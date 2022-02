Riddarholmen i Stockholm. Det er ikke kommet konkrete trusler

Svertekampanje mot Sverige i sosiale medier

Svenske myndigheter slår alarm om voldelige, islamistiske organisasjoner som sprer falske påstander om landets barneverntjeneste. Trusselbildet i Norge er uendret, sier PST.

Av Sindre Camilo Lode

– Det handler om kanaler med opptil 17 millioner følgere.

Det sier operasjonssjef Mikael Tofvesson for etaten Psykologisk forsvar i Myndigheten for samfunnsvern og beredskap (MSB) i Sverige.

– Spredningen er potensielt større enn den svenske befolkningen, legger han til.

Ifølge svenske SVT startet trusselkampanjen på Twitter i slutten av desember.

Her ble feilaktig informasjon spredt i arabisktalende kanaler med millioner av følgere. Myndigheten for samfunnsvern og beredskapsier at kampanjen taktisk bruker informasjon som et maktmiddel for å villede.

Tofvesson er tydelig på hva han mener er årsaken til kampanjen.

– Formålet er å skape et negativt bilde av Sverige.

SJEF: Mikael Tofvesson for Psykologisk forsvar i Myndigheten for samfunnsvern og beredskap (MSB) i Sverige.

Gråtende barn

Kampanjen har den siste tiden blitt stadig sterkere. Ifølge Sveriges Radio har spredningen av filmene steget kraftig bare den siste uken.

Sentralt i kampanjen står falske filmer av barn som gråter mens de forteller at de har blitt kidnappet fra sine foreldre av svenske myndigheter.

Tofvesson sier at filmskaperne har brukt flere tilfeller der den svenske sosialtjenesten har tatt over omsorgen for barn i samsvar med barnevernslovgivningen eller tilfeller der politiet har vært tvunget til å gripe inn i familier.

Og så lager de sin egen falske analyse av situasjonen, sier han.

SVT spør om kampanjen har sammenheng med omsorgen for barn til IS-kvinner:

– Vi kan ikke spekulere på det. Men vi kan konstatere at det er ytterligere en faktor. Det er forskjellige aktører som hektet seg på kampanjen da den vokste, hvorav noen uttrykte støtte til IS og andre antidemokratiske, islamistiske bevegelser, sier Tofvesson og legger til:

– Det er ikke urimelig å anta at noen av dem har vurdert det spørsmålet i forbindelse med dette.

Magnus Ranstorp er forskningsleder innenfor terrorisme ved Försvarshögskolan i Sverige.

Til VG sier han at bakgrunnen for kampanjen er mangefasettert, men at det hele startet innad i Sverige.

– Det har i mange år vært ryktespredning om sosialtjenesten ... at man ikke burde ha noe med dem å gjøre.

Det som «bare» var ryktespredning, har ifølge Ranstorp utviklet seg kraftig det siste året – til nå å omfatte blant annet konferanser for personer med barn som har blitt tatt hånd om av sosialtjenesten, og advokathjelp og strategier for hvordan man skal stå opp mot barnevernet.

Men det var først i august at det begynte å gå viralt på nett, etter at en Facebook-gruppe ble startet der personlige historier om «bortførte barn» ble spredt.

– Her har man begynt å snakke om å stoppe kidnapping av våre barn, sier forskeren.

TERRORFORSKER: Magnus Ranstorp ved Försvarshögskolan i Sverige.

Falske påstander: «Sverige i ferd med å bli terrorstat»

Både kommuner og sosialtjenester har blitt angrepet av kontoer som er koblet til voldelige, islamistiske organisasjoner.

Som følge av dette, har kommuner og myndigheter i hele landet blitt informert om den pågående kampanjen.

Nettstedet Doku har kartlagt kampanjen. De skriver at konspirasjonsteoriene spres i stengte grupper med titusener av medlemmer.

Ifølge nettstedet er det påstander om at svenske myndigheter kidnapper muslimske barn for å sekularisere dem som del av «krigen mot islam».

De skriver også at det de omtaler som «velkjente navn» i det radikale, islamistiske miljøet i Sverige deltar og fyrer opp under mistilliten til samfunnet og tjenestepersoner.

Under er ett eksempel på innlegg i disse gruppene:

«Barnevernstjenesten i alle svenske kommuner er kriminell. Den gjør seg skyldige i krigsforbrytelser mot menneskeheten, barn og innvandrere, og spesielt muslimske familier. Sverige er i ferd med å bli en terroriststat kodifisert av den såkalte Loven om omsorg for unge, LVU «barnevernloven», og fratar barn og deres foreldre grunnleggende menneskeretter.»

Forsker Ranstorp trekker blant annet frem to ekstreme imamer som har blitt besluttet utvist fra Sverige fordi de ifølge det svenske sikkerhetspolitiet, Säpo, utgjør en trussel mot landets sikkerhet. Imamene skal blant annet ha spredt de falske påstandene gjennom fredagsprekener.

I andre innlegg blir det hevdet at muslimske barn blir plassert i ikke-muslimske hjem og tvunget til å spise svinekjøtt og drikke alkohol.

Det spres ifølge Doku også falske påstander om at jenter blir voldtatt og må ta av seg hijaben, i tillegg til at barn må bytte navn og religion og begynne å gå med kors.

Psykologisk forsvar i MSB sier at truslene har blitt stadig verre, i takt med at svenske myndigheter gikk ut mot kampanjen i arabisktalende medier.

Tofvesson mener at det så kom en koordinert reaksjon mot Sverige.

– Da dukket det opp trusler om vold og trusler om terrorangrep.

Forsker: – To trusler

Ranstorp ved Försvarshögskolan sier til VG at desinformasjonen har blitt fanget opp og videreformidlet av aktører som al-Jazeera Arabic, som har 17 millioner følgere på Twitter.

Han mener at snøballeffekten av ryktespredningen er svært alvorlig for Sverige.

– Utgjør kampanjen en reell forverring av trusselbildet?

– Det er to trusler her. Den ene er polariseringen av samfunnet – den andre er de faktiske, rene truslene, sier Ranstorp.

Han viser blant annet til at personer med tilknytning til terrorgruppen al-Qaida, sprer falske påstander om den svenske sosialtjenesten:

– Når du har høytstående al-Qaida-personligheter, at det spres mye falsk informasjon, eller personer blir desperate i sine egne situasjoner, ja, da kan det øke voldsnivået, sier Ranstorp og presiserer:

– Det er likevel vanskelig å vite hvordan dette rent konkret øker trusselnivået. Men man overvåker hvem som er aktive i denne debatten.

Uendret trusselbilde i Norge

– Dette har ikke endret trusselbildet i Norge, sier seniorrådgiver Martin Bernsen til VG mandag ettermiddag.

Han sier videre at PST fortløpende vurderer trusselbildet.

– Men nå er dette noe som nettopp har blitt kjent i Sverige, så det er for tidlig å si hvorvidt dette er noe som treffer Norge og om det vil ha en betydning for trusselbildet.

– Foreløpig er trusselbildet uendret.

SENIORRÅDGIVER: Martin Bernsen i Politiets sikkerhetstjeneste (PST).

I Nasjonal trusselvurderingen for 2021 skrev PST at «ekstrem islamisme og høyreekstremisme forventes fortsatt å utgjøre de største terrortruslene mot Norge».

Blant annet skrev PST at de vurderer det som mulig at både ekstreme islamister og høyreekstreme ville forsøke å gjennomføre terrorhandlinger i Norge i året som gikk.

– Trusselen fra ekstreme islamister vurderes som skjerpet. Bakgrunnen for dette er den økte spenningen mellom ytringsfriheten og det mange muslimer opplever som krenkelser av islam.

Om få dager, fredag 11. februar, legger PST, Etterretningstjenesten og Nasjonal sikkerhetsmyndighet frem hver sin ferske trussel- og risikovurdering for 2022.