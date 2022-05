UTESTENGT: Superstjerne Morgan Freeman er på lista over amerikanere som er nektet innreise i Russland.

Russland utestenger 963 amerikanere – deriblant Morgan Freeman

Hva har president Joe Biden, en drapsdømt kvinne, filmstjernen Morgan Freeman og en død senator til felles? De er alle nektet innreise i Russland på livstid.

Av Anna Sofie Tønder Tørmoen

Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Lørdag offentliggjorde Russland en lang liste over amerikanere som er utestengt fra landet. Til sammen 963 amerikanere.

På listen er det navn som USAs president Joe Biden og en rekke politikere fra Biden-administrasjonen, som visepresident Kamala Harris og utenriksminister Anthony Blinken.

Hvorfor de ulike personene har blitt utestengt fra Russland står ikke, selv om åpenlys kritikk av Russland, krigen i Ukraina og Vestens sanksjoner åpenbart er blant årsakene.

BIDEN-ADMINISTRASJONEN: USAs president Joe Biden og mange av politikerne rundt ham er på «svartelista» til Russland.

Utestengelsen blir beskrevet som symbolsk, og som et svar på de strenge sanksjonene Russland har fått siden krigen startet.

– Velkommen i klubben

Selv om de aller fleste er tidligere eller nåværende amerikanske politikere, er det et bredt spenn å finne på listen:

Flere journalister, en LBGQT-aktivist, Facebook-grunnlegger Mark Zuckerberg og en pensjonert soldat er alle på listen.

Det samme er den avdøde senatoren John McCain.

På Twitter er det mange som spøker med listen - både med at den avdøde senatoren John McCain neppe hadde reiseplaner med det første - og med at de selv har havnet der:

Mer overraskende er det kanskje at den kjente filmskuespilleren Morgan Freeman dukker opp på listen. Han er en av få som har fått en begrunnelse bak navnet sitt:

– En kjent filmskuespiller som i september 2017 spilte inn en videomelding som beskyldte Russland for å konspirere mot USA og ba om en kamp mot landet vårt, står det på hjemmesiden til Russlands utenriksdepartement.

I videoen det er snakk om beskylder Freeman Russland for å ha påvirket det amerikanske valget i 2016.

HARDT UT MOT RUSSLAND: I en video fra 2017 uttalte Morgan Freeman seg om Russland og det amerikanske valget i 2016.

Stemmen bak «Siri»

Det er også 88 på «svartelisten» som kun blir identifisert som «US citizen»

Et av disse navnene er Susan Bennett, og her dukker det også opp et lite mysterium.

Susan Bennett kan nemlig være innholdsprodusent i CNN med base i Georgia - eller en amerikansk stemmeskuespiller og tidligere korsanger, blant annet for Roy Orbison.

Sistnevnte har man nok hørt stemmen hennes litt oftere enn man kanskje skulle trodd.

Susan Bennett er nemlig kvinnen bak «Siri»-funksjonen på iPhone. En stemmeoperert assistent du kan stille spørsmål til og som gjør sitt beste for å svare deg.

IPHONE-SIRI: Kvinnen bak den etter hvert kjente «Siri» på iPhone kan muligens være den Susan Bennett som nektes innreise i Russland.

Apple selv har aldri bekreftet at det var henne, men i 2013 gjorde hun et intervju med CNN og «sto fram» som kvinnen bak «Siri».

Det oppgis ingen grunn til utestengelsen, og det er heller ingen åpenbare forbindelser mellom Bennett og Russland.

Dømt for drap på adoptivbarn

En annen som kun blir identifisert som «amerikansk statsborger» er Kimberly Emelyantsev.

Heller ikke her er det oppgitt en grunn til utestengelsen, men i 2008 ble hun dømt for å ha drept sin 15 måneder gamle adoptivsønn Nicoli og dømt til 15 års fengsel.

Kimberly og mannen hadde tre biologiske barn, og to adoptivbarn fra Russland. Om det begrunnelsen for utestengelsen vites ikke, men i 2012 innførte president Vladimir Putin en lov som forbød USA fra å adoptere russiske barn.

Michael Gismore er også merket som «US citizen», også han tidligere straffedømt.

Gismore ble i 2015 dømt for voldtekt av sin russiske adoptivdatter Antonova.