ÅRLIG TALE: Pave Frans ser på de fremmøte før han starter på juletalen.

Britisk TV-kanal med kjempetabbe: Erklærte paven død

Det britiske nyhetsankeret Kylie Pentelow (42) på ITV News kom julaften i skade for feilaktig å formidle at paven var død.

Av Sindre Camilo Lode

Det hele skjedde da ankeret skulle fortelle hva pave Frans (85) sa i sin årlige juletale «Urbi et Orbi» – som på norsk betyr «for byen og for verden».

Talen holdt paven fra en balkong i Peterskirken på Petersplassen i Vatikanet.

– Samtidig fokuserte pavens tale på hans bønner om at pandemien måtte komme til en slutt, han sa at vaksiner måtte bli gjort tilgjengelige for dem i størst nød, startet Pentelow.

Så fortsatte hun, noe mindre heldig:

– Hans død ble kunngjort ... eh, unnskyld meg ...

Men paven var ikke død.

Han lever, tilsynelatende i beste velgående:

Pave Frans (85) holdt sin årlige juletale 24. desember

Da var imidlertid feilen allerede gjort – og som nyhetsanker Pentelow nå smertelig får erfare, lar det seg ikke gjøre å avpublisere et direktesendt TV-program.

Hun er imidlertid ikke alene om å erklære kjente personer for døde. I 2017 la det norske nyhetsbyrået NTB ut en feilaktig melding om at vår egen konge var død.

Kort tid etter Penetlows tabbe, tok det av på sosiale medier.

BBC-journalist Scott Bryan var en av dem som tok til Twitter:

– ITV erklærte nettopp pavens død ved en feil, skrev han.

Like etter skrev han oppdateringen:

– Bare for å bekrefte, paven er ikke død.

Alstair Coleman, en annen BBC-journalist, kommenterte også hendelsen.

– Hvem av oss har ikke ved et uhell kunngjort pavens død til hele nasjonen på julaften?

Mens en tredje Twitter-bruker la ut selve klippet og spurte:

– Er paven død?

Paven er altså ikke død, og under den årlige talen var deler av fokuset på noen av verdens kriger og konflikter.

Blant annet beklaget paven det han omtalte som enorme tragedier som har blitt forbigått av verdenssamfunnet i stillhet i Jemen og Syria, skriver NTB.

– La oss se til Irak, der man fortsatt sliter med å komme seg på fote etter en langvarig konflikt. La oss lytte til barnas gråt i Jemen, der en enorm tragedie, oversett av alle, har pågått i stillhet i årevis og forårsaker død hver eneste dag.

Pave Frans under sin årlige juletale fra Vatikanet.

– La oss sende tankene til befolkningen i Syria, som i over ti år har levd med en krig som har ført til mange ofre og et utallig antall fordrevne personer.

Paven brukte også talen til å advare mot eskalering i konflikten i Ukraina, og han tok seg tid til å snakke om konsekvenser av pandemien:

– I denne tiden med pandemi er vår evne til å ha sosiale forhold blitt satt på prøve. Det er økende tendens til at man trekker seg tilbake. Og på internasjonalt nivå er det risiko for å unngå dialog. Likevel er det kun denne veien som kan føre til en løsning på konflikter og til varige fordeler for alle.