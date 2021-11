SAMLET EKSPERTER: Forsker og tallknuser Alexeij Kouprijanov har ledet et arbeid for å avsløre feil i Russlands coronastatistikk.

Uavhengig ekspertgruppe: Slik trikset Russland med coronatallene

De fikk sparken fra forskerjobbene sine fordi de var kritiske mot myndighetene. Så slo tallknuserne seg sammen for å bevise at Russland jukser med coronastatistikken.

Av Nora Thorp Bjørnstad

Publisert: Nå nettopp

Den siste uken har Russland hatt flere døde og smittede per døgn enn noen gang tidigere under coronapandemien.

1.188 mennesker døde og hele 41.335 ble smittet på én dag, meldte russiske helsemyndigheter lørdag.

Men det faktiske tallet på døde er sannsynligvis tredobbelt så mye, hevder en gruppe uavhengige eksperter som har fulgt coronautviklingen helt siden pandemiens start.

– Det ser ut til at 1.188 er rundt en tredel av det faktiske tallet på døde denne dagen. Det reelle tallet på faktiske smittede er langt vanskeligere å estimere, men basert på antallet døde vil nok tallet på smittede være mer enn 120.000, og meget mulig enda høyere enn det, viser våre analyser. Så 41.335 er en massiv underdrivelse uansett, sier forsker og tallknuser Alexeij Kouprijanov på telefon fra St Petersburg til VG.

SANERING: Landemerket Kazanskij togstasjon renses i det Russland gikk inn i en ny lockdown den 2. november.

– Noe stemte ikke

Vi skriver 13. mars 2020. Norge er bare ett av mange land som har innført sterkere og mer inngripende tiltak enn befolkningen noen gang tidligere har opplevd.

I St Petersburg sitter forsker Alexeij Kouprijanov. Han har fulgt med på hvordan pandemien har spredd seg i stadig flere av Russlands naboland. Han stusser over at med så mye smitte rundt landegrensene, skal det likevel ikke være en alvorlig situasjon i Russland.

– Myndighetene sa ingen ting. Jeg fikk en ekkel følelse. Noe stemte ikke, forteller Kouprijanov VG.

Advarte venner

Med nesten 20 års erfaring med å bygge statistikk som ansatt ved St Petersburgs Høyere skole for økonomi, bestemte den russiske forskeren seg for å se nærmere på saken selv.

Kouprijanov begynte allerede den 13. mars å sammenligne tallet på døde i månedene før pandemien, og nå. Han konstruerte grafer basert på en samling av enkeltstående coronatilfeller rapportert i lokalaviser, og bygde en robot som automatisk og daglig lastet ned det siste av rapporter om smittede og døde.

– Kurven som dannet seg var klar: Jeg så at vi gikk mot en eksponentiell vekst i Moskva. Jeg begynte å samle informasjon på fredag, sammenstillingen var klar lørdag og de første uttalelsene fra myndighetene der de innrømmet at noe alvorlig var i ferd med å skje i Russland, kom mandagen etter. Da hadde jeg allerede rukket å advare familie, venner og kolleger, forteller Kouprijanov til VG.

Ekspertgruppen blir til

I takt med stadig mer smitte, vokste også arbeidsmengden. Kouprijanov koblet på de dyktigste uavhengige forskerne han kjente.

«Whistleblower» Alexey Raksha hadde nettopp mistet jobben i det offisielle statistikkbyrået Rosstat fordi han varslet om at pandemien var i ferd med å bli veldig alvorlig i Russland.

Sergey Shpilkin hadde oppnådd nærmest kjendisstatus blant myndighetskritikere etter å ha jobbet en årrekke med å avsløre valgfusk.

Tatiana Mikhailova er en anerkjent økonom som sluttet i sin prestisjetunge jobb hos Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration i Moskva fordi hun ble nektet av skolens ledelse å uttale seg om pandemien.

Med bidrag fra blant andre den kjente Tysklandbaserte matematikeren Dmitrii Kobakenda og enda noen forskere til, utgjorde de et nytt, nettbasert team.

Gruppen ville undersøke om myndighetenes tall var pålitelige, og hvis ikke, hvordan de kunne bevise det.

Funnene skulle bli enda verre enn de fryktet.

Toppen ikke nådd

Prognosene til ekspertgruppen er skremmende lesning. Ifølge dem er den tragiske toppen ennå ikke nådd.

Det blir verre i dagene fremover, og rundt den 15. november kommer rundt 4500 mennesker til å dø av corona hver dag i Russland, viser ekspertenes arbeid.

Feil tall

Hele pandemiens første år var president Vladimir Putin opptatt av å spille ned alvoret av virusets spredning i Russland.

Da han ble bedt om å oppsummere 2020 på sin årlige pressekonferanse i desember, snakket han om at Russland hadde klart seg mye bedre enn mange andre land under pandemien.

Det kunne virke sånn utad. For mens store deler av Europa var nedstengt i fjor høst og vinter, kunne russere gå på nattklubb, teater, barer og kafeer. Den offisielle russiske statistikken på døde med corona er helt riktig langt lavere enn hva den er i mange europeiske land og USA.

Men en helt annen historie åpenbarer seg når man ser på statistikken for døde, uavhengig av årsak.

Enorm overdødelighet

Gapet mellom antall døde et vanlig år før pandemien, og nå, er enormt, viser tall fra det offisielle russiske statistikkbyrået Rosstat.

Russland så et hopp på 360.000 ekstra døde fra april til desember 2020, viser en sammenfatning New York Times har gjort.

Under pandemien har overdødeligheten, altså hvor mange flere som dør sammenlignet med et gjennomsnittsår, vært 28 prosent høyere enn normalt i Russland, viser New York Times analyser.

At det i Russland hersker et enormt gap mellom det offisielle og det faktiske tallet på døde og smittede under coronapandemien, støttes også av en stor kartlegging i det internasjonale anerkjente tidsskriftet The Economist.

PSSSST! Lignet på valgfusk Tidlig ble det klart for ekspertgruppen at det var likhetstrekk mellom uriktige coronatall og valgfusk, da de brøt ned data fra det enorme Russlands ulike regioner. – Områder der vi ofte ser stor grad av valgfusk, var som regel de samme områdene der det offisielle tallet på smittede og døde skilte seg mest fra de faktiske tallene. I Karelia, som ligger ved grensen til Finland, er det tradisjonelt sett lite valgfusk, og der var gapet lite. Mens i for eksempel Tsjetsjenia, der vi ikke stoler på stemmetellingen, var det heller ingen grunn til å stole på at tallet på coronasmittede og -døde stemte med virkeligheten, forklarer Kouprijanov til VG. Alle de uavhengige forskerne har det til felles at de tidligere har jobbet med å bygge modeller for å undersøke mulig valgfusk i Russland. Vis mer

Grafene avslørte

Da ekspertgruppen hadde hentet inn nok coronatall til å få litt størrelse på grafene, var det lett å avsløre at de offisielle tallene var tuklet med.

Grafene som formet seg var nemlig mistenkelig glatte, fri for «piggene» slike kurver bør ha, forklarer Kouprijanov.

– Under en lenge pågående pandemi vil tallene på smittede og døde synke i helger og ferier, rett og slett fordi de som teller tilfellene ikke er på jobb. Det skal være naturlige variasjoner. Dette fenomenet ser man over hele verden.

Men dataene forskerne hentet inn fra Russlands mange regioner, manglet slike «pigger». Et tegn på manipulasjon, sier Kouprijanov.

GLATTE GRAFER: Den grå kurven er glattet ut frem til august 2021, et tegn på at den er manipulert, forklarer forsker Kouprijanov.

Strategisk «hull» i smittetallene

– Rent underslag av coronatall er et annet tilbakevendende fenomen, sier forskeren til VG, og tar St Petersburg som et eksempel.

I sommer opplevde forskerne at det plutselig ble slutt på rapporteringen av smittetilfeller fra bymyndighetene der.

Data for storbyen manglet rett og slett mellom 3. juni 2021 og 2. august 2021, merket forskerne seg.

– Da skjønte vi at rapporteringen stoppet rett før det prestisjetunge internasjonale World Economic Forum ble avholdt i St Petersburg. Og etter forumet var St Petersburg vertsby for det utsatte Euro2020. Innrapporteringen ble gjenopptatt et par uker etter fotballturneringen sluttet. På den måten fantes det ingen bevis for at coronaviruset skulle være et problem for tilreisende til St Petersburg, sier Kouprijanov.

I slutten av august begynte tallene på smittede og stige kraftig, opp mot den toppen landet opplever i dag.

En annen faktor i hvorfor Russlands coronastatistikk ikke stemmer er et hardt presset helsevesen.

Mange steder i Russland har sykehusene ikke kapasitet til å coronateste syke før de dør. Enkelte russiske regioner som Vladivostok, Tsetsjenia og Tatarstan, har svært dårlige systemer for innrapportering som leder til helt upålitelig statistikk, mener arbeidsgruppen.

Disse systemene er mye bedre i sentrale regioner som Moskva, St Petersburg og grenseområdet til Finland.

Mistro til regjeringen

Når VG intervjuer Kouprijanov sitter han inne i leiligheten sin. Byen er stengt ned igjen. Situasjonen er mer alvorlig enn noen gang i Russland, det vitner både grafene på datamaskinen hans og den spøkelsesaktige hverdagen utenfor vinduet hans om.

Kun 34 prosent av Russlands innbyggere er i skrivende stund fullvaksinert, og over halvparten av russere sier at de ikke vil la seg vaksinere med en russiskprodusert vaksine.

– På en måte er det langt fra overraskende, det vi har funnet. Den russiske regjeringen har hele veien undervurdert pandemien. Jeg har sett hele endringen i retorikk, fra starten med påstandene om at dette nærmest bare var en influensa, til nå. At hele situasjonen forverres ved at folk ikke vil vaksinere seg, kan de skylde seg selv for. Det er ikke urimelig at folk ikke stoler på regjeringen, mener forsker Alexeij Kouprijanov.

– Ikke mer å tape

FNs menneskerettssjef Michelle Bachelet har kritisert Russland for håndteringen av pandemien. FN sier journalister og sivile aktivister har mottatt trusler, som etter alt å dømme brukes for å avskrekke dem fra å kritisere myndighetenes coronarespons.

– Er du redd for represalier for arbeidet dere gjør?

– Å leve Russland er risikabelt i seg selv. Alt det andre kommer med det. Flere av oss har mistet jobbene våre på grunn av kritikken vi kom med. Så nå har vi ikke mer å tape.

VG har forsøkt å få et tilsvar fra Russlands offisielle organ for coronastatistikk. De har ikke svart på VGs henvendelser.