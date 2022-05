ANGREPET: Et tett utsnitt av satellittbilder fra Maxar viser en røysky som stiger opp fra det som skal være et missil som treffer vannet rett ved et russisk landgangsfartøy.

Nye satellittbilder viser trolig missilangrep på russisk marinefartøy

Et russisk landgangsfartøy unngikk så vidt det som trolig er ukrainske missiler, i nærheten av Slangeøya i Svartehavet, viser nye satellittbilder fra selskapet Maxar.

Av Eirik Husøy

Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

To røykskyer stiger opp fra havet rett ved et fartøy som har tatt en skarp sving, viser bildene til Maxar som er tatt torsdag 12. mai. Det private amerikanske satellittselskapet har identifisert fartøyet som et russisk landgangsfartøy i Serna-klassen.

Landgangsfartøyet er et luftputefartøy som kan unngå minefelt i strandsonen ved landgang fra havet.

TO MISSILER: Et større utsnitt av satellittbildet viser også det som trolig er en annen missil som har gått i havet nærmere Slangeøya.

Den strategisk viktige Slangeøya er under russisk kontroll og har vært det siden tidlig i krigen. Nye kamper ved øya de siste dagene kan bli en kamp om kontroll over den vestlige delen av Ukrainas sørlige kystlinje mot Svartehavet, ifølge The Guardian.

Bildene viser også en lekter med en kran ved siden av det som skal være et annet sunket russisk landgangsfartøy i Serna-klassen ved havnen på Slangeøya.

En lekter med en kran ved siden av et sunkent fartøy, som er identifisert som et annet russisk landgangsfartøy av typen Serna.

Trolig er det samme landgangsfartøy som ukrainske myndigheter forrige lørdag meldte at ble senket i et droneangrep. Også luftvernsystemer av typen Tor-M2 ble ødelagt i angrepet mot Slangeøya 7. mai, ifølge AFP.

De siste ukene har ukrainske styrker lyktes i å ta ut flere fartøyer og styrker på øya, ifølge CNN. Torsdag tok logistikkskipet Vsevolod Bobrov fyr etter å ha blitt angrepet nær øya og ble tauet til byen Sevastopol på Krim-halvøya.

Et helikopter skal også ha blitt ødelagt på øya. Satellittbildene viser også flere bygninger er jevnet med jorden.

ØDELAGTE BYGNINGER: Bilder fra Slangeøya viser ødelagte bygninger, det som trolig er luftvernskjøretøyer av typen Pantsir, samt et ødelagt helikopter, ifølge Maxar.

Russiske myndigheter har så langt ikke bekreftet tap av fartøyer eller styrker på Slangeøya.

Slangeøya ble kjent etter at de ukrainske soldatene som forsvarte øya, ga krigsskipet som angrep dem, krysseren «Moskva», beskjed om å «dra til helvete» i krigens første dager. Krysseren ble senere ødelagt i det som skal ha vært et ukrainsk missilangrep.