USAs justisminister: Jeg godkjente ransakingen av Trumps hjem

USAs justisminister, Merrick Garland, sier han personlig godkjente ransakingen av Donald Trumps hus. - Det var ikke en lett beslutning, sier han.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Saken oppdateres!

Garland begynte med å fortelle at departementet ikke kom med noen offentlig uttalelse på dagen av ransakningen.

– Trofast overholdelse av rettsstaten er grunnprinsippet i justisdepartementet og vårt demokrati. Å opprettholde loven, uten frykt, på min vakt, er nøyaktig hva justisdepartementet gjør.

Det hvite hus var ikke varslet på forhånd om Garlands uttalelser, ifølge tjenestemenn i Det hvite hus, skriver Reuters.

USA: Justisminister Merrick Garland

Tidligere president Trump mottok i vår en stevning, etter at etterforskere mente han ikke hadde loverlevert graderte dokumenter tidligere på året. Dette skriver New York Times.

Det amerikanske justisdepartementet hadde rettslig begjæret å få returnert dokumentene, før FBI-agenter ble sendt for å lete etter disse denne uken.

Mandag kveld ransaket FBI-agenter Trumps hjem i Florida.

AFP får opplyst fra flere kilder at ransakelsen knytter seg til 15 bokser med dokumenter, som den tidligere presidenten måtte levere tilbake til nasjonalarkivet i februar.

– Mitt vakre hjem, Mar-A-Lago i Palm Peach, Florida, er nå under beleiring, ransaking, og er okkupert av en stor gruppe FBI-agenter, sa Trump i en uttalelse mandag kveld.

Ifølge Just the news, skal Trump to måneder før ransaking ha frivillig samarbeidet ved å overlevere sikkerhetsopptak, og la agenter og en senioradvokat i justisdepartementet undersøke hans private oppbevaringsskap.

TIDLIGERE PRESIDENT: Donald Trump er anklaget for å ikke ha overlevert hemmelighetsstemplede dokumenter.

Noen av Trumps støttespillere sier at begjæringen viser at ekspresidenten og hans folk samarbeidet med justisdepartementet, for å finne og returnere de aktuelle dokumentene, og at det derfor ikke var noe grunnlag for å ransake luksuseiendommen i Florida, skriver NTB.

Stevningen antyder at justisdepartementet prøvde metoder utenom en ransakingsordre for å gjøre rede for dokumentene, før de sendte agenter til Trumps hjem, hvor de trodde dokumentene kunne befinne seg, skriver New York Times.