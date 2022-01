VISEFORSVARSMINISTER: Hanna Maliar er nummer to fra toppen i det ukrainske forsvarsdepartmentet.

Ukrainsk forsvarstopp: En invasjon vil være «slutten på den nåværende siviliserte verden»

– En ytterligere fremrykning av russiske tropper i Ukraina vil være slutten på den nåværende siviliserte verden, sier Ukrainas viseforsvarsminister Hanna Maliar til VG.

Av Nora Thorp Bjørnstad

Publisert: Nå nettopp

Verden holder pusten mens internasjonale toppdiplomater jobber på spreng med å løse konflikten mellom Ukraina og Russland. I forsvarsdepartementet i hovedstaden som ukrainerne kaller Kyiv, følger viseforsvarsminister Hanna Maliar situasjonen tett.

I et intervju til VG deler hun sine observasjoner og tanker om hva som må gjøres for å unngå en ny krig i Europa nå.

– Det vil være en katastrofe for både Ukraina, Russland og Europa. En ytterligere fremrykning av russiske tropper i Ukraina vil være slutten på den nåværende siviliserte verden. Krigen vil markere begynnelsen på en ny æra uten internasjonale regler. Russland vil få mange kister i retur, skriver Maliar i en e-post hvor hun svarer på spørsmål fra VG.

Ser forberedelser til eskalering

Den siste tiden har Russland flyttet det som kan se ut som en invasjonsstyrke på rundt 100.000 soldater nær grensen til nabolandet.

Fredag hevder ukrainsk etterretningstjeneste at Russland i hemmelighet har brakt forsvarsmateriell inn på ukrainsk territorium.

Blant annet mener de at russiske styrker har satt inn flere stridsvogner og artilleri. Russerne rekrutterer dessuten aktivt leiesoldater, mener etterretningen, ifølge NTB.

Til VG bekrefter viseforsvarsminister Hanna Maliar at ukrainske myndigheter registrerer enkelte markører for forberedelse til en ytterligere eskalering.

– Særlig ser vi bevegelse av militært utstyr på vei langs jernbanene fra Øst-Sibir og Det fjerne østen, Burjatia og Primorsky Krai, mot den vestlige grensen. Vi ser personell bevege seg sammen med utstyret, fortalte Maliar til VG mandag denne uken.

Advarer mot provokasjoner

Kreml på sin side sier at styrkene på den russiske siden av grensen er en del av en større militærøvelse.

Pressetalsperson for det russiske utenriksdepartementet, Maria Zakharova, hevder at anklager om et nært forestående russisk angrep er dekke for å «sette i stand storskala provokasjoner, også av militær karakter».

– Det kan ha ekstremt tragiske konsekvenser for den regionale og globale sikkerheten, uttalte hun under et pressemøte torsdag.

Hun pekte blant annet på nylige våpenleveranser til Ukraina fra Storbritannia, og hevdet at ukrainere ser på det som et «grønt lys for en militær operasjon i Donbas-regionen».

Ukraina bekreftet tidligere denne uken at de har mottatt stridsvogn-missiler fra Storbritannia, men benektet Moskvas anklager angående planer om å gjenerobre separatist-kontrollerte områder i Donbas-regionen, ifølge AP.

TRENER: VG besøkte nylig en treningsleir for den ukrainske hæren, som forbereder seg på å forsvare landet.

«Kremls ultimate plan»

Ukrainske militære har ligget i konflikt med prorussiske separatister i den østlige Donbass-regionen helt siden Russland i 2014 okkuperte den ukrainske Krim-halvøya. Minst 13.000 menneskeliv har allerede gått tapt i Donbass-regionen i øst, og nå er det altså mer tilspisset enn på lenge.

USA og Nato mener Russlands betydelige opptrapping langs grensen mot Ukraina er en forberedelse til å invadere, men Russland benekter at det er planene.

– Jeg gjentar at Russland aldri har truet det ukrainske folket, sa Sergej Lavrov under pressekonferansen etter det bilaterale møtet mellom USA og Russland fredag.

I det ukrainske forsvarsdepartementet stoler de ikke på beskjeden fra Kreml.

– Kremls ultimate plan er å sikre at Ukraina ikke eksisterer som en suveren stat i det hele tatt. Den korteste veien dit er å forsøke å skape kaos i Ukraina, intern destabilisering, panikk og fortvilelse. Derav informasjonsinntrengningene vi har sett, i tillegg til forsøkene på å bruke antivaksinasjonsbevegelsen, hevder Maliar i intervjuet med VG.

Resultatløse samtaler

I løpet av januar måned har det blitt lagt til rette for en rekke forsøk på dialog mellom Vesten og Russland, da gjennom møter mellom russiske myndigheter og blant annet Nato og USA, og i Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE).

Så langt har det ikke kommet noe konkret ut av møtene. Russland står fast på at de krever at Ukraina ikke skal bli Nato-medlem, mens Nato og andre vestlige land fortsetter å svare at det ikke er opp til Russland å bestemme.

Den ukrainske toppolitikeren Maliar sier til VG at hun ser med bekymring på Russlands uttalelser etter de mange dialogmøtene som har vært.

– Det er åpenbart at den russiske føderasjonen ikke er klar til å forlate sine kriminelle planer om å destabilisere situasjonen i Ukraina og i regionen som helhet. Hvis russiske myndigheter forstår at kostnadene ved opptrapping og forverring vil være uhørt, vil de ikke våge å ta ytterligere grep.

Forsvarspolitikeren etterlyser sanksjoner.

– Sanksjoner, økonomiske og politiske, inkludert personlige, er effektive. Og viktigst av alt: Bistand med våpen til de væpnede styrker i Ukraina, mener Maliar.

Et satellittbilde sluppet 19. januar viser russiske militærbiler Voronezh, sør i Russland, et par hundre kilometer fra grensen til Ukraina.

Erfaringer fra 2014

Viseforsvarsminister Maliar sier mye har endret seg i Ukraina siden Russland annekterte Krim-halvøya for åtte år siden. Hun beskriver en helt ny hverdag for det ukrainske forsvaret.

Mailar sier det ukrainske forsvaret har gjennomgått en rekke forbedringer de siste to årene, blant annet gjennom mer strukturert, transparent og målrettet planlegging og et mer effektivt system for anskaffelse av militært utstyr. I nær fremtid vil de også gjøre en omfattende digital omlegging, forklarer viseforsvarsministeren til VG.

– Ja, våre væpnede styrker og Ukraina går gjennom en vanskelig tid, men vi har et solid fundament i en sterk og krigsherdet hær og profesjonelt trente tjenestemenn, mener Maliar.

– Trenger støtte

Maliar opplever at Ukraina i stadig økende grad støttes av vestlige partnere, og at støtten er “veldig håndgripelig og effektiv”.

Problemer ligger i at enkelte europeiske land “fortsatt ser forholdet til Ukraina gjennom Moskvas prisme”. Hun ønsker mer involvering fra vestlige partnere, konkret gjennom utstyr til elektronisk etterretning, missilsystemer, cyberforsvar og flåteforsterkning, sier hun til VG.

– I løpet av dette året ble det klart at "ikke irritere Putin eller den russiske føderasjonen"-taktikken ikke fungerte. Det ble også klart at den russiske føderasjonens aggressive ambisjoner utgjør en trussel ikke bare for Ukraina, men også for vestlige land. Ukraina er Europas skjold.

« Til siste bloddråpe»

– Konfliktens nåværende status: Betydelig konfrontasjon, frykt og usikkerhet: Hva betyr dette for Ukraina og dets folk?, spør VG.

– Ukrainas væpnede styrker har utført operasjoner i sonen (for russisk-ukrainsk konfrontasjon i Donbas, red.adm) i åtte år på rad for å beskytte Ukraina, og om nødvendig er forsvaret klare til å utføre dem i en hvilket som helst annen region. Forsvarets kommando understreker i sine uttalelser at Ukraina vil forsvare landet vårt til siste bloddråpe, sier Maliar.

– Den ukrainske regjeringen og ukrainere er fast bestemt – vi tar ikke noen andre, men vi vil ikke gi opp våre egne, sier Hanna Maliar til VG.