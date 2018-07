KREVER OVERSETTELSE: Demokratene vil vite eksakt hva som ble sagt mellom Trump og Putin under møtet i Helsingfors. Foto: AP

Demokratene i USA vil at Trumps tolk fra Helsingfors skal forklare seg

NTB

Publisert: 18.07.18 23:42

Demokratiske representanter i Kongressen vil at president Trumps tolk i Helsingfors skal forklare seg om hva som ble sagt under samtalen med president Putin.

Demokratene arbeider for at Kongressen skal stevne den kvinnelige tolken.

Presidentene hadde en nesten to timer lang samtale kun i nærvær av sine tolker. Demokratene sier at Trumps tolk, og de notatene hun sannsynligvis tok under møtet, kan gi avgjørende informasjon om hva som faktisk skjedde.

– Vi vil at tolken skal forklare seg for Senatets utenrikskomité. Vi vil ha innsyn i notatene, sier senator Bob Menendez, demokratenes gruppeleder i komiteen.

Den republikanske lederen i komiteen, Bob Corker, forstår forespørselen og sier at han vil sjekke tidligere praksis for å se hva som er mulig.

Uansett hva Kongressen kan samle seg om, er det imidlertid ventet at Det hvite hus vil avfeie ethvert krav med å vise til presidentens særrettigheter som sier at ingen president kan pålegges å avsløre private samtaler og at en medarbeider, som for eksempel en tolk, heller ikke kan pålegges å forklare seg.

– Disse personene er ikke en del av politikken. De er ofte fagfolk på kontrakt. Og hvis vi ser framover, vil noen tillate at det blir tatt notater dersom vi begir oss ut på denne veien? spør Corker.