E-tjenesten frykter ny russisk strategi og større tap: − Det er vi virkelig redde for

Etterretningssjefen er bekymret for at Russland kan bli nødt til å endre strategi i Ukraina: – Da vil tapene øke ganske kraftig, sier Nils A. Stensønes.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Viseadmiralen som leder Etterretningstjenesten, tror at russerne grunnet liten fremgang på slagmarken kan bli nødt til å gå fra lette, raske styrker til tyngre styrker og større ildkraft.

– Da vil tapene øke ganske kraftig, det er vi virkelig redd for, sier Nils A. Stensønes til VGTV.

Han viser uttalelsen fra forsvarsminister Sergej Sjojgu tirsdag om at Russland vil fortsette militæroperasjonen i Ukraina for å nå sine mål.

– De vil fortsette med de midler de har til rådighet, for å demilitarisere Ukraina og skifte ut landets regjering. Det er stor usikkerhet om de vil lykkes, sier Stensønes.

En mann går forbi ødelagte militærkjøretøyer på en gate i Bucha nær den ukrainske hovedstaden Kyiv.

Han mener russerne møter mye større motstand enn de hadde sett for seg.

– Russland har heller ikke oppnådd å splitte Vesten, som i stedet står veldig samlet. Så langt har ikke Putin oppnådd noen av målene sine, sier Stensønes.

– Mer utforutsigbart

Faller ikke Ukraina i overskuelig fremtid, tror han russerne kan bli sittende fast i landet – et utfall han mener kan bli veldig kostbart for Russland på sikt.

– Men det kan gå i begge retninger. Vi har allerede en forverret sikkerhetssituasjon som kan bli mer uforutsigbar fremover, sier etterretningssjefen.

Stensønes anser situasjonen nær Norge for stabil og rolig, ettersom Russland har sendt landstyrker, fartøyer og fly sørover og har færre konvensjonelle styrker igjen i nord.

– Hva har norsk etterretning lært av konflikten?

– Vi ser at russisk risikovillighet er betydelig større enn før, deres vilje til å ta menneskelige og økonomiske tap og politiske kostnader. Vi har også fått bekreftet mistanken vi har hatt en stund om at Putin er politisk isolert.

– Stadig mer autoritær

Etterretningssjefen sier at han i flere år har sett Russland bevege seg i retning av en stadig mer autoritær stat, der valgene er mindre frie og opposisjonen undertrykkes.

– Det er vanskelig for vestlig etterretning å bedømme hvordan Putin tenker. Men vi vet at han helt siden 2007 har ment at sikkerhetsarkitekturen i Europa ikke tjener Russland.

Vladimir Putin møtte Frankrikes president Emmanuel Macron tre uker før invasjonen av Ukraina.

26. november i fjor advarte etterretningssjefen mot den russiske opprustningen på grensen til Ukraina – 100.000 styrker støttet med avanserte og tunge våpen og luftvern.

11. februar la Etterretningstjenesten frem sin årlige trusselvurdering Fokus. Her ble det understreket at det i 2022 er reell risiko for at Russland igjen invaderer Ukraina.

– Presis etterretning

– Vi visste om invasjonsplanene tidlig i høst. Troppeforflytninger og stadig flere tegn bekreftet at planleggingen gikk fremover. Etterretning og prediksjoner viste seg å være ekstremt presise i dette tilfellet, sier Nils A. Stensønes.

Helt til styrkene rullet over grensen, benektet Russland at de ville invadere Ukraina.

– De anser at de er i informasjonskrig med vesten og bryr seg ikke så veldig mye om fakta. De fabrikkerer nyheter og skaper historier som understøtter politiske mål, sier Stensønes.