Lokale medier: Flere drept etter bombing av barnesykehus i Mariupol

Lokale myndigheter og medier i Mariupol hevder at Russlands angrep på byen har fullstendig ødelagt et barnesykehus.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Det melder nyhetsbyrået Reuters.

De massive angrepene på den barrikaderte byen er beskrevet som en humanitær katastrofe av blant andre Leger Uten Grenser (MSF).

Det skal være mange drepte og sårede, skriver den lokale TV-stasjonen 24 Kanal på sine nettsider.

Angrepet skal ifølge lokale myndigheter ha skjedd onsdag ettermiddag, og ført til enorme ødeleggelser. Det skal være en fødeavdeling i bygget.

Luftangrepet på barnesykehuset skal ifølge guvernøren i Folkerepublikken Donetsk ha skjedd under våpenhvilen som var besluttet på forhånd, skriver Reuters.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj fordømmer angrepet:

– Direkte angrep av russiske tropper på fødesykehuset. Folk, barn ligger i ruinene. Grusomt! Hvor mye lenger skal værden være en medskyldig som ignorerer terror? skriver han på Telegram.

– Lukk himmelen akkurat nå! Stopp drapene! oppfordrer presidenten videre.

TALER RUSSLAND MIDT IMOT: Volodymyr Zelenskyj har markert seg som en samlende president for ukrainerne. Her fotografert mens han taler til folket fra Kyiv mandadg 7. mars.

Begraver døde i massegraver

Situasjonen i Marupol er nå så prekær at myndighetene har begynt å begrave de døde i massegraver, skriver nyhetsbyrået AP.

Hyppigheten i bombardementet skal ha ført til at både døde ukrainske soldater og sivile blir begravet i all hast i slike massegraver.

Likhusene i havnebyen er overfylte og offentlig ansatte besluttet at det ikke var mulig å vente med å holde individuelle begravelser. Derfor skal det ha blitt gravd en dyp grøft på en gammel kirkegård i hjertet av byen. Der legges nå døde som hentes fra likhus og private hjem.

WHO: Hjelpearbeidet monner ikke

Det er dokumentert 18 angrep mot helseinstitusjoner, helsearbeidere og ambulanser i Ukraina siden Russland innledet invasjonen for snart to uker siden.

Det opplyser Verdens helseorganisasjon (WHO) på en pressekonferanse onsdag.

Der ble det også oppgitt at organisasjonen har levert 81 tonn med medisinske forsyninger til Ukraina. WHOs nødhjelpssjef Michael Ryan erkjenner at forsyningene ikke gjøre noen stor forskjell.

– Akkurat nå handler det om å sette bandasje på dødelige sår, sier han.

HARDT RAMMET: Innbyggere i Mariupol fotografert i et av byens bomberom søndag.

Rammet av frostskader og krigslidelser

Krigsrammede ukrainere er spesielt utsatt for frostskader og hypotermi (nedkjøling), luftveissykdommer, hjertelidelser, kreft og psykiske lidelser, opplyser WHOs generaldirektør Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Han sier også at WHO-ansatte er sendt til Ukrainas naboland for å gi flyktninger psykologisk hjelp.

Ukrainske myndigheter oppga tirsdag at 61 sykehus er ute av drift som følge av russiske angrep.

Ukraina har gjentatte ganger de siste ukene anklaget Russland for bevisst å angripe sivile mål, blant annet sykehus. Russland nekter for at de bevisst angriper sivile mål.