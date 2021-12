6. JANUAR 2021: Donald Trump talte til sine tilhengere for siste gang som president bare minutter før mange av de samme tilhengerne gikk til angrep på Kongressen.

Slik kjempet Trumps lojale menn for at han skulle beholde makten

I to måneder gjorde seks menn sitt ytterste for å spre «Den store løgnen», som skulle holde Donald Trump i Det hvite hus. Nå har komiteen som etterforsker angrepet på Kongressen i januar bedt to av dem om å stille til avhør.

Av Jostein Matre

Publisert: Nå nettopp

Med mindre du følger veldig godt med på amerikansk politikk har du neppe hørt om gruppen av amerikanske kongresspolitikere som kaller seg for «The House Freedom Caucus».

Men seks medlemmer av denne svært konservative gruppen, som teller noen og 40 personer og ofte samarbeider om saker i Kongressen, spilte helt sentrale roller da Donald Trump – i de to månedene som gikk fra han tapte fjorårets presidentvalg mot Joe Biden og frem til angrepet på Kongressen 6. januar – var desperat etter å få gjort om på resultatet.

De ble disiplene som spredte det som har blitt omtalt som «Den store løgnen» om valgjuks så ofte de kunne og hvor enn de kunne.

De ble Donald Trumps mest lojale menn.

TRUMP-LOJALIST: Jim Jordan holdt tale på et stort massemøte Donald Trump holdt for sine tilhengere i juni i år.

General Perry

Sjansene er gode for at du ikke hørt om de seks mennene før heller.

Jim Jordan er en av dem. Trolig mest kjent som Donald Trumps fremste forsvarer i Kongressen. Men også kjent for sine gule slips og for å angivelig ha tiet i hjel sexmisbruk fra en universitetslege da han var brytetrener på et universitet i Ohio.

Paul Gosar er en annen. Han, som tidligere har holdt tale på et møte for hvite nasjonalister, gjorde seg nylig bemerket da han i sosiale medier postet en animert video som forestilte at han selv drepte kongressmedlemmet Alexandria Ocasio-Cortez.

En tredje var Scott Perry, omtalt av sine kolleger som «General Perry», fordi han koordinerte mye av deres arbeid. De siste tre var Louie Gohmert, Andy Biggs og Mo Brooks.

SJEF OG STABSSJEF: Mark Meadows og Donald Trump utenfor Det hvite hus i oktober i fjor.

De seks skal ifølge New York Times ha jobbet tett sammen med Trumps daværende stabssjef Mark Meadows, for å få gjort om på valgresultatet.

Meadows, som Representantenes hus denne uken stemte for å tiltale for forakt for Kongressen fordi han nekter å møte til høring i den såkalte 6. januar-komiteen om angrepet på Kongressen, var en av grunnleggerne av «The House Freedom Caucus», og har selv tidligere vært leder for gruppen.

«Bombarderte» departement

Som New York Times påpeker var ikke disse seks alene om å støtte den avtroppende presidentens valgjuksløgner, men de gikk lenger enn en de fleste andre. Etter et rådslagningsmøte mellom Trumps nærmeste to dager etter at det ble klart at Joe Biden vant valget gikk de fra ord til handling:

TATT I ED: Joe Biden ble til slutt innsatt som president, 20. januar i år.

Ifølge avisen «bombarderte» de justisdepartementet med tvilsomme påstander om uregelmessigheter i stemmelokalene; de la planer om å erstatte justisministeren med en som var mer sannsynlig at ville gjøre som Trump ønsket; de la press på valgansvarlige i delstatene for å utføre ekstra gjennomganger og opptellinger av stemmene i et håp om å så tvil om valgresultatet; og de la planer for å hindre den formelle godkjennelsen av valgresultatet i Kongressen 6. januar.

6. januar var dagen som endte med et angrep på kongressbygningen, eller i manges øyne; et angrep på det amerikanske demokratiet. Fem mennesker mistet livet i hendelsen.

At Trump stolte på de republikanske politikerne ville stille opp for ham kom tydelig frem i sommer. Da ble notatene den fungerende visejustisministeren Richard Donoghue tok av hva Trump sa i et telefonmøte i romjulen i fjor mellom den daværende presidenten og ledelsen i justisdepartementet kjent:

«Bare si at valget var korrupt La meg og R-kongressmennene ta oss av resten».

Dette var etter at departementet hadde gått ut i mediene og uttalt at det ikke fantes bevis for valgjuks.

TALTE 6. JANUAR: Mo Brooks talte til Trump-tilhengerne like før stormingen av Kongressen.

Saksøkte visepresidenten

Blant de konkrete tingene Trumps lojale menn foretok seg, lister New York Times opp disse:

Scott Perry kontaktet nevnte Donoghue og fortalte at han hadde en hel mappe med påstander om juks han mente departementet måtte undersøke. Påstander det senere ble konkludert med at det ikke var hold i.

Perry forsøkte også å få lederne i Kongressen til å utsette den endelige bekreftelsen av valgresultatet, som skulle gjøres 6. januar.

Louie Gohmert hevdet i en video på YouTube at det amerikanske militæret hadde beslaglagt en datamaskin i Tyskland som skal ha blitt brukt til å endre folks stemmer. Senere saksøkte han Trumps visepresident, Mike Pence, i et forsøk på å få han til å annullere valgresultatet.

Paul Gosar la press på guvernøren i Arizona om å undersøke om de elektroniske stemmemaskinene som ble brukt i delstaten var til å stole på. Han sendte også sin stabssjef til en flyplass i Phoenix etter at en konspirasjonsteori om at et fly fra Sør-Korea med falske stemmesedler var på vei fikk vann på møllen.

PROTESTERTE: Paul Gosar på talerstolen i Kongressen like før angrepet 6. januar i det han protesterer på godkjennelsen av stemmene til presidentvalget i hans egen hjemstat Arizona, som Joe Biden vant.

Videresendte tekstmelding

Dagen før Mike Pence formelt skulle godkjenne valgresultatet videresendte Jim Jordan en tekstmelding til Mark Meadows, der en juridisk teori om hvordan visepresidenten angivelig hadde myndighet til å ikke godta valgresultatet fra enkelte delstater, dersom han mente resultatet kom som følge av juks, ble fremsatt.

Deler av tekstmeldingen ble lest opp av 6. januar-komiteen i Kongressen tidligere denne uken. Hva Meadows gjorde med tekstmeldingen er ukjent, men definitivt et av spørsmålene komiteen ønsker å stille ham i høringen han nekter å møte til.

– Dere kan forstå hvorfor det er essensielt å få spurt Mr. Meadows om dette. Om et kongressmedlem som foreslår at den tidligere visepresidenten bare kaster ut stemmer han alene bedømmer være i strid med grunnloven med det mål å omgjøre et presidentvalg og det amerikanske folkets vilje, sa komitémedlem og demokrat Adam Schiff denne uken, ifølge CNN.

«Stop the Steal»

Og på selve dagen valget skulle formaliseres, 6. januar, sto Mo Brooks på scenen noen hundre meter fra kongressbygningen og talte til Trump-supporterne under et såkalt «Stop the Steal»-massemøte:

– I dag er dagen amerikanske patrioter starter å notere seg navn og gir folk en overhøvling. Er du villig til å gjøre det som kreves for å kjempe for Amerika? spurte han.

Minutter senere marsjerte hundrevis av mennesker mot Kongressen. Angrepet var i gang.

INNTOK KONGRESSEN: Hundrevis av Trump-supportere gikk til angrep på kongressbygningen 6. januar i år.

– Ingen er fredet

Ifølge en person som har blitt intervjuet av 6. januar-komiteen er de veldig interessert i å lære mer om forholdet mellom medlemmene i «The House Freedom Caucus» og de politiske aktivistene som sto bak «Stop the Steal»-arrangementene.

Komitéleder Bennie Thompson har uttalt at de vil følge faktaene hvor enn de leder dem. Inkludert til deres kolleger i Kongressen.

– Ingen er fredet, sier Thompson.

Før jul ble det klart at komiteen har bedt en av dem, Jim Jordan, om å frivillig å møte til intervju med dem. Tidligere i desember fikk Scott Perry samme henvendelse.

Sistnevnte har allerede avvist å frivillig møte. Førstnevnte har så langt ikke gitt noe svar, men han har tidligere advart komiteen mot å gå etter republikanske representanter.

Om komiteen vil stevne dem dersom de ikke møter frivillig gjenstår å se.

I sin nylig utgitte bok skriver Mark Meadows at han og Donald Trump bare ønsket å undersøke de seriøse påstandene om valgjuks «for å komme til bunns i hva som virkelig skjedde, og få en rettferdig opptelling.»

P.S. Donald Trumps tidligere rådgiver Steve Bannon er også tiltalt for forakt for Kongressen etter å ha nektet å vitne for 6. januar-komiteen.