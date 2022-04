STÅR PÅ SITT: Mehdi er sikker på at Macron vinner på søndag, men vil at han skal gjøre et dårlig valg. Mounia vil ikke ta risikoen på at Jade (3) må leve i et Frankrike der presidenten heter Le Pen.

Presidentvalget i Frankrike splitter familien: − Tar heller risikoen

CRÉTEIL, PARIS-REGIONEN (VG) Mehdi vil heller risikere at Le Pen blir president enn å stemme på Emmanuel Macron søndag. Det kan koste ham dyrt hjemme.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Søndag kveld blir det klart hvem som vinner presidentvalget i Frankrike.

Aldri før har Nasjonal samling vært nærmere å vinne enn i år, ifølge meningsmålingene.

Selv om sittende president Macron leder, advarer franske valganalytikere om at ingenting er avgjort, og at Frankrike kan risikere å få sitt eget Donald Trump-øyeblikk.

Mehdi Gharbi er en mann av venstresiden.

Som en familiefar med innvandrerbakgrunn og muslimsk tro, har 41-åringen ingen lyst til å se Marine Le Pen, lederen for ytre høyre-partiet Nasjonal samling (tidligere Nasjonal Front), bli Frankrikes neste president.

Likevel har han bestemt seg: Når han på søndag får valget mellom å stemme på Le Pen og sittende president Emmanuel Macron, vil han ikke stemme.

– Jeg tror det er enormt mange i min situasjon som kommer til å gjøre det samme som meg, sier Mehdi til VG.

Det frykter mange av de som heier på Macron også.

LEGGER KORTENE PÅ BORDET: Årets presidentvalg er livets aller første for Jade (3). Mamma Mounia (41) og pappa Mehdi (41) pleier å stemme det samme, men ikke i år.

Både Mehdi og kona Mounia stemte på ytre venstres sterke mann, Jean-Luc Mélenchon, under første valgrunde 10. april.

Partilederen for Det ukuelige Frankrike, som endte opp med litt under 22 prosent av stemmene, klarte nesten det som skulle være umulig for den fragmenterte venstresiden: å danke ut Marine Le Pen til presidentvalgfinalen (Le Pen fikk 23,15 prosent. Macron 27,85).

Info Dette stemmer Mélenchonistene: Ifølge en måling gjort 22. april, to dager før andre og avgjørende valgrunde, sier 33 prosent av Mélenchons velgere at de vil stemme på Macron på søndag. 19 prosent sier de vil stemme på Le Pen, mens 48 prosent vil gjøre noe annet (blankt, bli hjemme eller har ikke bestemt seg/ønsker ikke svare). Kilde: Ipsos-Sopra Steria i Franceinfo Vis mer

Men tredjeplass kommer man ingen vei med i det franske presidentvalget, og Mélenchon ble eliminert.

Venstresidens skuffede velgere vil – sammen med hjemmesitterne – spille en avgjørende rolle søndag.

Hva de ender opp med å gjøre på valgdagen, er usikkert. Noen frykter de blir tungen på vektskålen som vipper Marine Le Pen inn i presidentpalasset.

1 / 2 GA MARSJORDRE: – Ikke én eneste stemme må gå til Marine Le Pen, sa Jean-Luc Mélenchon (70) til sine skuffede velgere etter første valgomgang. Han unnlot imidlertid å be dem stemme på Macron, slik en rekke andre partiledere gjorde. HILSER VENSTRESIDEN VELKOMMEN: I 2017 solgte Macron seg inn som «hverken høyre eller venstre», og hans politiske slagord er «både òg». Men i løpet av sine fem år ved makten har 44-åringen skjøvet fra seg mange velgere til venstre som er skuffet over politikken hans. forrige neste fullskjerm GA MARSJORDRE: – Ikke én eneste stemme må gå til Marine Le Pen, sa Jean-Luc Mélenchon (70) til sine skuffede velgere etter første valgomgang. Han unnlot imidlertid å be dem stemme på Macron, slik en rekke andre partiledere gjorde.

– Mot Marine, ikke på Macron

Hjemme hos Mehdi og Mounia i Créteil, en arbeiderklasseforstad sørøst for Paris, kommer spliden til uttrykk over kjøkkenbordet.

– Han vil ikke stemme, men jeg kan ikke la være, sier Mounia (41) og kikker bort på ektemannen.

På søndag vil Mounia legge en stemme til Macron i urnen.

– Hun er klar til å blokkere veien for Le Pen, men jeg vil ikke lenger gjøre det, sier Mehdi.

– Hvis jeg stemmer på Macron, aksepterer jeg strategien hans. Og det kan jeg ikke gjøre. Da tar jeg heller risikoen.

Første valgomgang er kjent som den man stemmer med hjertet i Frankrike. Andre omgang stemmer man taktisk, og velger den kandidaten man misliker minst.

KRYSSER FINGRENE: Mounia håper at de som stemmer blankt eller blir hjemme, som ektemannen, ikke gir Marine Le Pens billetten inn til Elyséepalasset. Her står hun utenfor familiehjemmet i Créteil sammen med sønnen Tayeb (15).

– Jeg stemmer ikke for, jeg stemmer mot. Jeg stemmer mot Marine, ikke på Macron, sier Mounia.

Det er dette som er «strategien» til Macron, mener Mehdi: Å sanke stemmer fra dem som egentlig ville ha en annen president, men som frykter at ytre høyre kommer til makten.

Prinsippet er enkelt nok: Hold deg for nesen og stem på den kandidaten som ikke representerer ytre høyre.

Konseptet er kjent som «den republikanske fronten» og oppsto året Mehdi og Mounia ble sammen, i 2002. Samme år sendte faren til Marine Le Pen, Jean-Marie, Nasjonal Front til presidentvalgfinalen for første gang.

1 / 2 STJAL SEIEREN - FØRST: Presidentvalgoppslutningen i 2002 var på et historisk bunnivå. Den høye andelen hjemmesittere var en fordel for ytre høyres Jean-Marie Le Pen, som mobiliserte nok velgere til at han kvalifiserte seg til andre og siste valgomgang. SMØRBLID SEIER: Ingen annen fransk president har noensinne vunnet så overlegent som da Jacques Chirac slo Jean-Marie Le Pen i 2002. forrige neste fullskjerm STJAL SEIEREN - FØRST: Presidentvalgoppslutningen i 2002 var på et historisk bunnivå. Den høye andelen hjemmesittere var en fordel for ytre høyres Jean-Marie Le Pen, som mobiliserte nok velgere til at han kvalifiserte seg til andre og siste valgomgang.

– Det ekstreme er blitt normalt

Mehdi minnes godt den nervøse stemningen i Paris dagen derpå for 20 år siden da folk skjønte at ytre høyre for første gang i fransk etterkrigstid kunne få makten.

– Folk kunne ikke tro det. Fremmede snakket sammen på metroen, det skjer jo aldri i Paris, sier han.

Jordskjelv-valget i 2002 endte i en knusende tap for Jean-Marie Le Pen. Godt hjulpet av venstresidevelgere fikk høyresidens kandidat Jacques Chirac 82 prosent av stemmene under andre valgomgang.

Prosessen ble gjentatt med suksess i 2017, da Macron vant glatt over Marine Le Pen (66,1 prosent mot 33,9 prosent).

1 / 3 SAMLET I SPENNING: Mounia, Maïssa (14), Mehdi, Jade (3) og Tayeb (15), vet at Frankrike står ved et viktig veivalg på søndag. Familien i Créteil bekjenner seg til islam og frykter Le Pen vil gjøre situasjonen vanskelig for muslimer. – Jeg tror hun vil forsøke å utviske religionen mest mulig fra det offentlige rom, sier Mehdi. SATSER PÅ HUSFRED: Mehdi satser alle kort på at han får rett og at Macron vinner presidentvalget søndag uten stemmen hans. I STUA: Mounia og Mehdi er født og oppvokst i Frankrike, men har foreldre med innvandrerbakgrunn: Mounias fra Marokko, Mehdis fra Algerie. – I 2002 var hele Frankrike sjokkert over at ekstremhøyre kom til makten. Nå er det normalt, sier Mehdi. forrige neste fullskjerm SAMLET I SPENNING: Mounia, Maïssa (14), Mehdi, Jade (3) og Tayeb (15), vet at Frankrike står ved et viktig veivalg på søndag. Familien i Créteil bekjenner seg til islam og frykter Le Pen vil gjøre situasjonen vanskelig for muslimer. – Jeg tror hun vil forsøke å utviske religionen mest mulig fra det offentlige rom, sier Mehdi.

Spørsmålet er om alle gode ting er tre.

Mehdi, som deltok i «den republikanske fronten» både i 2002 og 2017, nekter å gjøre det i år.

– Jeg synes det er synd, sier Mounia om ektemannens valg.

– Det betyr at han gir henne en sjanse. Det er ikke det at han forråder meg, men oss. Marine Le Pen, hun er hvem hun er og hun skjuler det ikke.

INGEN REPUBLIKANSK HJEMMEFRONT: Mehdi mener Macron har bidratt til å polarisere landet for å posisjonere seg selv som det eneste legitime alternativet til ytre høyre. – Han gjør som forgjengerne sine og styrker ekstremhøyre for å bli gjenvalgt, sier Mehdi. Mounia sier det ville vært ille uten Macron også.

– Hva gjør du hvis han ikke stemmer og Le Pen vinner?

– Det ville såret meg, sier Mounia.

– Jeg klarer ikke å tro at hun vinner, men hvis hun gjør det og han ikke stemte ...

– Er du helt sikker? Det er en stor risiko du tar? spør VG Mehdi.

– Jeg vil at Macron skal vinne, men jeg vil at han skal gjøre et dårlig valg, sier Mehdi.

– Sånn at folk sier: Ok, du er president, men det var på håret.

41-åringen er skråsikker på at Macron går av med seieren søndag – til tross for at meningsmålingene viser et tett løp. Hvis Macron vinner med liten margin må han lytte mer til folket de neste fem årene, mener Mehdi.

– Men det endrer jo ingenting, han er jo valgt uansett, sier Mounia.

– Men det er min beskjed. Det er min måte å protestere på, svarer Mehdi.

Søndag ettermiddag sender Mehdi en tekstmelding til VG:

– Mounia har stemt på Macron og jeg ble med henne til valglokalet, men jeg stemte ikke. Jeg nølte helt til siste sekund, men til slutt ville jeg stå for det jeg hadde sagt. Jeg vil at Macron skal gjøre et dårlig valg.