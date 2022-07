KJEMPER: En brannmann kjemper mot flammene utenfor nasjonalparken Yosemite i California 23. juli, 2022.

Voldsom brann utenfor nasjonalpark i USA: − Beveger seg raskt

Brannvesenet har ikke kontroll på skogbrannen «Oak fire» som herjer utenfor nasjonalparken Yosemite i California. Over seks tusen mennesker har fått ordre om å evakuere.

Det begynte som en buskbrann i Midpines i fylket Mariposa i California fredag ettermiddag, men utviklet seg raskt til en voldsom skogbrann. Kraftig vind og ekstrem tørke gjør situasjonen utfordrende.

Brannen skal ha slukt mer enn 6.555 mål med skog, og brannmannskapene har ingen kontroll på spredningen, opplyser brannvesenet i delstaten.

Mer enn 400 brannmenn- og kvinner deltar i arbeidet med helikoptre og brannfly i slukningsarbeidet.

De kan ta uker å få flammene under kontroll, forteller brannvesenet.

SLUKES: Et hus slukes av flammene i Mariposa, California. Flere personer har blitt evakuert, og flere hjem er ødelagt av brannen.

Stor evakuering

Lørdag fikk mer enn 6.000 innbyggere i det spredt befolkede området beskjed om å evakuere.

Fra før har flere tusen hjem blitt evakuert som følge av brannen. Strømmen til over 2.000 hjem og bedrifter er også kuttet på grunn av brannen.

Californias guvernør Gavin Newsom har erklært unntakstilstand i fylket Mariposa på grunn av brannen og dens ringvirkninger.

Det er meldt om kraftig vind og ekstrem tørke i området, som gjør situasjonen utfordrende.

Minst ti hus skal ifølge The New York Times være totalskadet, men flere tusen skal stå i fare for å bli tatt av flammene.

– Eksplosiv oppførsel

Det er uvisst om noen er skadet i brannen, melder avisen. En midlertidig Røde Kors-stasjon er åpnet på barneskolen i Mariposa.

Brannens «eksplosive natur» gjør jobben vanskelig for brannmannsskapene som arbeider med slukkingen.

– Brannen beveger seg raskt. Den kastet glør ut foran seg i opptil to miles i går, sier Daniel Patterson, talsmann for Sierra National Forest til PBS.

– Dette er eksepsjonelle forhold for brann.

Brannen er ifølge nyhetsbyrået AP en av de største i California så langt i år. Flere er evakuert og strømmen er skrudd av for mange boliger og bedrifter i området.

– Eksplosiv brannoppførsel er utfordrende for brannmannskapet.

Det sier Californias avdeling for skogbruk og brannvern i en pressemelding lørdag morgen.

Det brenner også fremdeles ved området Washburn i Yosemite nasjonalpark, kun ti mil unna, hvor nesten 5.000 mål med skog har gått opp i flammer siden 7. juli.