fullskjerm neste FORVENTNINGER: Aktivister demonstrerte i starten av klimaforhandlingene. Dette årets forhandlinger er ventet å bli avgjørende, seks år siden Parisavtalen ble inngått. 1 av 5 Foto: DYLAN MARTINEZ / AP

Opplysninger til VG: Norge spilte inn historisk klimaløfte

GLASGOW (VG) I dagene før sluttspurten ligger klimaforhandlingene an til å lykkes med flere viktige floker. Norge har spilt inn et forslag som kan bli historisk, ifølge opplysninger til VG.

Av Runa Victoria Engen

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Det nærmer seg sluttspurten for klimaforhandlingene i Glasgow, og det er flere grunner til optimisme blant deltagerne og landene på møtet.

Ordspikkingen som Greta Thunberg kalte «bla bla bla» ved start, skal nå begynne å gi resultater.

– Dette har aldri skjedd før! For første gang på 25 år, det kan bli helt utrolig, sier Aled Dilwyn Fisher i Naturvernforbundet.

Onsdag ettermiddag kommer han opprømt ut fra et møte med den norske forhandlingsdelegasjonen og klimaminister Espen Barth Eide (Ap).

Fisher har fulgt nøye med på endringene i utkastet til den berømte slutterklæringen, et notat som kort beskriver alt landene har blitt enige om.

OPTIMIST: Aled Dilwyn Fisher, rådgiver i Naturvernforbundet, var med på å nominere Norge til prisen «dagens fossil». Nå er han overrasket og svært fornøyd med deler av forhandlingene i Glasgow.

Hvert ord på slutterklæringen er gjenstand for forhandling, fordi det oppfattes som en pakt. I utkastet onsdag dukket det opp en formulering om fossil energi og om kull.

Det står ett punkt om at landene skal fase ut kullkraft, og ett punkt om å slutte å subsidiere fossil energi.

Ifølge VGs opplysninger har den norske delegasjonen spilt inn formuleringen om subsidiering av fossil energi, i sine skriftlige forslag til slutterklæringen.

– Det er enormt positivt! Hvis slutterklæringen ender opp med å ha en setning om fossil energi, så er det historisk. Det har ikke skjedd før, sier Fisher.

GLASGOW: Ny klima- og miljøminister, Espen Barth Eide (Ap), overtar en viktig rolle under klimaforhandlingene i Skottland. Statsminister Jonas Gahr Støre del

Kan skape historie

Dersom dette ikke fjernes gjennom rundene med forhandlinger, så er det første gang på over 25 år at fossil energi nevnes.

– Det har vært svært typisk at landene alltid vil diskutere utslippene uten å diskutere de faktiske kildene til klimagasser, som først og fremst er fossil energi. Og det tjener Norge godt på, sier Fisher.

Det var hans organisasjon, Naturvernforbundet, som nominerte Norge til den skamfulle prisen «dagens fossil» i forrige uke.

Formuleringene i utkastet ble lagt merke til av flere internasjonale organisasjoner, og sitert av flere ministere i Glasgow.

VIKTIG ROLLE: Espen Barth Eide (Ap) tok over en spesiell oppgave under forhandlingene da han ble klimaminister. Maria Varteressian er politisk rådgiver.

Espen Barth Eide (Ap) kommenterer ikke Norges bidrag, men sier generelt til utkastet at det er noe Norge kan stille seg bak.

– Vi er enige i at man må slutte å subsidiere olje og gass. Da tenker man særlig på bistand, og vi har gått inn for at bistand skal vris mot fornybar utvikling, sier klimaministeren.

– Har Norge hatt en rolle i å spille inn stans i subsidiering av olje og gass til slutterklæringen?

– Jeg har ikke sett noe i den som ikke vi kan være med på, for vi er jo enige i at verden må bli utslippsfri til slutt. Du må ha en plan for å komme ut av fossilalderen.

– Kan man argumentere for stans i subsidiering av olje og gass her, uten at det må føre til endringer for norsk oljepolitikk?

– Det står også i Hurdalerklæringen at verden må gjennom en energiomstilling, men jeg har sagt at vi må jobbe på etterspørselssiden, ikke tilbudssiden, sier Barth Eide.

Han påpeker at regjeringen har endret den tidligere ordningen for oljeleterefusjon.

Om ordene «fossil energi» kommer til å overleve forhandlingsrundene og stå i slutterklæringen, er uvisst. Timene fram til fredag er likevel mange, og Norge skal bruke dem i en helt spesiell rolle.

INTENST LØP: Espen Barth Eide (Ap) og politisk rådgiver Maria Varteressian spiser en rask lunsj på gangen utenfor forhandlingsrommene. I løpet av to dager møter de bokstavelig talt alle verdens land.

Kan lande kapittel 6

Den norske delegasjonen har fått sitt hittil største ansvar under de årlige klimaforhandlingene, kalt COP. De skal meisle ut en løsning på et tema som har krasjlandet to år på rad.

Sammen med Singapore skal de sørge for at alle verdens land blir enige om kapittel 6 i Parisavtalen, reglene for handel med klimakvoter.

– Det virker som om mange skjønner at dette må avklares nå. Vi kan ikke utsette det igjen, sier Barth Eide.

Barth Eide, og hans kollega i Singapore, Grace Fu, går fra møte til møte med alle verdens land.

Det er pause mellom møtene og den norske delegasjonen står på gangen utenfor møterom 17.

«Har Kina kommet ennå? Hvor er statsråden?» spør den norske forhandlingslederen Henrik Hallgrim Eriksen.

Kina kommer gående ned korridoren i form av en dresskledd gruppe, som hilser høflig på dørvaktene utenfor møterommet. På bordene står blå plastkopper ved siden av tomme notatark og kulepenner.

«RING STATSRÅDEN»: Norges forhandlingsleder Henrik Hallgrim Eriksen er redd klimaministeren skal komme sent i møtet med Kina. Forhandlingene skjer bak lukkede dører.

Etter Kina kommer India, de arabiske landene og Brasil.

– Vi driver med intense konsultasjoner der vi tester ut ulike ideer muntlig med landene, sier Barth Eide.

Både politikere, byråkrater og aktivister er enige om at det er noe annet i år.

– Det er bedre stemning i forhandlingsrommet nå enn det har vært de siste årene. Noen land som tidligere har vært vanskelige, oppleves ikke som vanskelige nå, sier Men det kan jo for all del krasjlande før fredag, helgarderer klimaministeren.

Leter etter åpninger

Der forhandlingene virkelig stopper opp, ifølge Barth Eide, er spørsmålet om all handel med klimakvoter skal ha en andel som går til tiltak i utviklingsland.

U-landene vil ha en obligatorisk avgift, som gir penger til tilpasningstiltak. De vestlige landene ønsker at det skal være frivillig å bidra, men gjerne «sterkt anbefalt».

– Det vi gjør nå er at vi først går gjennom landenes grunnposisjoner. Så tester vi litt hvor hen de er fleksible. Da holder de gjerne litt igjen i starten, men vi hører etter om det er noen åpninger i måten de formulerer seg på, sier Barth Eide.

Prosessen kan oppleves som nitid lirking og pirking.

DELEGAT: Ane Serreli i Spire er norske barn og unges delegat i forhandlingene. På grunn av coronarestriksjoner er det svært få som får være til stede.

På grunn av corona er det svært få som får være til stede i rommene under forhandlingene. Ane Serreli i Spire er der, på vegne av barn og unge som ungdomsdelegat.

– Det har vært ganger der det er satt av fire timer til å forhandle om hele pakken, men etter en time holder vi fortsatt på med det samme ene avsnittet. Det er ganske typisk, sier Serreli.

Hvis de lykkes med å komme i mål, kan kvotehandel bli et redskap som setter verden på kurs til å lykkes med viktigste målet.

fullskjerm neste 1.5 GRADER: Storbritannias satsminister Boris Johnson vil holde liv i 1.5-graders målet. USA og president Joe Bidens deltagelse i forhandlingene, gjør at mange har større tro på resultat i år. 1 av 2 Foto: Jeff J Mitchell / PA Wire

1.5 grader oppvarming

Landene har så langt vist større vilje til å nærme seg hverandre, sier forhandlere fra flere nordiske delegasjoner til VG.

Noe av årsaken er at USA er tilbake i forhandlingene, ledet av president Joe Biden. En annen årsak er den siste rapporten fra FNs klimapanel.

Rapporten ble kalt «kode rød for menneskeheten» av FNs generalsekretær. Den viser at for å holde global oppvarming under 1.5 grader, må utslippene halveres før 2030.

I dag er verden i stedet på kurs mot økte utslipp om ni år.

– Det er en sterk følelse av at nå haster det, blant landene som før var mer avventende. Det er veldig tydelig, sier Fisher i Naturvernforbundet.

På forhånd var Storbritannias statsminister, Boris Johnson, svært tydelig:

For at dette årets klimaforhandlinger skal regnes som vellykket, må en sterk enighet om å holde global oppvarming under 1.5 grader være med.

