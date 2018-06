OVERLEVDE: Et barn får behandling etter å ha blitt skadet i et flyangrep av den Saudi-ledede koalisjonen i den Houti-kontrollerte byen Saada i Jemen i mars. Foto: STRINGER / AFP

21.000 ulovlige krigshandlinger mot barn: Saudi-Arabia ikke nevnt på FNs svarteliste

Publisert: 28.06.18 09:14 Oppdatert: 28.06.18 09:49

UTENRIKS 2018-06-28T07:14:05Z

FNs egne tall viser at den Saudi-Arabia-ledede koalisjonen som kriger i Jemen drepte eller skadet 670 barn i 2017. Likevel får Saudi-Arabia skryt i FN-sjefens siste rapport om krig mot barn.

Onsdag kom FNs årlige rapport om overgrep mot barn i krig. Resultatet er nedslående: FN registrerte over 21.000 ulovlige krigshandlinger mot barn verden over i fjor, en klar økning fra 2016 da det samme tallet var 15.500.

Årets tall inkluderer mer enn 10.000 barn som ble såret eller drept i krigshandlinger, samt ofre for seksuell vold, angrep på skoler og sykehus og rekruttering av barnesoldater.

Truet med å trekke FN-støtte

I den årlige FN-rapporten publiseres også en såkalt svarteliste eller «list of shame» over land som ikke gjør nok for å hindre overgrep mot barn i krig. I 2016 oppsto det kontrovers rundt listen, fordi Saudi-Arabia ikke ble nevnt blant overgriperne.

Ifølge Reuters truet Saudi-Arabia den gang med å trekke pengestøtten til FN hvis de ble nevnt i svartelisten. Ban Ki-moon, som da var FN generalsekretær, anklaget staten for et uakseptabelt press.

VG i Jemen: Her dør et barn hvert tiende minutt

Jemen-krigen omtales som en av verdens aller største nåværende katastrofer. Det er det svært konservative totalitære kongedømmet Saudi-Arabia som leder an i angrepene mot opprørerne i landet.

I år, mens koalisjonen er i ferd med angripe den livsviktige havnebyen Hodeida , er Saudi-Arabia igjen ute av skamlisten til FN. Samtidig er Saudi-koalisjonen listet opp i en annen, mer positiv sammenheng, nemlig i oversikten over parter som «i rapportperioden har tatt grep for å forbedre beskyttelsen av barn.

I rapporten skriver FN-sjef Guterres at han er fornøyd med at koalisjonens angrep på skoler og sykehus har gått ned. I år var det antallet angrep hele 19, mens det i 2016 var 28. I rapporten sier FN-sjefen at han også er fornøyd med opprettelsen av en enhet for barnebeskyttelse inne i hovedkvarteret til koalisjonen.

FN skriver at minst 370 barn ble drept av Saudi-koalisjonen i 2017, mens 83 barn ble drept av deres fiende, Houti-opprørerne. Til tross for denne store forskjellen i antall drepte, har Guterres satt Houti-opprørene opp på sin svarteliste.

– Misbruker en mulighet

Tidligere i juni sa FNs generalsekretær til VG at han var bekymret for at stadig flere krigsforbrytelse ikke straffes. Han mente det var en mangel på ansvarliggjøring. Likevel er han selv altså forsiktig i omtalen av statslederes overgrep.

Leder for politikk og samfunn i Redd Barna, Gunvor Knag Fylkesnes, er skuffet over at Saudi-koalisjonen blir så lett behandlet i rapporten.

– Det er beklagelig at FNs generalsekretær ikke behandler alle parter i Jemen-krigen på samme måte, og med det misbruker en mulighet til å holde dem ansvarlig for alle de alvorlige overgrepene utført mot barn i Jemen, sier leder for politikk og samfunn i Redd Barna, Gunvor Knag Fylkesnes til VG.

Organisasjon Human Rights Watch er også kritiske. Deres Jemen-ekspert skrev onsdag kveld:

«I dag, som mange andre dager, var min telefon oversvømt med bilder av barn drept i Jemen av den Saudi-ledede koalisjonen. Også i dag publiserte FNs generalsekretær en rapport som mildt sensurer koalisjonen for barna de har dept og skadet».

FN har ennå ikke svart på kritikken.

Massive forbrytelser i mange land

FN-sjefens rapport viser også at situasjonen er kritisk for barn mange steder i verden. Redd Barna trekker frem noen negative trender:

Økning i forbrytelser mot barn i Den sentralafrikanske republikk, Kongo, Myanmar, Sør-Sudan og Syria i tillegg til Jemen.

Det har aldri før vært registrert så mange forbrytelser mot barn i Syria som i 2017.

Krisen i DRC førte til åtte ganger flere angrep på skoler og sykehus

Halvparten av antall drepte barn i Nigeria var forårsaket av selvmordsbomber, inkludert barn som bombebærere.

Over 10.000 barn ble drept i 2017 (kun registrerte)

Fengsling av barn i Irak og Nigeria, samt bortføring av barn i Somalia, trekkes også frem.

– Det er sjokkerende og deprimerende lesing at grove forbrytelser mot barn øker dramatisk, sier Gunvor Knag Fylkesnes.

– Disse funnene må gjøre at verdens ledere våkner og trapper opp beskyttelsen for barn i krig. Vi håper at utenriksminister Søreide tydeliggjør hva mer Norge kan gjøre for å beskytte barn i krig i den humanitære strategien som utenriksdepartementet lanserer i august.