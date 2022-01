KOMMENTERTE SITUASJONEN: President Biden foran Air Force One i Maryland fredag.

Biden vil flytte amerikanske styrker til Øst-Europa i «nær fremtid»

Spenningen ser ikke ut til å avta i konflikten mellom Russland og Ukraina.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Den amerikanske presidenten skal ha uttalt at han vil flytte amerikanske styrker til Øst-Europa og Nato-land i «nær fremtid». Ifølge AFP skal det være snakk om et mindre antall amerikanske styrker.

Presidenten kom med uttalelsene i Maryland fredag etter å ha holdt en tale i Pittsburgh, skriver Fox News.

Samtidig har USAs forsvarsminister Lloyd Austin understreket at målet, dersom man sender tropper, er å støtte Nato.

– Dette handler om at våre allierte stoler på oss. Og det er det vi fokuserer på, sier han.

– Herr Putin vil på et tidspunkt avsløre hva han tenker. Men jeg er ikke sikker på om han har tatt den endelige beslutningen rundt hva han kommer til å gjøre, sier Austin ifølge CNN.

FORSVARSSJEF: Mark Milley under en pressebrief fredag.

Forsvarssjef Mark Milley advarte fredag Russland om at en russisk invasjon vil være forferdelig for Russland og at det vil føre til et betydelig tap av menneskeliv.

– Man kan bare seg for seg hvordan det vil bli seende ut i tett befolkede områder, langs veier og så videre. Det vil få forferdelige konsekvenser. Og det er ikke nødvendig. Og vi tror en diplomatisk løsning er veien å gå her, sier han ifølge CNN.

Kraftigste opptrapping siden den kalde krigen

Situasjonen mellom Russland og Ukraina har de siste månedene vært svært spent. Over 100.000 russiske soldater skal være utstasjonert ved grensen til Ukraina.

HOLDER VAKT: En ukrainsk militær holder vakt ved en landsby i Luhansk i Ukraina.

På mandag varslet Pentagon at USA setter 8500 soldater i økt beredskap for mulig utplassering dersom det blir behov for å styrke Nato under Ukraina-krisen.

– Dette handler om forsikringer til våre Nato-allierte, sa Pentagons pressesjef John Kirby, ifølge NTB.

Det er ikke kjent om det er disse soldatene Biden refererte til i uttalelsene fredag kveld.

Forsvarssjef Milley mener Russlands opptrapping er den mest massive man har sett siden den kalde krigen, og selv om det ukrainske militæret har blitt sterkere siden 2014 så vil de trenge hjelp for å forsvare seg.

Les også: En utvei for Putin

Han sier også at USA har ingen planer om å utplassere «offensive» styrker noe sted for å angripe Russland, og understreket som flere andre toppledere at konflikten mellom de to landene er utelukkende satt i scene av Russland og president Putin.

Tidligere denne uken ble det kjent at Nato sender flere skip og jagerfly for utplassering i Øst-Europa, blant dem fire danske F-16-fly som skal ha base i Litauen.

Natos generalsekretær Jens Stoltenberg er klar på at Nato vil øke sin tilstedeværelse i Øst-Europa dersom Russland invaderer Ukraina.

Samtidig kom beskjeden fra Russlands utenriksminister Sergej Lavrov at landet ikke vil ha krig med Ukraina, men landet godtar ikke at deres interesser blir ignorert.

Situasjonen i Ukraina vil bli tatt opp i FNs sikkerhetsråd mandag, på oppfordring fra USA.