«Katt og mus» på russisk ambassade

Demonstrantar prosjekterte det ukrainske flagget på den russiske ambassaden i Washington DC, russarane svarte med eigne lys.

Av Espen Moe Breivik

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Ved solnedgang skjærtorsdag starta Benjamin Wittes og ti andre demonstrantar sin protest mot Russlands krigshandlingar i Ukraina.

På den russiske ambassaden i Washington DC i USA, som allereie hadde prosjektert fargane til det russiske flagget på fasaden, lyste dei opp med det ukrainske flagget.

– Vi kunne ikkje akkurat storme portane til ambassaden, men ønskte å nå inn dit på ein eller annan måte. Og lys lar deg gjere det, seier han til CNN.

Med 15 prosjektorar og fire straumgeneratorar på to stadar var dei klare til å starte aksjonen. Wittes fortel at dei hadde så mykje utstyr, fordi dei trudde det var behov for det for å få sterkt nok lys, omtrent 100 meter frå ambassaden.

Heldt på i timesvis

Kort tid etter at dei lyste opp ambassaden med gult og blått dukka personell frå ambassaden opp med eigne flaumlys for å forsøke å blende dei ukrainske flagga.

Det som følgde blir beskrive som ein «katt og mus»-leik, som du kan sjå i videoen over.

Demonstrantane flytta flagga rundt på fasaden til ambassaden, og flaumlyset følgde etter.

– Det fortsette i timevis. Inntil halv to på natta, da gav personalet opp og slutta å prøve å blende oss ut, seier Wittes til kanalen.

Han meiner reaksjonen til ambassaden beviser at protesten fungerte.

– Det faktum at dei kjende seg nøydd til å respondere på den måten dei gjorde i mange timar, det viser at dei på ein måte tok protesten på alvor, seier han.