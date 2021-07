Vitne om flystyrten i Sverige: − Vi hørte et stort smell, som et kanonskudd

ÖREBRO (VG) Jan Palm og familien hørte at flyet tok av, men de så det aldri i luften.

Åtte fallskjermhoppere og én pilot omkom torsdag kveld etter at et propellfly havarerte like etter avgang i Örebro i Sverige.

Ulykken skjedde i forbindelse med en såkalt «hoppuke», og like etter hendelsen i går kveld beskrev politiet ulykken som et totalhavari.

– Dessverre var mulighetene for å redde liv stort sett null. Dette var en utrolig påkjenning for vårt personell og dette er en hendelse som rammer mange, sa redningssjef Peo Staberyd på en pressekonferanse fredag morgen.

Jan Palm bor noen få kilometer fra flyplassen. Fra verandaen fra Palm og familien stor utsikt over rullebanen.

Torsdag kveld satt han på terrassen sammen med kona, barnebarnet og datteren og spilte yahtzee.

– Vi hørte flyet ta av, men vi så det aldri i luften. Deretter hørte vi et stort smell, som et kanonskudd, sier Palm.

Peter Swaffer ved havarikommisjonen forteller at det foreløpig ikke finnes vitnebeskrivelser av selve styrten, men at de har gjort et anslag ut ifra andre undersøkelser.

– Vi antar at flyet havarerte 10–50 meter over bakken, sier Swaffer.









Familien trodde det var en bilulykke, men da de så røyken skjønte de at det kom fra flyplassen.

– Først var røyken hvit, så ble den bare svarte og svartere. Da innså vi at det trolig hadde noe med fallskjermhopperne å gjøre. De hadde hoppet hele dagen, sier Palm.

Ifølge ham tok det ikke lang tid før brannbiler var på stedet.

Gjennom natten har politiets teknikere og havarikommisjonen jobbet for å undersøke ulykkesplassen og flyet.

Ifølge kommunikasjonsenheten i Ørebro kommune vil det bli holdt en minnestund over helgen, enten på mandag eller tirsdag.

Utenfor Örebro lufthavn ligger det fredag flere blomster og flagget er firet til halv stang.







MARKERING: Blomster lagt ned ved ulykkesstedet.

– Traumatisk

Palm og familien pleier å se på fallskjermhopperne. Hver uke siden mai har de tatt av fra flyplassen i Örebro.

Familien har bodd på eiendommen i fem år.

– Det ser koselig og kult ut. Vi hadde aldri trodd at en slik ulykke kunne skje, sier han.

Det var et stort sjokk for familien. Palm beskriver hendelsen som skremmende og vond.

– Det var en traumatisk opplevelse siden vi bor så nærme. Jeg tenker på de etterlatte og pårørende.

For bare to år siden opplevde det svenske fallskjermmiljøet en lignende tragedie. Da omkom ni personer i en flyulykke i Umeå.

Åtte av dem skulle hoppe i fallskjerm, den siste var piloten om bord.

Palm og onkelen har fått fallskjermhopp i bursdagsgave, men ingen av dem har hoppet, og det kommer de nok ikke til å gjøre heller, sier han.

– Det var rart at vi nettopp hadde snakket om det.