Washington Post: FBI så etter atomvåpen-dokumenter da de ransaket Trump

Det amerikanske justisdepartementet har bedt om å offentliggjøre ordren som førte til ransakingen av Mar-a-lago denne uken. Trump kan ende opp med svarteper, sier ekspert.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Da FBI mandag denne uken ransaket Donald Trumps luksusvilla Mar-a-lago i Florida, skal de ha sett etter hemmeligstemplede dokumenter knyttet til atomvåpen. Det melder The Washington Post natt til fredag.

Avisen skal ha snakket med personer som kjenner til etterforskningen av den tidligere amerikanske presidenten.

FBI-agentene skal også ha vært interessert i andre gjenstander og materiale de mente kunne befinne seg i Mar-a-lago. Det er uklart om de fant hva de lette etter.

Det er fremdeles uklart hvilken informasjon disse dokumentene angivelig skal inneholde, og hvorvidt det dreier seg om amerikanske våpen eller våpen tilhørende andre nasjoner.

Hverken Trumps kommunikasjonsfolk, FBI eller det amerikanske forsvarsdepartementet har så langt uttalt seg om saken.

Vil offentliggjøre Trump-dokumenter

– Trofast overholdelse av rettsstaten er grunnprinsippet i justisdepartementet og vårt demokrati. Å opprettholde loven, uten frykt, er nøyaktig det justisdepartementet gjør.

Dette sier justisministeren i USA, Merrick Garland, under den første offentlige pressebrifingen om FBI-ransakingen av Trumps luksusvilla Mar-a-lago natt til tirsdag.

– Departementet har bedt om å offentliggjøre ransakelsesordren, sett i lys av at den tidligere presidenten bekreftet ransakelsen, og den betydelige offentlige oppmerksomheten rundt dette, sier justisministeren.

Garland sier at han håper dokumenter fra ransakelsen kan bli offentlige, og at det avhenger av om Trump motsetter seg dette eller ikke.

Det hvite hus var ikke varslet på forhånd om Garlands uttalelser, skriver Reuters.

USA: Justisminister Merrick Garland

Justisministeren fortsatte med å fortelle at han personlig godkjente ransakingen av Trumps hjem, men at departementet ikke tar lett på slike beslutninger.

– Når det er mulig, er praksisen å bruke mindre inntrengende midler, i stedet for en ransaking, sier han.

– Har gjennomskuet Trumps bløff

USA-ekspert og Civita-rådgiver Eirik Løkke sier det vil bli spennende å følge med på Trumps neste trekk, nå som justisdepartementet har bedt om å offentliggjøre ransakelsesordren og kvitteringen som viser hva slags gjenstander FBI var ute etter.

– De har gjennomskuet Trumps bløff. Nå har han valget om han skal gå med på at dokumentene blir offentliggjort – hvis ikke kan Trump bli sittende med svarteper, sier Løkke.

– Så gjenstår det å se hva innholdet og gjennomførelseskriteriene for ransakelsesordren faktisk er. Uansett så fikk justisministeren klargjort at han ønsker åpenhet rundt dette, gitt sakens ømfintlige natur.

USA-EKSPERT: Eirik Løkke, rådgiver i Civita.

Trump og flere av hans republikanske støttespillere var kjapt ute etter ransakelsen med å anklage Bidens regjering for å bruke rettsvesenet som et politisk våpen mot ekspresidenten.

Eirik Løkke tror dermed at det amerikanske justisdepartementet følte seg presset til å gå ut med ransakingsdokumentene.

–Spørsmålet er hvor mye det hjelper mot galskapen i det republikanske partiet uansett, sier Løkke.

– Det er lite som overrasker med kokogalskapen til Trump lenger, men måten sentrale republikanske ledere har angrepet FBI og rettsstaten på er fullstendig skandaløs, legger han til.

– Integriteten deres blir angrepet

Den republikanske politikeren og Trump-supporteren Scott Perry omtalte blant annet ransakingen som «Bananrepublikk-strategier» fra FBIs hold.

Minoritetsleder Kevin McCarthy fra representantenes hus, som tidligere har vært kritisk til Trump innad i partiet, mente det amerikanske justisdepartementet hadde oppnådd en «utålelig grad av politisering».

Under pressekonferansen ønsket justisministeren også å ta opp det han kalte for «ubegrunnede angrep på FBI og påtalemyndighetens profesjonalitet».

– Jeg kommer ikke til å sitte stille når integriteten deres blir angrepet. Mennene og kvinnene i justisdepartementet er dedikerte, patriotiske tjenere. Hver dag beskytter de amerikanere fra voldelige forbrytelser, terrorisme, og andre trusler mot deres sikkerhet.

Garland opplyste om at ransakingsordren ble autorisert av en føderal domstol.

TIDLIGERE PRESIDENT: Donald Trump er anklaget for å ikke ha overlevert hemmelighetsstemplede dokumenter.

Republikanere vil ha flere svar om Trump-ransakelsen

NTB skriver at republikaneren Lindsey Graham sier det fortsatt er mange spørsmål FBI og justisdepartementet må svare på om ransakelsen hos Donald Trump.

– Det jeg ser etter er grunnlaget for ransakelsen. Ble det gitt tilstrekkelig informasjon til dommeren som sa at det var nødvendig å ransake hjemmet til en tidligere president kort tid før mellomvalget i høst?

– Jeg ber og faktisk insisterer på at justisdepartementet og FBI legger kortene på bordet og viser hvorfor dette var nødvendig. Fram til da vil mistankene fortsette å vokse, sier Graham til New York Times.

Skal ha oppbevart dokumenter

Tidligere president Trump mottok i vår en stevning, etter at etterforskere mente han ikke hadde overlevert graderte dokumenter tidligere på året. Dette skriver New York Times.

Det amerikanske justisdepartementet hadde rettslig begjæret å få returnert dokumentene, før FBI-agenter natt til tirsdag ransaket Trumps hjem i Florida.

AFP får opplyst fra flere kilder at ransakelsen knytter seg til 15 bokser med dokumenter, som den tidligere presidenten måtte levere tilbake til nasjonalarkivet i februar.

Det var Trump selv som kom med nyheten om at luksushjemmet hans Mar-a-lago var blitt ransaket:

– Mitt vakre hjem, Mar-A-Lago i Palm Peach, Florida, er nå under beleiring, ransaking, og er okkupert av en stor gruppe FBI-agenter, skrev han i en uttalelse medieplattformen sin Truth Social.

TILHENGER: En Trump-tilhenger demonstrerer i nærheten av Trumps golfklubb, etter at den tidligere presidenten annonserte at FBI-agenter hadde ransaket hjemmet hans, niende august.

Ifølge Just the news, skal Trump to måneder før ransaking ha frivillig samarbeidet ved å overlevere sikkerhetsopptak, og la agenter og en senioradvokat i justisdepartementet undersøke hans private oppbevaringsskap.

Noen av Trumps støttespillere sier at begjæringen viser at ekspresidenten og hans folk samarbeidet med justisdepartementet, for å finne og returnere de aktuelle dokumentene, og at det derfor ikke var noe grunnlag for å ransake luksuseiendommen i Florida, skriver NTB.

Stevningen antyder at justisdepartementet prøvde metoder utenom en ransakingsordre for å gjøre rede for dokumentene, før de sendte agenter til Trumps hjem, hvor de trodde dokumentene kunne befinne seg, skriver New York Times.