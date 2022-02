TRENES OPP: Studentene Bogdana Opryshko (17), Arseniy Drozdov (19), Aryna Jushchenko (17), Daniil Khitalenko (19) ogDima Oberemok (21) læres opp til et liv i forsvaret av Alex Koshevoiy og de andre ved det militære universitetet i Kharkiv.

Byen som kan bli Russlands første mål

KHARKIV (VG) Krigsskolelevene i Kharkiv var bare barn da de så det russiske flagget bli plantet i sentrum. Nå vil de selv forsvare byen.

Publisert: Nå nettopp

Ukrainas nest største by Kharkiv ligger kun 40 kilometer fra grensen til Russland og har blitt pekt på som et mulig første mål for Russland dersom de skulle komme til å invadere Ukraina.

Selv president Zelensky, som hele tiden har forsøkt å dempe bekymringen for en invasjon, sa nylig at Kharkiv kan bli den første byen som blir okkupert, hvis russiske styrker tar seg inn i landet.

PÅGÅENDE KRIG: Lærer Alex Koshevoiy (t.h) har flere studenter som allerede har vært ved frontlinjen og tjent forsvaret.

Det skjer ikke hvis det blir opp til krigsskoleelev Aryna Jushchenko (17).

VG treffer henne og fire medelever utenfor det 3000 studenter store militære universitetet i Kharkiv.

– Jeg står alltid klar for å beskytte landet mitt. Nå har vi en aggressiv nabo og da må vi vise at vi ikke finner oss i at noen tror at de kan bestemme over vår jord og vårt folk, sier den 17 år gamle jenta rakrygget og alvorlig.

EGET VALG: Jagerflypilotstudent Aryna Jushchenko (17) gikk mot morens råd, og vil være med å forsvare landet mot fienden.

Russisk flagg i sentrum

Byen, med 1,5 millioner innbyggere, har tidligere opplevd at prorussiske opprørere forsøkte å ta over hjemstedet deres.

For åtte år siden vaiet det russiske flagget fra byens viktigste administrasjonsbygning i sentrum.

Prorussiske opprørere ble busset inn i byen, okkuperte det symboltunge bygget og dyttet ut motstandere på et brutalt vis. De erklærte storbyen som «Folkerepublikken Kharkiv».

Bygningen var okkupert i to dager før ukrainske myndigheter sendte inn spesialstyrker fra andre byer for å bekjempe opprørerne.

FRA KRIGSOMRÅDET: Daniil Khitalenko (19) kommer fra Donbass i Øst-Ukraina og vokst opp med krig på nært hold.

Vokst opp i krig

Daniil Khitalenko (19) er på tredje året av en jagerflypilotutdanning og har sin personlige historie som motivasjon for det kommende yrkeslivet.

– Jeg er fra Donbass, og da krigen startet der var jeg knapt 12 år gammel. Jeg så krigens grusomheter og var redd. I dag er det fortsatt en krigssone bare noen kilometer unna der familien min bor. Jeg vil jobbe for at denne sonen skal flyttes lenger unna der familien min er, sier Khitalenko til VG.

KRIGSSKOLE: Midt i sentrum av Kharkiv ligger det 3000 elever store militære universitetet.

Endret læreplan

Da krigen i Øst-Ukraina brøt ut i 2014, endret krigsskolen hvordan de underviste elevene sine. Studentene blir nå forberedt på at de kan sendes inn i krigen som fortsatt pågår i øst.

Tjenestemenn – og kvinner som har tjenestegjort ved frontlinjen deler sine erfaringer med elevene. Lærer Boris Ryabyka kjempet ved flyplassen i Donbass, og har klare tanker om den svært betente konflikten som pågår.

– Det eneste som er overraskende for oss, er at det finnes en del folk som først nå får øynene opp for hva som skjer. Hvorfor russerne gjør hva de gjør er det er ikke mulig for oss å skjønne. Men vi gjør oss klare til å stå imot hva det nå enn skulle vise seg å bli, sier Ryabyka til VG.

KJEMPET: Lærer Boris Ryabyka har erfaring fra bakkekamper på flyplassen i Donbass, som han deler med elevene.

– Bekymret for henne

Fra Kharkiv er det rundt tre timers kjøretur til der ukrainske og prorussiske skarpskyttere ligger posisjonert for å treffe hverandre.

Det er til storbyen Kharkiv de skadde fra frontlinjen sendes for å behandles på sykehus.

Så langt har minst 10.000 mennesker blitt drept i denne langdryge konflikten.

Som datter av en militær var moren til Aryna Jushchenko (17) skeptisk da hennes eneste barn, som hun har eneomsorg for, ville satse på en karriere i forsvaret.

STOLT: Elena Jushchenko med datteren Aryna, som har valgt samme karriereløp som sin bestefar.

VG treffer alenemoren utenfor det militære universitetet hvor hun, som hun gjør nesten daglig, venter på at datteren er ferdig slik at hun kan hente henne hjem.

– Selvfølgelig er jeg bekymret for henne. Jeg vil jo så klart at hun ikke skal utsette seg for risiko, hun er min eneste, og det er bare oss to. Men jeg har respekt for at hun føler at hun ikke bare kan være en passiv tilskuer til det som skjer nå, sier Elena Jushchenko til VG.

MAMMA: Moren til Aryna Jushchenko (17), Elena Jushchenko, venter utenfor krigsskolen hver dag for å hente datteren.

Traumer

Bogdana Opryshko (17) har et mildt vesen, et dryss fregner over nesen og fullt kamuflasjeantrekk.

Jenta vet godt hvilke konsekvenser det får for en familie at en forelder verver seg til livslang tjeneste i forsvaret.

– Jeg har lenge villet bli psykolog, fordi faren min er i forsvaret og jeg vet hvor vondt det er for barn å forholde seg til at de er i krigen. Nå ble det sånn at vi lever i denne krigen, og da vil jeg gjøre mitt for å hjelpe mennesker til å stå sterkere i det.

MILITÆRFAMILIE: Bogdana Opryshko (17) har lenge ønsket å bli psykolog, men det er først det siste året at hun har villet praktisere det i forsvaret.

Opryshko studerer nå militær psykologi og vil jobbe med at de som opplever krig skal få minst mulig traumer etterpå.

Hver dag tar hun på seg uniformen og går til lange dager på det militære universitetet. Hun frykter hun blir ettertraktet på jobbmarkedet, men håper likevel det blir lite etterspørsel etter hennes kompetanse når hun er ferdigutdannet.

– Krig er aldri den beste løsningen. Vi lever i det 21. århundre og voksne mennesker bør kunne løse konflikter med å snakke sammen.