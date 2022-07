Russlands ambassade i London sier ukrainske soldater bør henges

Victoria Dumytsj, som er gift med en ukrainsk soldat, holder opp en plakat til støtte for soldatene fra Azov-regimentet som ble tatt til fange av Russland i mai etter at Mariupol falt. Lørdag var det en demonstrasjon i Kyiv etter at rundt 50 ukrainske krigsfanger ble drept i en eksplosjon i en fangeleir i Donetsk.