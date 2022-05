SÅREDE I KRIGEN: President Vladimir Putin håndhilser på soldatene Anatoly Shpakov (t.v.) og menig Vladislav Chendylov.

Putin traff sårede soldater for første gang

«Han kommer til bli stolt av faren sin», sa president Vladimir Putin da han besøkte en såret soldat med en liten sønn.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Idet Russlands krig i Ukraina går inn i sin fjerde måned, besøkte president Vladimir Putin tirsdag for første gang et militærsykehus med sårede russiske soldater.

Presidenten, ledsaget av forsvarsminister Sergej Sjojgu, hilste både på sårede soldater og medisinsk personell ved sykehuset. Videoen av besøket er publisert i samtlige statskontrollerte russiske medier.

Her sees president Putin ikledd en hvit frakk, noe stiv i holdningen, mens han går rundt i slående rolige omgivelser på Moskvas sentrale militære sykehus.

I et arrangert møte med en soldat med en ni måneder gammel sønn ved navn Artjom, sier Putin til soldaten: «Han kommer til å bli stolt av faren sin».

FØRSTE BESØK: I de over tre månedene krigen har vart, har ikke Russlands president Vladimir Putin besøkt sårede soldater før nå.

Forsker: «Propaganda»

Forsker Ilmari Käihkö ved den svenske Försvarshögskolan mener Putin nå står overfor så omfattende tap av liv at han ikke lenger kan ignorere dem.

– Dette er selvfølgelig en del av propagandaen. Putin skjønner at han ikke lenger kan holde tapene i Ukraina skjult, og i stedet besøker han militærsykehuset og kaller de sårede soldatene for helter, sier forsker Käihkö til VG.

«Selvfølgelig» kjempe videre

I videoen vises Putins møte med soldaten med den lille sønnen, en mann i slutten tyveårene som har skader i magen etter å ha deltatt i Russlands krig i Ukraina.

– Vil du tjenestegjøre? spør president Putin mannen.

– Selvfølgelig, svarer soldaten.

– Det skal du, forsikrer Putin.

– Takk, sier soldaten.

Så ønsker Putin alle lykke til.

RIGGET: Flere soldater var valgt ut til å treffe Putin mens kameraene rullet.

Ingen oppdaterte dødstall

Det er over to måneder siden Russland sist offentliggjorde tall på drepte soldater i krigen.

Den 25. mars hadde krigen vart i en måned, og myndighetene sa at 1351 russiske soldater hadde blitt drept i Ukraina til da.

Forsker Käihkö fra Försvarshögskolan mener Putin med dette forsøker å vise at tapene i krigen er verdt det.

Putin snakker om de sårede soldatene som helter for å anerkjenne deres offer i Ukraina, mener forskeren. Käihkö sier den russiske presidenten også var inne på dette i sin tale på Seiersdagen 9. mai.

– Mens Russland ikke oppgir antallet døde eller sårede, snakket Volodymyr Zelenskyj her om dagen om 50 til 100 døde ukrainske soldater per dag i Donbas. Han har en helt annen agenda – for ham er det viktig å løfte alvoret i situasjonen slik at Vesten fortsetter å gi støtte, sier forskeren.

«HAR ALT»: På videoen der Putin treffer blant annet kirurger og leger ved Moskvas sentrale militære sykehus, forsikrer de ansatte presidenten om at de har alt de trenger.

Storbritannia estimerer store tap

Denne uken meldte den militære britiske etterretningstjenesten at de mener de russiske tapene i Ukraina er på linje med tapene i den ni år lange krigen i Afghanistan på 80-tallet, da rundt 15.000 sovjetiske soldater døde.

Tapene skapte stor misnøye og bidro til Sovjetunionens kollaps i 1991.

– En kombinasjon av dårlig taktikk på lavt nivå, begrenset luftstøtte, mangel på fleksibilitet og en tilnærming som bidrar til å forsterke tabber og gjenta feil har ført til høye tapstall, som fortsetter å stige i Donbas-offensiven, skriver den britiske militære etterretningen i sin daglige Twitter-oppdatering, melder NTB.

Britene påpeker at den russiske offentligheten tidligere har vært sensitive for store tap i konflikter landet selv har valgt, og at de forventer at publikums misnøye med krigen vil stige om det blir kjent i Russland.

«Helter»

På sykehuset i Moskva spurte Putin de militære legene om det finnes noe som helst de trenger, og legene svarte at de har absolutt alt som trengs for medisinsk hjelp til soldatene.

«De er alle helter», sier Putin om soldatene som nå driver krigføring i Ukraina, skriver Rossijskaja Gazeta.

– Hver og en av dem utsetter seg for livsfare, helt bevisst, og de skal behandles i henhold til det, som helter, siteres presidenten på.

På spørsmål om dette besøket var knyttet til oppstarten av en ny fase i det russerne kaller «spesialoperasjonen» i Ukraina, svarte Putins pressesjef nei.

– Nei, det er ingen nye faktorer, ingen nye stadier. Presidenten er konstant interessert i, og oppdaterer seg på, forholdene for de som har blitt skadet under den spesielle militære operasjonen. Det er bare det at timeplanen tillot han å treffe dem nå, sa Dmitry Peskov ifølge avisen.

FØLGE: Forsvarsminister Sergej Sjojgu (i bakgrunnen) fulgte Putin på det militære sykehuset.

Vil øke tilskudd

Besøket var lagt til samme dag som presidenten kunngjorde en rekke nye velferdstiltak og kompensasjonsordninger for militære.

Statlig kontrollert russisk fjernsyn viste tirsdag kveld en reportasje der Putin gir ordre om at lønninger til militære som er utstasjonert i Ukraina skal økes, og at tilskuddet mødre i militæret får, skal økes.

Han hevdet også at den russiske økonomien slett ikke lider så mye som enkelte hadde forventet ved krigens begynnelse.

Pensjonen og minstelønnen skal økes med 10 prosent i juni, sa han, ifølge New York Times.