I Mariupol kikker nyopererte Serhiy Kralya rett i kameraet med sitt friske øye. Fra Anastasia Erashovas øyne renner tårene. Hun har mistet to av sine tre barn. Også lille Alana gråter. Hun har nettopp kommet til verden etter at moren i all hast måtte bytte sykehus.

Krigens tårer

Krigens tårer

Mariupol har vært under kraftig bombardement de siste dagene. På et av byens sykehus finnes mye fortvilelse, men kanskje også et håp for fremtiden.

Publisert: Nå nettopp

Anastasia Erashova gråter så hun rister i sykehusgangen. Hun sitter på en tynn, sammenbrettet madrass. Blod har størknet i pannen hennes. I fanget sover et av hennes tre barn. De to andre, forteller hun, lever ikke lenger.

Erashova forteller til nyhetsbyrået AP at de ble drept i Russlands angrep mot hjembyen Mariupol, helt sørøst i invaderte Ukraina.

– Vi samlet oss alle sammen hjemme hos broren min. Kvinnene og barna ned i underetasjen. Så traff en granat bygningen. Vi var fanget. To av barna døde. Ingen kunne redde dem.

Også broren skal ha mistet et av sine barn.

APs journalist var selv vitne til at en russisk stridsvogn skjøt mot en ni-etasjers leilighetsbygning i Mariupol fredag:

Elektrisitetsmangel

Journalisten besøkte også et av byens sykehus. Fra der rapporteres det om stadig dårligere forhold etter hvert som russerne fortsetter sin offensiv.

Elektrisiteten er forbeholdt operasjonsalene.

Folks hjem er uten tilførsel av elektrisitet, gass og vann.

Gjentatte forsøk på å evakuere innbyggere fra Mariupol, som er hjembyen til rundt 430.000 mennesker, har kollapset ettersom humanitære konvoier skal ha blitt beskutt.

Folk uten andre steder å gå, som denne familien, fyller opp sykehuskorridorene:

1500 døde

Lørdag meldte ukrainske myndigheter at russiske styrker har tatt kontroll over den østlige ytterkanten av den strategisk viktige havnebyen. Målet for russerne er trolig å etablere en landkorridor fra utbryterrepublikkene Luhansk og Donetsk, øst i Ukraina, til Krim-halvøyen, som Russland invaderte og tok kontroll over i 2014.

Ifølge borgermesterens kontor i Mariupol hadde byens dødstall fredag, etter 12 dagers konstant angrep fra russiske styrker, passert 1500.

De massive angrepene på den beleirede byen er beskrevet som en humanitær katastrofe av blant andre Leger Uten Grenser (MSF).

Nå melder de at folk også dør av mangel på medisiner. Samtidig forsøker innbyggere i desperasjon å få ut drikkevann fra rørsystemer som normalt blir brukt til oppvarming.

Tidligere i uken ble et barnesykehus rammet av av et russisk luftangrep. Noe Russland i FNs sikkerhetsråd forsøkte avvise at var sant.

Angrepene mot sivile mål har fortsatt siden. Lørdag kveld melder Reuters at dagsferske satellittbilder viser at leilighetsblokker og «sivil infrastruktur over hele byen» skal være kraftig skadet.

Bildet under er fra et industriområde vest i Mariupol:

Fødsel

Men midt oppi død, tårer og fortvilelse kommer også nytt liv.

Fredag kom nemlig lille Alana til verden. Riktig nok ikke uten drama. Moren måtte i all hast evakueres fra et sykehus til et annet. Ifølge AP ble hun skadet i de russiske angrepene. Hun skal ha mistet flere tær.

Men ved hjelp keisersnitt ble en velskapt datter født.

Og når mor for første gang får se sin nyfødte bringer det kanskje litt optimisme og håp om en bedre fremtid for Mariupol og Ukraina.