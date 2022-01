I HARDT VÆR: Hillsong-grunnlegger Brian Houston trekker seg fra alle verv ut året etter anklager om å ha dekket over overgrep.

Hillsong-grunnlegger trekker seg som leder

Hillsong-grunnlegger Brian Houston har kunngjort at han trekker seg som leder av megakirken da etter anklager som hevder at han har dekket over farens seksuelle overgrep mot barn.

Av Stine Slettås Machlar

Det skriver The Guardian.

Houston skal ifølge avisen ha kommet med en uttalelse søndag der han sa at han tok avgjørelsen etter å ha rådført seg med kirkens ledelse og juridiske rådgivere.

– Hillsong Global Board føler at det er i min og kirkens beste interesse at dette skjer, så jeg har gått med på å tre til side fra alt tjenesteansvar frem til slutten av året, sa Houston.

Hillsong-grunnleggeren ble i oktober ifjor siktet for å ha skjult en annen persons alvorlige lovbrudd.

– Rettssaken jeg står overfor er relatert til omstendighetene rundt min far, og jeg må være fullt ut forpliktet til å forberede og engasjere meg i saken og samarbeide tett med advokatene mine for å forsvare denne siktelsen, sa Housten i søndagens uttalelse.

Houstons far, Frank, døde i 2004, og har blitt anklaget for påstått overgrep mot en ung mann på 1970-tallet, skriver avisen. Det er dette overgrepet Houston er siktet for å ha skjult.

Ifølge avisen skal anklagene ha kommet som et «sjokk» for ham, og han har til hensikt å «kraftig forsvare» seg selv.

Rettsprosessene vil trolig bli langvarige og ta mesteparten av 2022, skriver avisen.

Dette er ikke Hillsong-kirken er i hardt vær.De har tidligere blitt kritisert for en flere saker. I Norge har kirken blitt forfulgt av underskudd, anklager om «fryktkultur» og dalende medlemstall, skriver Vårt Land.

Tidligere i år meldte artisten Justin Bieber at han har meldt seg ut av kirken. Om anklagene mot kirken er årsaken til utmeldelsen er usikkert.