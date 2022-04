Hun het Iryna

Et av de sjokkerende bildene fra massakren i Butsja viste denne hånden. Så kjente noen igjen hjertet som var malt på ringfingeren.

Hun het Iryna

Bildemeldingene begynte å renne inn. Et nærbilde av hånden lyste opp på Instagram.

Da, i det øyeblikket, forsto Ohla Serhviivna (26) at det ikke lenger var håp:

Det var hånden til moren sin, Iryna, hun så på.

Iryna Serhiivna (53) med datteren Ohla (26).

Sist hun hørte fra henne, var for over en måned siden – 5. mars.

Da var det åtte dager siden russiske styrker hadde entret den nå verdenskjente Kyiv-forstaden Butsja.

– Jeg snakket med henne på telefon en time før hun ble drept, sier datteren i en samtale med VG denne uken.

Moren, som jobbet ved et supermarked, syklet hjemover fordi hun ville komme seg i trygghet for de harde kampene, ifølge Ohla.

Datteren fikk ikke tak i moren mer den dagen.

– Allerede dagen etter fikk jeg meldinger på Instagram om at hun var skutt. Jeg tenkte kanskje at hun bare var skadet og hadde overlevd.

Tiden gikk, og hun hørte ingen ting.

– Jeg begynte å tenke det verste. Men et barn vil alltid vente på sin mor. Jeg ventet og jeg lette, sier hun.

Allerede samme dag som invasjonen startet, 24. februar, dukket den russiske hæren opp i den lille forstaden.

Raskt ble det nesten umulig å få informasjon om hva som skjedde der.

Denne uken har verden for alvor begynt å forstå marerittet som fulgte i Butsja.

Da de russiske styrkene ga opp det blodige forsøket å på omringe og ta kontroll over Ukrainas hovedstad, begynte de tilbaketrekningen av sine soldater.

Butsja ble frigjort og hjelpearbeidere og journalister begynte å dokumentere det de så:

Lik lå strødd i gatene, mange i sivile klær, noen bakbundet og skutt.

Livredde sivile kom ut av kjellere og ødelagte hjem.

De begynte å beskrive drap de hadde sett med egne øyne: Russiske soldater som likviderte hjelpeløse sivile.

Over 400 sivile er drept i forstaden, ifølge ukrainske myndigheter.

Russerne har forsøkt å benekte at de har skadet eller drept sivile i Butsja.

Men bevisene blir bare flere og flere.

En fotograf fra det internasjonale nyhetsbyrået Reuters var en av de første i Butsja etter at russerne forsvant.

Bildene hun publiserte ble raskt spredt i aviser og TV-sendinger verden over. Blant dem var nærbildet av hånden til et navnløst offer.

«A body of a woman, who according to residents was killed by Russian army soldiers, lies on the street», står det i Reuters originale billedtekst.

Det andre bildet fotografen tok, viser en større del av kroppen, og bak henne ligger sykkelen hun brukte i forsøket på å nå hjemmet sitt.

I starten av denne uken endte disse bildene opp på datteren Ohlas mobil.

Samtidig fikk hun videoklipp som viste morens døde kropp der hun ble skutt.

– Bildet av hånden er ikke bare et bilde, det er et symbol for hele Ukraina. Et symbol på liv og kjærlighet som ikke bare kan slettes fra jordens overflate, sier Ohla til VG.

Denne uken har datteren opprettet et fond som skal samle inn penger til barn som har mistet sine foreldre i krigen, som henne.

Ohla ønsker å gjøre alt hun kan for å hjelpe andre i liknende situasjon. Samtidig er det viktigste for henne nå å få gravlagt moren.

Etter at bildet av Iryna ble publisert denne uken, ble kroppen fjernet fra gaten av ukrainske myndigheter.

Ohla og søsteren har ennå ikke klart å finne ut hvor de flyttet henne.

De leter fortsatt.

Da Anastasiia Subachevas (21) så bildet med den knallrøde neglelakken på en døde kroppen, begynte hun å studere det nærmere.

Hun så detaljen på ringfingeren. Der var det malt et hjerte.

Anastasiia visste da at hennes venn Iryna var drept.

Sist hun så henne var 23. februar, én dag før invasjonen.

Den dagen var Iryna så fornøyd og full av liv. Hun elsket sin nye sminke, og hjertemanikyren på neglene hennes.

Hun poserte stolt og smilende.

Anastasiia forteller til VG at hun tok opp mobilen for å fotografere henne:

Iryna fotografert 23. februar i Butsja.

Anastasiia og Iryna klemte hverandre. De to var blitt kjent gjennom Anastasiias sminkekurs i Butsja.

Tross aldersforskjellen (21 år og 53 år) var de blitt nære.

– Hun var en av de mest positive og strålende menneskene jeg noen gang har kjent, sier Anastasiia til VG.

Da hun fant ut at hun var drept, la hun ut bildet hun hadde tatt av henne i sosiale medier.

– Jeg ville fortelle at bak denne døde kroppen, er en ekte kvinne med en ekte historie og ekte glede. Jeg vil at verden skal vite at disse kroppene som ble funnet i Butsja er vanlige kvinner, vanlige mennesker som bare ville leve livet.

I videoinnlegg på Instagram sa hun gråtende:

«Jeg ønsker å hedre minnet til den utrolige Iryna, som rørte hjertet mitt med hennes livsstyrke, energi og omsorg for andre».

23. februar, siste gang de møttes, hadde Iryna noe hun virkelig ønsket å formidle til sin yngre sminkelærer.

Etter å ha klemt henne så godt, sa hun:

«Kjære deg, endelig nå som jeg er gammel har jeg forstått det mest viktige i livet – jeg må elske meg selv og leve for at jeg skal ha det bra. Endelig nå skal jeg leve livet slik jeg vil. Du må leve livet ditt også, slik din sjel føler for, ikke for din ektemann, men for deg!»

Så tok de farvel.