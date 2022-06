1 / 3 SULTKATASTROFE: Et underernært barn får hjelp ved en klinikk i Baidoia i Somalia. SULTKATASTROFE: Et underernært barn får hjelp ved en klinikk i Baidoia i Somalia. Foto: Flyktninghjelpen forrige neste fullskjerm SULTKATASTROFE: Et underernært barn får hjelp ved en klinikk i Baidoia i Somalia.

Mot «enorm» sultkatastrofe i Somalia: − Barna er som små skjeletter

Den verste tørken på 40 år og en krig som tar «all» verdens oppmerksomhet – og samtidig hindrer import av korn er i ferd skape «en eksplosjon» av barnedød i Somalia.

– Det var absolutt hjerteskjærende å se disse barna som er som små skjeletter. De veier ingenting, men de har all verdens sykdommer på grunn av underernæring, forteller Flyktninghjelpens generalsekretær Jan Egeland på telefon til VG fra Somalia.

Han er i landet hvor han blant annet har besøkt en akuttklinikk for underernærte barn i Baidoa sentralt i landet. Her møtte han en far, Ibrahim, som hadde gått 260 kilometer med et utsultet esel og sin tre år gamle datter Saloa. Vekten på klinikken viste at hun bare veide 3,5 kilo.

– Det er mindre enn mitt tre måneder gamle barnebarn, fortviler Egeland.

Saloa er blant de heldig som nå får hjelp. Det er langt fra tilfellet for alle andre. Over syv millioner somaliere er nå tørke- og sultrammet. Det er to millioner flere enn hva som ifølge Flyktninghjelpen var tilfelle for bare et par måneder siden.

PÅ SYKEHUS: Ali Osman blir veid mens moren Owliyo Hassan Salaad, som allerede har mistet fire barn, følger med.

Ifølge FN trues 200.000 av dem av «katastrofal sult». Verst går det ut over barna.

Nyhetsbyrået AP møtte tidligere denne måneden Owliyo Hassan Salaad og hennes tre år gamle, kraftig underernærte sønn Ali Osman. Hun fortalte at hun allerede hadde mistet fire av sine barn. Tanken på å miste et til var så overveldende at hun ikke klarte snakke om det til journalistene.

Hvor mange barn som allerede er døde vites ikke. Bare noen av dem blir registrert. Ingen av Salaads døde barn var det. FN snakker om «tusenvis». Og verre skal det bli.

– Vi kommer til å få se «en eksplosjon i antallet barnedødsfall» på Afrikas Horn dersom verden utelukkende fokuserer på krigen i Ukraina og unnlater å handle, slo FNs barnefond (Unicef) nylig fast.

I SOMALIA: Jan Egeland møter fire år gamle Atar Mohammed Yarow og morens hans Bayahaw ved et sykehus i Baidoa
I SOMALIA: Jan Egeland i samtale med lokale bønder og hjelpearbeidere i Baidoa denne uken.

Hjelpen uteblir

Bakgrunnen for at katastrofen nå rammer så hardt består enkelt forklart av to ting: Klimaendringer og krigen i Ukraina. Fire år på rad har regnet uteblitt i regntiden. Det har skapt den verste tørken på 40 år.

– Somalia er i ferd med å få en enorm sultkatastrofe på grunn av klimaendringer de selv ikke gjorde noe for å skape, men som vi i det høye nord har all mulig skyld for, sier Egeland.

I fire år har folk mistet sine avlinger og husdyr på grunn av tørken.

– Her nede er klimaendringene et spørsmål om liv og død, mener generalsekretæren.

TØRKE: Avlinger har uteblitt og husdyrene dødd som følge av mangelen på regn i Somalia.

Hjelpen uteblir

En ekstremt vanskelig situasjon ble nærmest håpløs da Russland bestemte seg for å invadere Ukraina. Krigen har blokkert 90 prosent av kornimporten, som normalt kommer fra nettopp Russland og Ukraina, til Somalia. Så ikke bare har de mistet muligheten til å produsere mat. Nå kan de ikke heller lengre importere. Matvareprisene har doblet seg, så mange har ikke råd til å kjøpe den måten som finnes.

Og hjelpen utenfra uteblir.

– Norge, som tjener hundrevis av milliarder ekstra på olje og gass på grunn av krigen, må kunne gi det samme til Somalia som til Ukraina.

– Det må være mulig å ha to tanker i hodet samtidig?

– Nettopp, svarer Egeland.

FLYKTNINGLEIR: Over 800.000 somaliere er på flukt på grunn av tørken i landet. Her fra leiren Kaam Jiroon i Baidoa.
FLYKTNINGLEIR: Over 800.000 somaliere er på flukt på grunn av tørken i landet. Her fra en leir i utkanten av hovedstaden Mogadishu.

Der FN får dekket alle behov de har for Ukraina straks de ber verdenssamfunnet om bidrag, har man halvveis ut i året ifølge Flyktninghjelpen bare fått inn 25 prosent av det som trengs i 2022 til Somalia.

Nesten ikke til å tro

Egeland har derfor nå selv dratt til landet for å forsøke skape oppmerksomhet rundt krisen. Men enkelt er det ikke. Ifølge ham har Ukraina-krigen fått mer oppmerksomhet på en dag en tørken i Somalia har fått i løpet av hele det året organisasjonen har advart mot katastrofen.

– Vi kan følge utviklingen i Ukraina fra landsby til landsby, nærmest fra meter til meter på fronten, men et enormt drama der syv millioner menneskeliv står på spill får ikke en hundredel av samme oppmerksomheten, sier Egeland.

UNDERERNÆRTE: På et sykehus i Mogadishu har mødre tatt med sine utsultede barn i håp om å få hjelp til å overleve.
UNDERERNÆRT: Lul Adam Ali er blant Somalias mange tørkeflyktninger. Hun gikk tre dager til fots med sin syke sønn Abdullahi (2) for å få hjelp.
PÅ SYKEHUS: Dhahira Hassan Ali and og hennes ett år gamle sønn Adan får hjelp på en klinikk i Baidoa.

Han mener det nesten ikke er til å tro:

– Jeg er glad for at VG skriver om dette nå, men et barneliv i Somalia bør være like mye verdt som et barneliv i Europa.

Men det er ikke bare mediene Egeland og Flyktninghjelpen er oppgitt over. Det samme gjelder for myndighetene i Vesten, som han mener har et stort ansvar for det som nå skjer.

– Somaliere har gjort mye galt i å rive i filler sitt eget land, men de har sannelig ikke skapt klimaendringene. Deres utslipp er ingenting i forhold til våre. Da er det ekstremt viktig å føle ansvar for disse klimaofrenes første dødsofre, nemlig barna.