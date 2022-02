ØVELSEN ER I GANG: Det russiske forsvaret har torsdag lagt ut bilder av skarpskyttere som øver i vinterlandskapeti Hviterussland.

Russland og Hviterussland har militær øvelse: − Psykologisk press

Russland hevder øvelsen sammen med Hviterussland nær grensen til Ukraina er en form for selvforsvar. – Psykologisk press, svarer Ukrainas president.

Av Nilas Johnsen og NTB

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

I ti dager skal russiske kampfly, stridsvogner og infanterisoldater trene på krig helt inntil grensen av Ukraina, inne på hviterussisk jord.

– Det Russland nå gjør er å få plassert sine styrker helt på den vestlige delen av Ukraina. Russerne skaper slik en større frontbredde, hvis de skulle gå inn i Ukraina, uttalte oberstløytnant Palle Ydstebø, ekspert i militærstrategi ved Krigsskolen, til VG nylig.

RUSSISKE STRIDSVOGNER: Steppelandskapet i Hviterussland, nær Vest-Ukraina, vil være et egnet sted for en invasjon, advarer eksperter. Men disse stridsvognene er på øvelse.

Fra ukrainsk side er reaksjonene vært negative. Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj omtaler torsdag øvelsene for «psykologisk press».

– Risikoen er reell og har vært det siden 2014. Spørsmålet er graden av risiko og hvordan vi svarer på den, sier Zelenskyj.

Ukraina har iverksatt sine egne militærøvelser, som skal speile dem som finner sted på andre siden av grensen, men Kiev har sagt lite om dem i frykt for å øke spenningen i regionen. Ifølge Zelenskyj har Ukraina «nok styrker til å forsvare landet vårt».

KAMPFLY: Et russisk bombefly av typen Tupolev Tu-22M3 tar av i Hviterussland.

Russlands forsvarsdepartement sier i en uttalelse at øvelsen skal foregå fram til 20. februar i Hviterussland. Landene skal øve seg på å «slå tilbake aggresjon utenfra».

Soldatene skal blant annet øve seg på å forsterke deler av den hviterussiske grensen for å hindre leveringer av våpen og ammunisjon, ifølge uttalelsen.

USA: – Opptrapping

USA omtaler øvelsen som en opptrapping av Ukraina-konflikten. Også Frankrike fordømmer militærøvelsen, som de mener er en «svært voldelig gest».

– Det er et økende antall svært omfattende øvelser på grensen mot Ukraina. Det er en svært voldelig gest som bekymrer oss, sier utenriksminister Jean-Yves Le Drian til France Inter radio.

RUSSISKE STYRKER: Et satellittbilde viser soldater og materiell nær Yelsk i Hviterussland, fredag 4. februar. Russland har flyttet soldater til Hviterussland for å delta i militærøvelser torsdag.

«Massive konsekvenser»

Russiske styrker har vært i landet siden starten av februar. De to landene har ikke opplyst hvor mange som deltar i øvelsen, men USA har sagt at Russland hadde planer om å sende 30.000 soldater til ulike deler av Hviterussland.

Øvelsen bekymrer vestlige land, som de siste månedene har fryktet at Russland planlegger en invasjon av nabolandet Ukraina. Storbritannias utenriksminister Liz Truss var i Moskva torsdag, for å møte sin russiske kollega Sergej Lavrov. Truss advarer Russland om «massive konsekvenser» i form av sanksjoner hvis de angriper Ukraina.

DIALOG: Frankrikes president Emmanuel Macron (t.v.) og Russlands president Vladimir Putin under en pressekonferanse 7. februar.

Ingen eskalering

Til tross for vestlig bekymring virker Ukraina-situasjonen å ha roet seg litt etter en rekke møter og samtaler den siste tiden.

– Situasjonen forblir spent, men er under kontroll. Den diplomatiske innsatsen for å dempe spenningsnivået fortsetter, sa Ukrainas utenriksminister Dmytro Kuleba onsdag.

Uttalelsen kom etter at Frankrikes president Emmanuel Macron tidligere denne uken reiste til Moskva for å snakke med president Vladimir Putin. Han reiste deretter til Ukraina for å møte Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj.

Møtene har blitt betegnet som positive, og Macron mener at en videre eskalering av den spente situasjonen er utelukket.

Tonen er også mer optimistisk i Kreml, der talsmann Dmitrij Peskov sier til pressen at «det er positive signaler om at en løsning av Ukraina-krisen bare kan baseres på å oppfylle Minsk-avtalen».