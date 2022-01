I KØ: Nicole Shell sammen med sønnen Makhai McCoy sto mandag formiddag i en lang testkø på Manhattan.

Skyhøye smittetall i New York: − Vi er ikke på et bra sted

MANHATTAN (VG) Køen til teststasjonen går på begge sider av gaten. Nok en gang ser New York rekordhøye coronatall. – Jeg er ekstremt lei, sier alenemoren Nicole Shell.

I New York City ville du, i litt mer normale tider, sett lange køer utenfor en anerkjent restaurant med gode ferske anmeldelser.

Du ville også sett køer utenfor en nyåpnet bar, eller et museum med en spennende utstilling.

I disse dager kan det virke som man finner den lengste køen utenfor coronatest-lokalene.

Med 81.077 registrerte smittede første nyttårsdag – er New York igjen hardt rammet i det verden går inn i sitt andre pandemiår.

– Vi er ikke på et bra sted, sa guvernøren Kathy Hochul under en pressekonferanse mandag, hvor hun rapporterte om delstatens siste tall på sykehusinnleggelser (nær 9000) og dødsfall (103).

TÅLMODIGHETSPRØVE: Flere newyorkere venter på å få teste seg.

«For lang ventetid»

– Jeg er ekstremt lei, sier 30 år gamle Nicole Shell stående utenfor en mobil teststasjon på Lower East Side på Manhattan.

Hun har plassert sønnen Makhai McCoy (4,5) i en trillevogn, hvor han kan se på iPaden mens de venter.

– Det tar altfor lang tid å få svar på PCR-testen, og lang tid å få tatt en test, sier hun mens køen – som går på begge sider av fortauet – beveger seg litt fremover.

GÅR SAKTE: Den lille familien på to endte opp med å stå 1,5 time i kø mandag formiddag.

Vaksinepass

I starten av pandemien var New York episenteret for corona i verden. Flere hundre døde hver eneste dag, og døde kropper ble båret ut i store kjølecontainere som sto på gaten på grunn av kapasitetsmangel på sykehusenes fryselagre.

Siden den gang har mye skjedd:

Akkurat som i resten av verden har tallet på antall smittende gått opp og ned.

Vaksinen har i stor grad blitt obligatorisk – hvor man blant annet ikke kan spise inne, trene på treningssenter eller delta på arrangementer uten å vise at man er vaksinert.

Ulike yrkesgrupper, slik som helsearbeidere, politi, brannvesen og andre statsansatte har også blitt pålagt å ta vaksinen – og tallet på fullvaksinerte i byen er nå på 72,5 prosent.

PÅ BEGGE SIDER: Køen til den mobile testplassen på Lower East side i New York strekker seg på begge sider av fortauet.

«Desinformasjon»

Alenemor Nicole Shell har tatt boosterdosen. Hun har ingen symptomer, men sønnen må teste seg fordi en på førskolen hans har testet positiv.

Dette er ikke den lille familiens første gang til teststasjonen.

Hun forteller at hun har opplevd å komme over ulike meldinger på sosiale medier som vektlegger vaksinens betydning ulikt – og at det derfor har vært utfordrende å forstå hvordan smitten kan øke såpass kraftig når så mange er vaksinert.

– Det er mye desinformasjon der ute, sier hun.

Vaksinen beskytter i stor grad mot alvorlig sykdom. Tallene på antall døde i New York nå, sammenlignet med antall registrerte smittetilfeller, er ikke på langt nær så høyt som det var da vaksinen ikke var tilgjengelig.

Bildet under er hentet fra registreringen til New York Times fra delstaten gjennom hele pandemien.

Den viser hvordan smitten er høy nå (daglig gjennomsnitt på 61.874), men dødstallene er markant lavere nå enn den var på starten av pandemien hvor tallet på registrerte smittede var på rundt 10.000.

USAs ledende smittevernekspert Anthony Fauci er opptatt av at amerikanerne skal se på antall innleggelser, i stedet for smittetall.

– Når du kommer lenger og infeksjonen blir mindre alvorlig, er det mye mer relevant å fokusere på sykehusinnleggelsene i motsetning til det totale antallet tilfeller, sa Fauci søndag.

Den store frykten er at antall sykehusinnleggelser skal fortsette og øke, slik at kapasiteten på sykehusene igjen blir sprengt.

En New York-lege, som jobber på et av sykehusene i byen, som VG har hatt kontakt med gjennom pandemien kan mandag informere om at mangelen på helsepersonell allerede er til stede.

LEI: Nicole Shell forteller at hun gjerne skulle sette at pandemien var over.

Vil ikke stenge

På tross av de høye coronatallene har byens nye borgermester Eric Adams, som tok over jobben 1. januar 2022, valgt å sende elever tilbake på skolebenken etter juleferien.

Guvernøren, som også er relativt fersk i jobben sin, har så langt valgt å holde byen åpen.

Dette betyr blant annet at byens utesteder og restauranter – i motsetning til i Norge – serverer alkohol.

– Jeg vil ikke overreagere og sende økonomien ut av kontroll igjen, sa New York guvernøren ifølge New York Times.

Det internasjonale reiseforbudet – som ble opphevet for bare noen måneder siden – er heller ikke endret på. Men det som likevel er nytt er at man må avlegge negativ coronatest 24 timer før innreise, og ikke tre døgn.

HAR MED IPAD: Makhai McCoy sitter i trallen og blir underholdt av en film på skjermbrettet.

– Det er rart at det ikke blir gjort mer, sier fullvaksinerte Mirlene Louis (23) i testkøen og henviser til den ferske borgermesterens håndtering av pandemien nå som byen ser høye smittetall.

Louis er fullvaksinert – men har ikke tatt boosterdosen.

Hun kjente murring i halsen da hun våknet, og bestemte seg for å ta turen ned til den lange testkøen sammen med flere titalls andre denne mandag formiddagen på Manhattan.

Etter rundt en og en halv time i køen er det endelig alenemoren Shell sin tur til å avlegge test.

Den er heldigvis negativ, og fireåringen kan sendes på førskolen.