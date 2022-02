En ukrainsk soldat patruljerer i Donetsk-regionen øst i Ukraina 8. februar i år, ikke langt unne de russisk-støttede separatistene.

Russiske folkevalgte vil anerkjenne ukrainske områder som uavhengige

Russiske folkevalgte ber Putin anerkjenne de ukrainske utbryterrepublikkene Donetsk og Luhansk som uavhengige. Et trekk for å presse Vesten, mener sikkerhetsekspert.

Den russiske dumaen stemte tirsdag ettermiddag for å anerkjenne de selverklærte «folkerepublikkene» Donetsk og Luhansk som uavhengige. Det melder nyhetsbyrået TASS.

Utbryterrepublikkene øst i Ukraina har i en årrekke vært kontrollert av separatistiske opprørere som antas å få omfattende støtte fra Russland.

Dette kan være et grep Russland vil gjøre for å sikre seg innflytelse på ukrainsk jord, mener den ukrainske sikkerhetsforskeren Maria Avdeeva.

– Dette er nok en del av en større plan som kan få store konsekvenser. Anerkjennelsen kan bety at Russland seriøst vurderer en falsk flagg-operasjon i Ukraina, sier sikkerhetsekspert Maria Avdeeva til VG på telefon fra Kharkiv.

FORSKER: Maria Avdeeva forsker på internasjonal sikkerhet og krigsstrategi og er spesialisert i moderne krigføring og påvirkning gjennom ulike kanaler.

– Pressmiddel

Nå mangler resolusjonen bare president Vladimir Putins signatur for å bli gyldig. Det kan i teorien skje svært raskt, rundt en dag, som da Russland annekterte Krim-halvøya i 2014.

Avdeeva mener likevel signalene som ble gitt fra Putins pressesekretær i dag, tyder på at det kan ta lengre tid.

– Poenget er at trusselen om at Putins signatur kan komme når som helst legger press på Vesten i forhandlingene. Det er kanskje ikke tilfeldig at dette skjer den dagen Tysklands statsminister Olaf Scholz besøker Moskva, mener sikkerhetseksperten.

Ifølge TASS stemte 351 dumamedlemmer for, 16 mot og én avsto fra å stemme.

DUMAEN: Nasjonalforsamlingens andrekammer eller «underhus» kalles dumaen i Russland.

Stoltenberg: Forsiktig optimisme

Nato-sjef Jens Stoltenberg kan ikke bekrefte at Russland har startet tilbaketrekning av styrker ved grensene mot Ukraina, slik det russiske forsvarsdepartementet meldte tirsdag morgen.

Men Stoltenberg sier at han nå er forsiktig optimist.

– Det er signaler om fortsatt diplomati. Men vi har ikke sett tegn til tilbaketrekning på bakken, sier Stoltenberg på en presseorientering i Brussel, foran alliansens forsvarsministermøte onsdag og torsdag.

– Det er grunner til forsiktig optimisme, sier han.

Kalkulert trekk

Mange eksperter har vært inne på at Putin risikerer å bli frosset ut fra verdifulle internasjonale handelsavtaler dersom han igangsetter en fullskala invasjon av nabolandet Ukraina.

Hvis Putin anerkjenner de omstridte områdene kan Russland sikre seg innflytelse på ukrainsk territorium, men uten at det virker som en direkte invasjon, forklarer forsker Avdeeva til VG.

– Da kan Russland iscenesette en provokasjon ved å hevde at Ukraina er i ferd med å invadere disse folkerepublikkene, og dermed legitimere å sende egne styrker dit under det påskuddet at de bare hjelper sine russiskspråklige brødre mot «ukrainsk aggresjon», sier hun til VG.

Senest i går sa Russlands ambassadør til EU at landet er klar for å gjøre motangrep dersom Ukraina skulle angripe russiske borgere i Øst-Ukraina, melder Guardian.

Info Fakta om Donetsk og Luhansk * Donetsk og Luhansk er regioner øst i Ukraina. Delvis kontrollert av prorussiske opprørere som i mai erklærte uavhengighet fra Ukraina. Opprørerne er støttet, men ikke anerkjent som selvstendig, av Russland. * Regionene ligger i Donbass-området øst i Ukraina, og selve området strekker seg også over grensa til Russland. * De to regionene Donetsk og Luhansk har til sammen over 6 millioner innbyggere. * Området er preget av tung industri med mange stålverk og kullgruver. * I mai i 2014 fjor erklærte prorussiske separatister i Donetsk og Luhansk selvstendighet og opprettet såkalte folkerepublikker. * Regjeringen i Kiev reagerte med en militæroperasjon mot opprørerne i Donbass. (Kilde: NTB, DPA, Ritzau) (©NTB) Vis mer

Virale trusler

Avdeeva forteller at hun og hennes kolleger i Den Europeiske ekspertorganisasjonen over lengre tid har registrert en eskalering i forekomsten av viralvideoer med russisk adressat, som viser det som skal være ukrainsk militær aggresjon mot de pro-russiske utbryterrepublikkene. Russisk media videreformidler enkelte av disse.

Lederen for det såkalte folkerepublikken Donetsk sa nylig at han forbereder seg på aggresjon fra ukrainske styrker.

– Vi forventer provokasjoner fra Ukraina og vi forbereder oss på det på alle mulige måter, sa nestleder i utbryterrepublikken Donetsks forsvar, Eduard Basurin, ifølge TASS.

Kan bety krig i øst

Resultatet kan da bli at Russland på sikt oppnår å få «flyttet på» landegrensen til Ukraina, forklarer Avdeeva.

Da vil nemlig de ukrainske styrkene som oppholder seg ved frontlinjen i øst plutselig befinne seg på det som Russland anerkjenner som ikke-ukrainsk territorium.

Dermed kan det bryte ut full krig i dette området, fordi dette territoriet gir ikke Ukraina fra seg uten kamp, mener sikkerhetsekspert Avdeeva.

– I så fall tror jeg ikke det vil se ut som en vanlig krig med hær mot hær, men en kombinert russisk angrep der alle metoder blir brukt. Men den eneste som vet akkurat hvordan det vil skje, er Putin selv, sier Avdeeva.

Forskeren tror ikke det er i Putins interesse å ha en fullskala invasjon i storbyer som Kiev og Kharkiv, fordi fordi det ikke vil hjelpe Kreml å nå sitt mål.

– Men en mindre invasjon, under påskudd av å hjelpe borgere i Luhansk og Donetsk, kan hjelpe dem å få det de egentlig vil: Å markere at ukrainsk territorie fortsatt er, og forblir, Russlands sfære.