GRÅTENDE: Etter å ha forlatt frontlinjen og kommet til utkanten av Kharkiv, kommer gamle og syke ut av minibussen. Noen gråtende, noen smilende. Evakueringen er en påkjenning.

Landsbyen frigjort fra russerne: Slik ble de reddet

KHARKIV (VG) Mens russiske styrker fortsatte bombingen av landsbyen Ruskay Lozovay nord for Kharkiv, ble VG vitne til en dramatisk redningsaksjon av stedets sivile.

Av Espen Rasmussen og Harald Henden (foto)

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Ukrainske styrker klarte fredag å presse de russiske styrkene ut av den nordlige strategisk viktige landsbyen Ruskay Lozovay. Herfra har russerne bombet omkringliggende landsbyer og storbyen Kharkiv.

VG ble lørdag med en kolonne med minibusser og ukrainske soldater som dro inn til landsbyen på frontlinjen for å redde ut sivile.

Det ble en kamp mot klokken og mot et dødelig russisk angrep.

På veien ut av Kharkiv, sammen med de små bussene og militære kjøretøyene, forandrer stemningen og utsikten seg totalt. Asfalten er gjennomhullet av granatnedslag. I veikanten står utbrente stridsvogner, istykkerskutte biler og lastebiler.

Store trær har knekt som fyrstikker av bombene, en grønnmalt bil med merket «Z» står forlatt og gjennomhullet. Det er helt stille, ingen trafikk og det er ikke annet enn ukrainske soldater ved veisperringene å se.

Dette er frontlinjen og det er krigens ingenmannsland.

Her er kampene harde. Tidligere hadde russerne sine stillinger i dette området. Nå er de presset noen kilometer tilbake. Og dermed skal også landsbyen vi er på vei til være mulig å besøke.

Men tiden der inne skal bli kort.

INGENMANNSLAND: Veien inn mot landsbyen Ruskay Lozovay nord for Kharkiv er et ingenmannsland, der den går gjennom frontlinjen.

Kolonnen nærmer seg landsbyen som før krigen hadde 5000 innbyggere. Broen inn til det avtalte møtestedet der vi skal hente de sivile er bombet i stykker. Vi må kjøre en humpete omvei. En soldat på lasteplanet til pickupen foran oss ser opp mot himmelen og peker:

«Et russisk helikopter!»

Det er noe soldatene ikke vil se. Både av frykt for å bli beskutt og fordi det kan oppgi posisjonen vår til russisk artilleri. Overblikk er nøkkelen i krig.

Idet vi ankommer det som var sentrum av landsbyen, er stemningen spent og soldatene er på vakt. Russerne ligger i utkanten av byen med sine stridsvogner. Rett ved oss løper en gruppe ukrainske soldater inn i en kirke.

Distriktssjef Vaycheslav Zadorenko leder kolonnen og har ansvaret for denne og syv andre landsbyer i området. Fortsatt har russerne kontrollen i tre av dem.

De sivile som skulle evakueres er ikke å se.

BOMBET: Sentrum av landsbyen Ruskay Lozovay var møteplassen for å evakuere ut. Ingen var der. 15 minutter senere ble området bombet av russiske styrker.

De militære diskuterer hva som bør gjøres. Tiden er knapp. Vi bør ikke stå lenge på samme sted.

– Det er alltid noen som ikke vil evakuere, spesielt de som har husdyr. Og folk kan være redde for å møte opp på avtalte plasser, sier Zadorenko.

Et av de militære kjøretøyene forlater oss for å sjekke ut en annen møteplass. Også der er det folketomt.

ANSVARET: Distriktssjef Vaycheslav Zadorenko leder kolonnen og har ansvaret for Ruskay Lozovay og syv andre landsbyer i området. Fortsatt har russerne kontrollen i tre av dem. FJERNER LOGO: Lederen for evakueringslaget skjærer av N'en på de nye New Balance-sneakersene fordi den også kan leses som Z, russernes symbol i krigen.

Kolonnen forflytter seg langs grusveiene, på leting etter sivile som vil ut.

Ved et utbombet hus kommer flere eldre mot oss.

En av kvinnene gråter i det hun forlater noen av sine slektninger.

REDDES: En eldre kvinne kommer gråtende ut av hjemmet sitt i den frigjorte landsbyen Ruskay Lozovay. Hun var en av et tyvetalls innbyggere som ble evakuert ut.

En annen må støttes ut av huset. De har med seg plastposer med det aller mest nødvendige. Soldatene hjelper dem inn i bussen, før vi raskt forflytter oss.

Bussen fylles opp med eldre og svake.

UKRAINSKE SOLDATER: Ukrainske soldater var med kolonnen med minibusser inn i den frigjorte landsbyen for å hjelpe til med evakueringsarbeidet. I SIKKERHET: Minibussen skal reise videre med de evakuerte til den ukrainske sikkerhetstjenesten, der de skal avhøres. ELDRE OG SYKE: De aller fleste av de evakuerte denne dagen er eldre og syke. På bussen er de kommet et steg vekk fra de voldsomme kampene.

Så ser vi den mørke røyken stige opp noen hundre meter foran oss. Sentrum, hvor vi for noen minutter siden stoppet opp, er bombet av russisk artilleri.

– Ikke dra dit, det er ikke trygt lenger, de kommer til å skyte igjen. Dra ut av landsbyen, følg bussen ut nå!

Det er ikke tvil om at distrikstsjef Vaycheslav Zadorenko mener alvor.

FRIGJORT: Landsbyen nord for Kharkiv ble frigjort av ukrainske styrker på fredag. Lørdag var VG med inn for å evakuere sivile.

Vi legger oss på hjul etter minibussen med de sivile. Ut på de humpete og støvete småveiene, tilbake på hovedveien gjennom frontlinjen mot Kharkiv. I et av hullene punkter høyre bakhjul på bilen vår, men dette er ikke et sted å stoppe for å skifte dekk.

Ikke lenge etter vårt besøk blir én person drept og 12 skadet i russiske angrep mot landsbyen, ifølge viseforsvarsministeren i Ukraina.

Etter 20 minutter i høy fart er vi ved den store ringveien rundt byen og stopper opp. Her er det tryggere.

Ut av bussen kommer gamle. Noen gråtende, noen smilende. De setter seg ned på fortauskanten, drikker vann og får igjen kreftene. Evakueringen er en påkjenning.

HJELPES UT: En kvinne støttes ut av minibussen etter evakueringen. LETTELSE: Et kyss av lettelse etter minibussen var i sikkerhet.

30 år gamle Diana står sammen med sin ti år gamle sønn. De ser rådville ut og er de eneste unge her.

– Det har vært et helvete i landsbyen vår.

– Bombingen har vært konstant i ukesvis. Vi har sittet i kjelleren hele tiden, forteller hun. Sammen med sønnen bodde hun under en fire etasjer høy blokk.

Russerne hadde kontrollen i Ruskay Lozovay frem til i går morges. Diana forteller at de overlevde på litt mat som de russiske soldatene noen ganger ga dem.

HELVETE: – Det har vært et helvete i landsbyen vår, forteller 30 år gamle Diana når de ankommer utkanten av Kharkiv med minibussen.

– Vi har hatt lite mat og vært redde døgnet rundt. Russerne laget en “trygg” korridor for oss inn over grensen inn til Russland, og noen i landsbyen valgte å bruke den. Jeg vet ikke hvordan det gikk med dem, sier Diana.

Hun sliter med å snakke. Skjelver i stemmen og vil helst komme seg videre. Rundt oss gjør de evakuerte seg klare til å bli fraktet videre til den ukrainske sikkerhetstjenesten for avhør. Det gjøres både for å luke ut eventuelle spioner, og for å få kunnskap om hva som har foregått i landsbyen under russisk okkupasjon.

Diana forteller at det ikke var noen mulighet for å komme seg ut tidligere. Det var for farlig. Og at mange av husene i landsbyen er bombet i stykker.

Hvor mange som er drept, vet hun ikke.

– Det hadde vært selvmord å forlate byen tidligere. De russiske styrkene ville stoppet oss eller vi ville endt opp under en bombe, sier hun og slår armene rundt sønnen sin.

– Men jeg håpet hele tiden at ukrainske styrker ville frigjøre oss. Og i går klarte de det!

