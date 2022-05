DREPT: Kisten til den drepte journalisten Shireen Abu Akleh ankommer her Ramallah 11. mai i år.

Israel har ikke startet etterforskning av journalistdrap

BEIRUT (VG) Det israelske militæret har ikke startet kriminaletterforskning av drapet på den anerkjente journalisten Shireen Abu Akleh.

Av Kyrre Lien

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Hun var en av Midtøstens mest anerkjente journalister. Onsdag 11. mai ble drept da hun var på jobb utenfor den palestinske byen Jenin på den okkuperte Vestbredden.

Den amerikansk-palestinske Al Jazeera-journalisten Shireen Abu Akleh (51) dro dit for å dekke det israelske militærets væpnede aksjon mot væpnede palestinere.

Mens hun var der, ble hun truffet av et skudd i hodet.

Vitner som så hendelsen, har uttalt til VG at de er helt sikre på at det var det israelske militæret som skjøt og drepte journalisten.

Selv uttalte det israelske militæret at det sannsynligvis var palestinere som skjøt og drepte henne.

SHIREEN: Den drepte journalisten Shireen Abu Akleh var en av de mest kjente journalistene i Midtøsten.

Det israelske forsvaret skriver i en uttalelse til VG at de ikke har startet en kriminaletterforskning i etterkant av hendelsen.

Normen er at en etterforskning ikke starter med mindre det er en kredibel og umiddelbar mistanke om at det har foregått en kriminell handling, skriver de.

«På grunn av den pågående kampsituasjonen, ble det ikke umiddelbart startet en kriminaletterforskning fra militærpolitiet», heter det i uttalelsen.

De åpner imidlertid for at det kan skje på et senere tidspunkt, samtidig som de nå driver med en «operasjonell undersøkelse» av hendelsen.

HEDRES: Ved åstedet hvor Shireen ble drept, er det opprettet et minnesmerke.

Strides om etterforskningen

Palestinske myndigheter sier at deres foreløpige undersøkelser viser at det var det israelske militæret som drepte journalisten. De har tatt til orde for en internasjonal etterforskning av hendelsen, og vil samarbeide med hvilket som helst land – bortsett fra Israel, fordi de mener landet står bak.

Israel har på sin side sikret et våpen fra en av soldatene sine som de ønsker å sammenligne med kulen som drepte Shireen.

Israelske myndigheter har uttalt at de jobber utifra to scenarioer: at hun ble drept av palestinske menn med våpen, eller at journalisten ble drept da israelske soldater forsøkte å skyte på noen væpnede palestinere.

Vitner har overfor VG sagt at det ikke var noen skyting like før journalisten ble skutt og drept, og at de observerte israelske militærbiler omkring 150 meter unna dem.

– Vi dro dit hvor vi så det var israelske militærbiler. Da var det ingen kamper eller konfrontasjoner, så vi trodde det var helt trygt, fortalte journalisten Shatha Hanaysheh, som var en meter unna da Shireen ble drept.

Journalistene som var der, bar vester og hjelmer som var merket med «PRESSE».

– Jeg er 100 prosent sikker på at det var den israelske hæren som skjøt mot oss, og ingen andre, sa hun til VG.

VITNE: Shireen Abu Akleh var tydelig identifisert som journalist da hun ble drept. Til høyre i bildet er journalisten Shatha Hanaysheh som har uttalt seg til VG.

Den uavhengige nederlandske organisasjonen Bellingcat, som sammenstiller og etterforsker informasjon tilgjengelig på det åpne nettet, har undersøkt hendelsen.

De har kommet over nye videobilder som viser at israelske kjøretøy var omkring 190 meter unna der Shireen ble drept, og at det ikke var kamper som pågikk akkurat da.

Vestlige myndigheter, Norge inkludert, har tatt til orde for en åpen og transparent etterforskning av hendelsen.

USAs utenriksminister, Antony Blinken, har lovet Shireens familie at USA vil kreve at dødsfallet blir grundig etterforsket.

Demokratenes Alexandria Ocasio-Cortez fordømmer at USA fortsetter å donere store mengder med militær bistand til Israel. Israel er den største mottageren av amerikansk militær bistand, og mottar omkring 3,8 milliarder dollar hvert år.

«Jeg mener det er utrolig viktig for oss å følge med på hva som skjedde med Shireen Abu Akleh i Palestina, hun ble drept av israelske styrker – en erfaren journalist, en amerikansk statsborger», sa hun i en Instagram-video gjengitt av nettavisen Middle East Eye.

«Våre skattepenger er en del av dette, og vi kan ikke engang få helsehjelp i USA. Også betaler vi for dette. (...) På et eller annet tidspunkt må vi sette en strek.»