Mariopol at Storbritannia ser på muligheten for å hjelpe Ukraina å forsvare seg mot russiske luftangrep.

Stoltenberg: – Stopp krigen!

I en tale tirsdag ettermiddag fordømte Nato-general Jens Stoltenberg Russlands krigføring i Ukraina.

– Puten har startet en krig mot Ukraina bare fordi Ukraina har valgt å gå sin egen vei: Mot demokrati og frihet. Vår beskjed til president Putin er klar: Stopp krigen! sa Stoltenberg.

Han var uvanlig sterk i ordvalgene i talen og sendte et klart budskap til Russlands president:

– Han ønsker å slukke flammen for frihet og uavhengighet i Ukraina. Men uansett hvor mørkt det blir i de kommende dagene og ukene vil flammen fortsette å brenne. Europa og USA vil hjelpe til å holde flammen levende, forsikret Stoltenberg.

RETTELSE: I en tidlig versjon av denne saken skrev VG at «guvernøren i Folkerepublikken Donetsk» hevdet at luftangrepet skal ha skjedd under våpenhvilen. Dette er feil. Det er guvernøren i Donetsk fylke som har uttalt seg. Rettelsen ble foretatt onsdag 9. mars 2022 klokken 19.23.