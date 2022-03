GJESTFRI: Emilian Cretu sier Victoria og resten av gjengen kan bo så lenge de vil. I mellomtiden sover han hos en venn.

Filmstjerne huser ukrainere i penthouseleilighet

CHISINAU (VG) Ukrainske Victoria Bussu og barna har tatt over soverommet til Moldvoas største stjerne. I Europas mest fattige land, bidrar de som kan.

Victoria Bussu lener albuen på sengekanten og kikker bort på datteren Vladislava (7).

På dagen er datteren livlig og løper sammen de andre barna rundt i leiligheten. Når hun legger seg under dynen i sengen med moren, gråter hun stille og spør etter faren.

Victoria og hennes to barn er i trygghet nå, men det er ikke pappa, som er igjen i byen Mykolajiv.

UNG GLEDE: Milana og Eva er litt for unge til å forstå hvorfor de plutselig bor i en leilighet i Moldova.

Havnebyen vest i Ukraina har blitt kraftig bombet av russerne de siste dagene. Mykolajiv er byen som står mellom de russiske styrkene, som kom inn fra Krim-halvøya, og den strategisk viktige havnebyen Odessa.

Får flashbacks

Angsten for ektemannen og minnene fra de siste dagene i Ukraina sitter i. De siste dagene før de dro, bodde de inne på metrostasjonen. Over seg, hørte de flyalarmer, skrik og bombing.

– Jeg tenker fortsatt at jeg må bort, bort, bort.

TANKEFULL: Victoria er glad hun fikk barna i sikkerhet. Men tankene hennes er igjen i Ukraina.

Nå bor de i den 200 kvadratmeters leiligheten til Moldovas største stjerne, Emilian Cruto. Hit dro hun sammen med familie på svigersiden, som kjenner Cruto fra før.

Moldovas store stjerne

GJESTFRI: Emilian Cretu sier Victoria og resten av gjengen kan bo så lenge de vil. I mellomtiden sover han hos en venn.

Cruto er Moldovas mest kjente skuespiller, og jobber både på teateret, i film og TV-serier. På Instagram har han 500.000 følgere, ikke verst i et land med 2,6 millioner innbyggere.

Landet er ett av de fattigste i Europa – og har tatt imot flere flyktninger per innbygger enn noen andre land. Hittil over 314.000 ukrainere flyktet til landet som ligger rett sør for Ukraina.

CHISINAU: Moldova har åpnet dørene for ukrainere, men sliter med å ha nok ressurser til å ta vare på dem.

Flyktningstrømmen er et stort problem for myndighetene her, som ikke vet hvordan de skal finne pengene til både å huse og mate alle sammen. Derfor mener Cruto at sånne som ham, bør bidra.

Fra 0 til fire barn

Det er lite som minner om velstand på utsiden av den nedslitte, sovjetiske blokken rett i utkanten av Moldovas hovedstad Chisinau. Men i ellevte etasje og inn døren til skuespilleren, ser det ut som et ungkarsrede til en fremadstormende LA-skuespiller.

1 av 2

Barna løper frem og tilbake over det harde marmorgulvet. Barne-TV står på i bakgrunnen på den store flatskjermen i stua. Innimellom hører man et dunk, når et av barna løper inn i en av de skarpe kantene på møblene. Det er ikke den mest barnevennlige leiligheten – men nok av plass og komfort.

I TRYGGHET: Mariana (t.v.) er i familie med Cretu, og det var slik de endte opp i Moldova. Ved siden av Victoria er datteren Milana.

Mange av ukrainerne som kommer til Moldova, flykter fra havnebyer vest i landet som Odessa og Myokiv. Og alle er ikke like heldige som Victoria og familien.

Enkle kår på mottak

På flyktningmottaket muld Expo i hovedstaden Chisinau, bor tusenvis av ukrainere tett i tett i store idrettshaller. Det serveres havregrøt og vann.

MOLD EXPO: Frivillige gir ut havregrøt og vann til flyktningene.

Borgermesteren i byen sier til VG at de både trenger penger og mer plass til lasset av flyktninger som forventes å komme de neste dagene når Putin nærmer seg Moldovas grenser.

ÅPENT: Det er ikke mye privatliv å snakke om i de små avlukkene.

Inne på mottaket flyr borgermesterens rådgiver Sirghi Olesea veggimellom. Hun peker på rotet i ett av hjørnene mens hun sier at hun håper de fleste som kommer hit, drar videre: Byen har ikke råd til å huse flere hundre tusen flyktninger.

Tidligere har hallen blitt brukt som provisorisk covid-sykehus og før det, utstillingshall for Moldova Expo. Nå er den store hallen delt inn i små avlukker, med tynne plastvegger mellom. Selv om skilleveggene gjør at du ikke ser naboen, kan alle som går en etasje opp se rett inn i alle avlukkene.

På vei til Tyskland

I ett av dem, bor ukrainske Dasha (24) og Julia (24) fra Odessa i Ukraina.

De har vært bestevenner siden de var små jenter og flykter nå sammen med hvert sitt barn. Ektemennene jobber som håndverkere i Tyskland og det er dit de er på vei. De forteller at mange av vennene deres valgte å bli igjen i Ukraina med ektemennene – og sier de ville gjort det samme.

TRANSITT: Julia og Dasha skal videre til Tyskland der ektemennene er.

USAs utenriksminister Antony Blinken besøkte nylig Moldova og roste landet for å åpne grensene for flyktningene.

President Maia Sandu understreket at de trenger hurtig hjelp – mest av alt penger. En annen stor bekymring i landet, er at Putin vil prøve seg på dem etter Ukraina. Moldova er hverken EU eller Nato-land – og mange moldovere frykter at de er nestemann på Putins liste.

MOTTAK: Alle de små avlukkene huser en liten familie.

Ukrainere med en plan

Tilbake i toppleiligheten forteller Victoria, som jobbet som lærer i Ukraina, at de ikke føler seg som flyktninger.

Dette er middelklasse-ukrainere som hadde nok å rutte med og som ikke vil ha sympati. De reiste ut av Ukraina med litt penger, og har planer om å ta seg til Köln i Tyskland. Det er ukrainere med en plan. Men like fullt forlot de skole, jobber, huset. Og ikke minst mannen, som jobber som brannmann.

– Først nå skjønner jeg hvor bra vi hadde det, alt jeg tok for gitt. Jeg vil bare tilbake til det helt vanlige hverdagslivet.

Hun frykter at han vil bli mobilisert i krigen når som helst.

Victoria vil få frem at Ukraina ikke har tenkt til å gi opp, og har sitt å si om Putin:

– Han er en drapsmann. Han dreper barn, mødre og mennene våre.

Familiefaren som fikk reise

I TRYGGHET: Mariana omfavner datteren Eva. Mannen hennes Igor er også med - og var en av de siste som kom seg ut før landet gjorde det forbudt for menn å reise.

Ved siden av Victoria, sitter slektningen Igor. Han tror han må ha vært en av de siste mennene som kom seg ut av Ukraina før regjeringen gjorde det forbudt for menn å forlate landet.

– Det verste med krigen, er alle familiene som blir splittet. Alle har forlatt noen.

HELDIG: Igor, faren til lille Eva, er glad for at han er trygg sammen med kone og datteren. Men resten av familien er igjen i den utsatte havnebyen de flyktet fra.

På sosiale medier følger han med på hva som skjer i hjembyen og holder kontakt med venner som fremdeles er der nede. Han viser frem et live-CAM der mange ukrainere har søkt tilflukt i en garasje.

– Jeg ser gatene våre bli ødelagt. Man blir sint.