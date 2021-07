VAKSINESKEPSIS: I en av de mest vaksineskeptiske statene er et nedlagt varehus gjort om til vaksinasjonskontor. Foto: Thomas Nilsson / VG

Deltavarianten herjer i USA: − På tide å begynne å skylde på de uvaksinerte

Enkelte sykehus har flere covidpasienten enn noen gang. Personer som ikke har vaksinert seg får skylden av guvernør.

Publisert: Nå nettopp

– Dette holder på å bli en pandemi for de uvaksinerte, sa presidenten for Center for Disease Control and Prevention (CDC), Rochelle Walensky den 16. juli.

En uke senere har smittesituasjonen i landet kun forverret seg.

– Det er på tide å begynne å skylde på de uvaksinerte, sier guvernør i Alabama, Kay Ivey, i en pressekonferanse.

Alabama er staten med færrest vaksinerte beboere, viser data fra CDC. Kun 33,9 prosent av befolkningen er fullvaksinerte sammenlignet med landsgjennomsnittet på 48,3 prosent.

Antallet coronatilfeller i delstaten har doblet seg i løpet av en uke, og er over fire ganger så høye enn de var for fire uker siden. Over 80 prosent av dem som blir smittet, blir smittet av Deltavarianten.

– Det er de uvaksinerte folkene som skuffer oss, forteller Ivey.

Hun mener hun har gjort alt for å vaksinere befolkningen sin.

SKUFFET: Guvernør i Alabama, Kay Ivey, er bekymret over antallet uvaksinerte. Foto: Mickey Welsh / The Montgomery Advertiser

Coronasmitten i USA har økt med over 65 prosent sammenlignet med for eksempel Storbritannia. Mest øker den i stater med lav vaksinasjonsgrad.

Dobbeltrussel

En fjerdedel av USAs innbyggere ønsker ikke å ta coronavaksinen, kunne NPR melde tidligere i år.

Vaksinemotstanden kan ifølge eksperter true den sårt etterlengtede flokkimmuniteten. Walensky advarer mot det hun kaller en dobbelttrussel:

Kombinasjonen av den høyt smittsomme Deltavarianten og stagneringen av vaksineringen kan komme til å ramme landet hardt.

Over 97 prosent av prosent av dem som er innlagt på sykehuset grunnet coronasmitte er uvaksinerte, skriver The Washington Post.

SKEPTISKE: Demonstranter i Houston protesterer mot at arbeidsgivere kan sparke ansatte som ikke vil la seg vaksinere. Foto: Yi-Chin Lee / Houston Chronicle

Rammer yngre

Antallet innleggelser på amerikanske sykehus øker i likhet med smitten. Og enkelte sykehus i Florida melder om at de har mer coronapasienter nå enn noen gang i pandemien. For bare en måned siden hadde Universitetssykehuset i Jacksonville bare 14 innlagte coronapasienter – nå derimot er tallet 140, skriver New York Times.

– Jeg sa til Gud at det kjennes ut som jeg dør, sier Debra Wells (65). Hun er en av dem som var innlagt med covid på sykehuset.

Wells var uvaksinert da hun ble syk.

– Jeg var ikke godt nok opplyst, sier hun.

Dr. Dana Hawkinson, immunolog ved the University of Kansas Health System, sier til NBC News at han har merket seg at flere yngre, ellers friske, personer blir innlagt på sykehuset.

– Vi ser pasienter i tyve- og trettiårene som kommer inn med forverrede symptomer som trenger respirator og pustestøtte, sier han.

Han mener det kunne vært unngått om de var vaksinerte. Han får støtte av Dr. Peter Hotez ved the National School of Tropical Medicine at Baylor College of Medicine.

– Dette er et selvpåført sår, for vi kan forebygge alle disse innleggelsene og dødsfallene – eller i det minste 98,99 prosent av de – hvis vi oppfordrer til vaksinering, sier han til CNN