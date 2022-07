Storbritannias statsminister Boris Johnson nekter å gå fra sin rolle som statsminister, ifølge flere britiske medier.

– Han setter sine egne ambisjoner foran folket

I flere timer har det angivelig pågått heftige diskusjoner i statsministerboligen i Downing Street, men lite tyder på at Storbritannias statsminister Boris Johnson kommer til å trekke seg.

Tirsdag kveld trakk helseminister Sajid Javid og finansminister Rishi Sunak seg fra sine poster, etterfulgt av 42 andre regjeringsmedlemmer på onsdag.

– Det er ikke rettferdig overfor kolleger i parlamentet at de hver morgen må forsvare påstander som ikke henger sammen, sa Javid da han forklarte sin avgang for 1922-komiteen onsdag ettermiddag.

Det var ventet at flere statsråder ville be Johnson om å gå, meldte BBC tidligere i dag. En som trolig har vært innom statsministerboligen er finansminister Nadhim Zahawi. Han overtok posten da Sunak trakk seg på tirsdag, men ber likevel Johnson om å gå.

Tidligere helseminister Sajid Javid forklarer sin avgang for 1922-komiteen.

Dette har lagt et enormt press på statsministeren, og mange er spente på hva som vil skje de kommende dagene.

1922-komiteen kan komme til å stille et nytt mistillitsforslag mot Johnson. Les mer om hvordan Johnson kan avsettes som statsminister:

Nekter å gå

Klokken 21:05 meldte Sky News at kolleger skal ha sagt til Johnson at han «må gå». Klart og tydelig skal Johnson ha svart «Nei, det gjør jeg ikke». Flere andre har også kommet med linkende rapporter.

Ifølge nyhetsredaktør i PA Media, Matthew George, skal Johnson ha insistert på at han vil fortsette å fokusere på «viktige problemer som landet står oven for». Dette skriver George på Twitter.

– Han setter sine egne ambisjoner foran folket, sier statssekretæren for justisdepartementet, Steve Reed.

BBC skriver at 75 personer av de 358 i det konservative partiet har siden i går gått fra å være støttende eller nøytrale til å ønske Johnsons avgang.

Det trengs 181 stemmer for å felle Johnson i et mistillitsforslag. Da det ble stilt mistillitsforslag mot Johnson i starten av juni var det 149 som stemte for hans avskjed.

Møtevirksomheten i paritet vil trolig fortsette på mandag, dersom Johnson ikke trekker seg før den tid. Under møtet med 1922-komiteen i dag sa Johnson følgende:

– Jobben til statsministeren er å fortsette i vanskelige tider, og det har jeg tenkt å gjøre.

Sparket minister

Storbritannias statsminister Boris Johnson har sparket kommunalminister Michael Gove. Dette meldte Sky News klokken 22:17.

Gove skal tidligere i dag under private samtaler ha bedt Johnson om å gå.

Fire av ministrene som i dag har trukket seg i protest mot statsminister Johnson, har vært underministre i Goves departement. Dette gjelder blant annet boligministeren og samfunnsutviklingsministeren.

Michael Gove og Boris Johnson.

Dramaet er likevel ikke over. Sky News sin politiske redaktør, Sam Coates, skal ha blitt fortalt at Johnson vil gjennomføre enda en oppsigelse.

Gove stilte til lederskapsvalg i Det konservative partiet etter Brexit-avstemningen i 2016. Han tapte den gang mot Theresa May.

Flere har vært innom statsministerboligen

BBC skriver også at samferdselsminister Grant Shapps ble observert gående inn i statsministerboligen rundt klokken 18:30. Også handelsminister Anne-Marie Trevelyan og kulturminister Nadine Dorries skal ha vært i statsministerboligen.

Klokken 20:10 gikk minister for Brexit-muligheter og statlig effektivitet, Jacob Rees-Mogg, inn i bygget. Han er kjent for å være en sterk støttespiller av Johnson. På vei ut av boligen, rundt klokken 20:40, sa Rees-Mogg: «Han har min støtte».

Det har også blitt meldt at innenriksminister Priti Patel har slått seg sammen med gruppen som ønsker Johnsons avgang. Hun har tidligere vært en lojal tilhenger av Johnson.

Storbritannias innenriksminister Priti Patel skal ifølge britiske medier ha gått imot Boris Johnson.

The Guardian skriver at en alliert av Patel sier at Patel er «bekymret for at regjeringen ikke vil være i stand til å fungere med så mange åpne poster», ettersom 44 personer har trukket seg.

Så sent som klokken 22:14 ble Nord-Irlands statssekretær Brandon Lewis observert på vei inn i statsministerboligen.

Dette er regjeringsmedlemmene som trakk seg:

Den siste dråpen

Forrige torsdag ble Tory-toppen Chris Pincher suspendert fra partiet etter anklager om seksuell trakassering. Johnson sa først at han ikke var kjent med noen av anklagene mot Pincher, da sistnevnte ble forfremmet til partipisk i februar. Storbritannia-ekspert Erik Mustad, som er lektor for britiske studier i UiA, fortalte til VG på tirsdag at han tror dette fikk begeret til å renne over for Sunak og Javid.

– Mange har sittet på gjerdet, så har de siste begivenhetene gjort at mange har fått nok, sier Mustad til VG, onsdag.

Erik Mustad, lektor for britiske studier på UiA. Her utenfor et valglokale i Edinburgh i 2014.

Johnson har også stått for flere andre kontroverser. I april ble det blant annet kjent at både statsministeren og Rishi Sunak måtte betale bøter for å ha festet i løpet av nedstengingen under pandemien.