RETTIGHETSKAMP: «Vet du hvem du elsker? Den du vil!» står det på dette banneret i årets prideparade i Budapest. Paraden er den største i arrangementets 26 år lange historie og var en tydelig demonstrasjon for LHBTQ-personers rettigheter. Foto: Anna Szilagyi / AP

Rettighetskamp i Budapests største prideparade

Flere tusen marsjerte lørdag for LHBT+-rettigheter i tidenes største prideparaden i Ungarns hovedstad Budapest.

Av NTB

– Mange er misfornøyd med den nye loven og propagandaen mot homofile. De vil vise sin støtte til LHBTQ-samfunnet, sier pridearrangørens talsperson Johanna Majercsik. Hun sier årets parade er den største i løpet av 26 år med pridemarkeringer i Budapest.

Ungarns nasjonalforsamling vedtok nylig det myndigheten kaller en anti-pedofili-lov, men som også forbyr fremstilling av homofile og transpersoner i materiale rettet mot barn, inkludert undervisningsmateriale.

Sint førstegangsdeltager

En fotograf fra nyhetsbyrået AFP anslår at over 10.000 personer deltok i paraden. En av dem var den 46 år gamle tobarnsmoren Zsofi Varadi.

PROTESTERTE MOT OMSTRIDT LOV: Mange tusen samlet seg til årets prideparade i Budapest, der flere protesterte mot den omstridte loven som nylig ble vedtatt i landet. Foto: Anna Szilagyi / AP

– Jeg har aldri vært på pride før, men har alltid støtte LHBTQ-personer og forstått problemene deres. Men i år var jeg så sint fordi det er så mye propaganda mot dem, så de trenger å se at det er mange som støtter dem, sier Varadi og drar på seg en regnbuefarget T-skjorte.

Forsvarer loven

Regnbueflagg hang fra bygninger langs ruten, og mange plakater gjorde narr av statsminister Viktor Orbán og hans parti Fidesz. Orbán har forsvart den omstridte loven mot krass kritikk fra en rekke land og fra EU, som mener den bryter med unionens verdier.

Orbán har sagt at han vil holde en folkeavstemning for å se om folket støtter loven. Sent fredag kunngjorde han også at Ungarn ikke vil ta imot penger fra EUs gigantiske gjenreisingsfond dersom det stilles betingelser om å fjerne loven.

